Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho CSGT hi sinh

TPO - Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho thân nhân gia đình Trung tá Lao Hoàng Hải.

Chiều 11/2/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ truy tặng “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Ba cho Trung tá Lao Hoàng Hải, cán bộ Phòng CSGT (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, trưa ngày 4/2, Trung tá Lao Hoàng Hải (SN 1984) và đồng đội thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm ATGT tại Km 143 + 350, Quốc lộ 1B (phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên). Bất ngờ, một xe tải đâm va vào người khiến Trung tá Lao Hoàng Hải hi sinh.

Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong quá trình công tác, Trung tá Lao Hoàng Hải không ngại khó khăn, vất vả để đảm bảo trật tự ATGT trên những cung đường; trực tiếp phát hiện, xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường (bên phải) trao “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Ba cho thân nhân Trung tá Lao Hoàng Hải

Sự hi sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải khi đang làm nhiệm vụ thể hiện tinh thần tận tụy, trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Ghi nhận thành tích và trân trọng sự hi sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải, ngày 7/2, Chủ tịch nước đã Quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường đã trao tặng cho thân nhân gia đình Trung tá Lao Hoàng Hải.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trịnh Xuân Trường đã chia sẻ với mất mát với thân nhân gia đình liệt sĩ Lao Hoàng Hải và khẳng định sự hi sinh trong khi làm nhiệm vụ của là biểu tượng cao đẹp của tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Thiếu tướng Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên trao tiền hỗ trợ thân nhân liệt sĩ Lao Hoàng Hải

Theo Bí thư Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch nước Quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc là sự tri ân của Tổ quốc dành cho Trung tá Lao Hoàng Hải.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu lực lượng Công an tỉnh lấy tấm gương tận tụy với công việc của Trung tá Lao Hoàng Hải để giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Bên cạnh đó, Công an tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh đối tượng vi phạm theo quy định.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Thái Nguyên đã trao số tiền 1 tỷ đồng do cán bộ, chiến sĩ quyên góp, hỗ trợ thân nhân gia đình liệt sĩ Lao Hoàng Hải.