Công an xã và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự xúc động nhận nhà nghĩa tình đồng đội

TPO - Giữa không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết Nguyên Đán 2026, 14 gia đình cán bộ Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã đón nhận niềm vui từ những căn nhà "Nghĩa tình đồng đội".

Công an tỉnh Đồng Tháp vừa bàn giao 14 “Nhà nghĩa tình đồng đội”, mỗi căn trị giá 90 triệu đồng cho Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trao tặng "Nhà nghĩa tình đồng đội" cho cán bộ cơ sở. Ảnh: Trọng Tín

Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2024, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã phát huy hiệu quả trong việc nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở. Thế nhưng, thực tế cho thấy, nhiều thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở còn nhiều khó khăn, đặc biệt là điều kiện nhà ở. Do đó, Công an tỉnh Đồng Tháp đã vận động, quyên góp ủng hộ nhà ở cho công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở khó khăn về nhà ở.

Xúc động đứng trước ngôi nhà mới, ông Trần Văn Trúng (Tổ bảo vệ ANTT ấp Thuận Trị, xã Long Bình) chia sẻ, gia đình sống trong căn nhà vách lá mục nát đã nhiều năm, muốn sửa mà không có điều kiện. "Được sự quan tâm của Công an tỉnh, Tết này gia đình tôi không còn sợ mưa tạt gió lùa. Đây là động lực rất lớn để tôi tiếp tục cống hiến cho nhiệm vụ”, ông Trúng nói.

Cùng chung niềm hạnh phúc, ông Lê Tấn Kiệt (67 tuổi, Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT ấp Khánh Mỹ A, xã Tân Khánh Trung) bày tỏ niềm vui mừng khi đón nhận căn nhà mới vào những ngày cận Tết. Trước ông cùng gia đình sống trong căn nhà nhỏ hẹp, xuống cấp nghiêm trọng, trong khi thu nhập chủ yếu dựa vào tiền hỗ trợ và lao động tự do. Dù thu nhập bấp bênh từ lao động tự do, ông vẫn luôn tâm huyết với công tác giữ gìn trật tự xóm giềng.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, chương trình “Nhà nghĩa tình đồng đội” thể hiện sự quan tâm của Công an tỉnh đối với với lực lượng Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Qua đó, giúp các đồng chí ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, phát huy tốt hơn vai trò trong công tác bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở.