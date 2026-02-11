Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Lan tỏa nghĩa tình từ những 'suất ăn yêu thương' mùa Tết

TPO - Tuổi trẻ Công an Thủ đô vừa tổ chức, tham gia chương trình "Suất ăn yêu thương" nhằm hướng tới những người dân đang điều trị bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố. Chương trình bao gồm phát suất ăn miễn phí cho các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại bệnh viện, thăm và tặng quà đối với hoàn cảnh khó khăn và chương trình hiến máu bù đắp nguồn dự trữ máu dịp Tết.

Từ ngày 06/2/ đến ngày 12/2, các suất ăn được đồng loạt trao tận tay người bệnh. Sau đợt cao điểm này, hoạt động sẽ tiếp tục được duy trì định kỳ theo tuần, theo tháng tại một số bệnh viện, góp phần hỗ trợ lâu dài cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ là những phần cơm miễn phí, chương trình còn mang theo sự quan tâm chân thành, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.

z7524322254027-c1f3529fd843a42d2ea6ea7e418b4feb.jpg
z7524322298234-ecd11ef43b50b8f5f6f03d2cbb43fe43.jpg
z7524322423900-a1998af9a87d358ddf8a73095865775a.jpg
z7524322491215-e38d69b5c4a0f26979f93bf17bca2690.jpg
Lan tỏa nghĩa tình từ những 'suất ăn yêu thương' ấm áp mùa Tết.

Cụ thể, tại Bệnh viện E, chương trình đã trao tặng 250 suất cơm tới các bệnh nhân ngay tại cổng bệnh viện, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên tặng quà và hỗ trợ bằng tiền mặt với số tiền 10 triệu đồng/người cho 20 bệnh nhân mắc bệnh nặng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị nội trú.

Tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, chương trình gửi tặng 120 suất cơm đến bệnh nhân tại điểm tổ chức và đoàn đi thăm hỏi tặng 20 suất quà và hỗ trợ bằng tiền mặt cho các bệnh nhân bị bệnh nặng, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng với đó là chương trình hiến máu của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên các đơn vị trong Công an TP Hà Nội với khoảng 200 đơn vị máu.

z7524322209701-ab31715f78de47ae359610e88adaa3c2.jpg
z7524322340806-a97035695599626e20caa4a5e632e86d.jpg
z7524322379080-f36e7df9be2df16e6daa8e06f6efecfc.jpg
z7524322164594-d1a9cb483277adf1e73ab7723059cebf.jpg
Đoàn viên, thanh niên Công an Thủ đô cùng các đơn vị trao quà Tết tới những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và tinh thần tương thân tương ái sâu sắc, san sẻ vơi bớt đi khó khăn, động viên tinh thần người bệnh khi dịp Tết cận kề.

Chương trình “Suất ăn yêu thương” Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của lực lượng Công an Thủ đô, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Từ những việc làm giản dị nhưng đầy nghĩa tình, hình ảnh người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ tiếp tục được khắc họa sâu sắc, ấm áp giữa đời thường.

Diệu Nhi
#Suất ăn yêu thương #Công an Thủ đô #từ thiện #bệnh nhân #quà Tết #hiến máu #nghĩa tình

Xem thêm

