Miền Bắc mưa phùn

Nguyễn Hoài
TPO - Trong hôm nay và ngày mai (12-13/2), miền Bắc sẽ có mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng, trưa chiều giảm, trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Từ 14/2, nền nhiệt tăng nhanh, miền Bắc sẽ có vài ngày nắng ráo trước khi chuyển mưa dịp Tết.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay (12/2) nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 24 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ.

Dự báo sáng và đêm 13/2, miền Bắc tiếp tục có sương mù và mưa phùn. Từ 14/2-16/2 (27-29 tháng Chạp), miền Bắc hửng nắng, trời ấm áp. Từ đêm giao thừa đến mùng 4 Tết, miền Bắc tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn vào đêm và sáng.

Miền Bắc chuyển mưa phùn, sương mù trong đêm và sáng các ngày 12-13/2.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng Quảng Trị - Huế trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, riêng Quảng Trị - Huế từ 25-27 độ.

Dự báo Thanh Hoá - Huế từ 26-29 tháng Chạp trời nắng, ít mưa. Từ ngày 1-3 Tết có mưa rải rác, trời rét về đêm và sáng. Mùng 4-5 Tết ít mưa. Từ mùng 6 Tết có mưa rải rác, trời chuyển rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ít mưa, nắng gián đoạn. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Dự báo từ khoảng mùng 1-3 Tết, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Khánh Hoà - Bình Thuận cũ ít mưa, nắng gián đoạn.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

