Những lưu ý trước khi tự lái ô tô về quê đón Tết, du xuân

TPO - Trước khi khởi hành, tài xế cần đảm bảo sức khỏe và phương tiện ở trạng thái tốt nhất. Bên cạnh đó, lịch trình xuất phát và dừng nghỉ hợp lý cũng là yếu tố quan trọng để có những chuyến đi thuận lợi và an toàn dịp Tết Nguyên đán.

Kiểm tra kỹ phương tiện

Việc kiểm tra xe trước khi khởi hành là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo phương tiện vận hành ổn định trên quãng đường dài. Chủ xe cần kiểm tra toàn diện lốp xe, bao gồm độ mòn gai lốp, áp suất lốp và lốp dự phòng, đồng thời nên trang bị sẵn máy bơm lốp mini để phòng trường hợp khẩn cấp.

Bên cạnh đó, hệ thống đèn chiếu sáng, gương chiếu hậu, phanh, mức dầu động cơ, nước làm mát và nước rửa kính cũng cần được rà soát kỹ lưỡng. Cần gạt mưa phải hoạt động tốt, kính chắn gió không có vết nứt để đảm bảo tầm nhìn an toàn.

Nếu có trẻ nhỏ đi cùng, cần chắc chắn rằng ghế an toàn trẻ em đã được lắp đặt đúng tiêu chuẩn và tất cả hành khách đều thắt dây an toàn đầy đủ.

Trước mỗi chuyến đi dài, người lái nên đổ đầy nhiên liệu cũng như sạc đầy pin đối với xe điện, đồng thời cần chuẩn bị khoản tiền trong tài khoản giao thông điện tử (VETC/ePass) để di chuyển qua các tuyến cao tốc.

Giữ thể trạng tốt, tâm lý vững vàng

Sức khỏe và tinh thần ổn định là yếu tố then chốt quyết định sự an toàn khi lái xe đường dài. Tài xế cần ngủ đủ giấc, tuyệt đối không sử dụng rượu bia và chất kích thích trước khi cầm lái.

Trong quá trình di chuyển, nếu không may gặp phải tình trạng tắc đường kéo dài hoặc một số tình huống không mong muốn như thời tiết xấu hay hỏng xe... người lái cần giữ bình tĩnh, tránh nóng vội, căng thẳng để xử lý tình huống một cách nhẹ nhàng, góp phần giúp chuyến đi thoải mái hơn.

Lập lộ trình hợp lý, chủ động thời gian nghỉ

Trước khi xuất phát, tài xế nên tham khảo kỹ để xác định lộ trình. Thông thường, chiều tối ngày làm việc cuối cùng của năm (năm nay rơi vào 13/2, tức 26 Tết) và sáng ngày nghỉ đầu tiên luôn là thời điểm giao thông ùn tắc nhất.

Do đó, tài xế có thể cân nhắc xuất phát vào rạng sáng hoặc tối muộn hoặc nếu được thì trước hoặc sau hẳn 1 ngày để giảm áp lực, hạn chế rủi ro tắc đường.

Cần dự trù thời gian nghỉ trên đường. Các chuyên gia khuyến nghị nên dừng nghỉ khoảng 15 phút sau mỗi 2-3 giờ lái xe liên tục để đảm bảo thể lực. Nếu có thể, nên luân phiên đổi người lái nhằm hạn chế mệt mỏi, đặc biệt với các hành trình kéo dài trên 5 giờ.

Đối với người đi xe điện, cần tính thêm các điểm có trạm sạc để vừa dừng nghỉ vừa nạp điện cho xe. Người dùng xe điện VinFast có thể kiểm tra hệ thống trạm sạc nhờ vào bản đồ được hãng tích hợp sẵn trên ứng dụng.

Trong khi đó, các chủ xe điện hãng khác cần tìm hiểu kỹ hơn về trạm sạc trên cung đường sắp đi. Nên chủ động liên hệ trước tới đơn vị cung cấp dịch vụ sạc để đảm bảo rằng khi đến nơi, trụ sạc có thể hoạt động bình thường.

Trong quá trình di chuyển, tài xế nên tận dụng các ứng dụng chỉ đường và cập nhật giao thông như Google Maps, Vietmap LIVE hoặc radio để kịp thời điều chỉnh lộ trình khi xảy ra ùn tắc hay thời tiết xấu.

Tuân thủ luật giao thông, không chen lấn

Vào dịp sát Tết, lưu lượng phương tiện tăng cao khiến nhiều tuyến đường thường xuyên ùn ứ. Trong bối cảnh đó, việc chen lấn, chuyển làn tùy tiện hay lấn vào làn khẩn cấp không chỉ làm tình trạng tắc nghẽn thêm nghiêm trọng mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Tài xế cần giữ tập trung, đi đúng làn đường, chỉ chuyển làn khi thực sự cần thiết và tuân thủ tuyệt đối sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông.

Ảnh: Cục CSGT

Không tùy tiện đi vào làn khẩn cấp bởi điều này không chỉ vi phạm Luật Giao thông đường bộ, dẫn tới bị xử phạt nặng (phạt tiền 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm GPLX) mà còn có nguy cơ va chạm với một số phương tiện gặp sự cố đang phải dừng đỗ tại đây.

Ngoài ra, cần quan sát kỹ hệ thống biển báo, tuân thủ tốc độ cho phép và sử dụng đèn tín hiệu đúng cách khi vượt xe. Chỉ thực hiện vượt xe khi đủ điều kiện an toàn, vượt dứt khoát rồi nhanh chóng trở lại làn đường ban đầu.

Tuân thủ các nguyên tắc trên không chỉ giúp hành trình an toàn, suôn sẻ mà còn góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh trong dịp lễ Tết.