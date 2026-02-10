Loạt xe 7 chỗ 'đua' giảm giá dịp Tết

TPO - Hàng loạt mẫu xe 7 chỗ bao gồm cả MPV và SUV đang được áp dụng khuyến mãi lớn trong tháng Tết, mức giảm có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Tại thị trường Việt Nam, nhóm xe đa dụng 7 chỗ, đặc biệt là các mẫu MPV cỡ nhỏ đang là một trong những phân khúc được người tiêu dùng ưa chuộng hàng đầu. Nhờ ưu thế về không gian rộng rãi với thiết kế 3 hàng ghế, dòng xe này đáp ứng linh hoạt cả nhu cầu kinh doanh dịch vụ vận tải lẫn phục vụ gia đình.

Đây cũng là phân khúc ghi nhận cuộc đua ưu đãi từ các thương hiệu nhằm gia tăng sức cạnh tranh. Bước vào đợt cao điểm cận Tết Nguyên đán từ đầu tháng 2, các hãng xe và đại lý triển khai nhiều chương trình giảm giá từ hàng chục cho tới hàng trăm triệu đồng nhằm kích cầu tiêu dùng.

Nổi bật trong số này là Mitsubishi Xpander - mẫu MPV cỡ nhỏ bán chạy nhất năm 2025. Cụ thể, dòng xe đa dụng Nhật Bản đang được ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ cho các phiên bản AT, AT Premium và Cross.

Trong đó, bản AT có mức giảm cao nhất 60 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống còn 538 triệu đồng. Hai bản AT Premium và Cross giảm lần lượt 33 và 35 triệu, xuống còn 626 và 664 triệu đồng.

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Xpander ở nhóm MPV cỡ nhỏ là Toyota Veloz Cross và Avanza Premio được hỗ trợ 100% phí trước bạ.

Mức giảm tương đương 56-66 triệu cho Avanza Premio và 64-64 triệu cho Veloz Cross. Sau khi trừ ưu đãi, giá của hai mẫu xe này có thể được đưa xuống còn khoảng 502-538 triệu và 574-594 triệu đồng.

Một mẫu xe Nhật khác là Suzuki XL7 Hybrid tiếp tục giảm giá mạnh tháng này, ở mức 70 triệu đồng. Giá sau ưu đãi của mẫu MPV này được đưa xuống còn 530 triệu đồng.

Nhóm xe Hàn cũng không đứng ngoài cuộc đua. Mẫu MPV Hàn Quốc Hyundai Stargazer được ưu đãi 49-68 triệu đồng tùy phiên bản.

Theo đó, bản tiêu chuẩn của Stargazer có giá sau ưu đãi chỉ khoảng 440 triệu đồng. Mức giá này hiện thuộc hàng dễ tiếp cận nhất phân khúc khi chỉ ngang ngửa một số dòng xe cỡ A bản cao.

Hyundai Stargazer đang có giá dễ tiếp cận bậc nhất phân khúc MPV cỡ nhỏ. Ảnh: HTV

Trong khi đó, Kia Carens được ưu đãi 20-30 triệu đồng tùy phiên bản theo trang chủ của hãng. Ưu đãi này giúp giá khởi điểm của Carens được đưa xuống khoảng 589-599 triệu đồng.

Dòng MPV cỡ lớn Kia Carnival cũng được hưởng chính sách ưu đãi với giá trị có thể chạm ngưỡng 80 triệu đồng. Trong đó, mức giảm cao nhất áp dụng cho các bản Carnival Hybrid.

Bên cạnh MPV, các hãng xe Hàn còn đang giảm giá một số dòng SUV 7 chỗ. Trong đó, dòng xe Kia Sorento đời cũ được giảm giá 10-30 triệu đồng tùy phiên bản.

Mẫu xe cùng phân khúc với Sorento là Hyundai Santa Fe được giảm nhiều hơn, với giá trị ưu đãi cao nhất 220 triệu đồng. Mức giảm cụ thể sẽ tùy thuộc vào phiên bản và chính sách của từng đại lý.

Hyundai Santa Fe tiếp tục được giảm giá mạnh trong tháng Tết. Ảnh: Đại lý

Ví dụ, tại một số đại lý phía Bắc, mẫu Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2025 được điều chỉnh giá bán với mức giảm từ 100-170 triệu đồng so với niêm yết.

Trong khi đó, mẫu SUV cỡ lớn Hyundai Palisade nhận ưu đãi 200 triệu đồng, đưa giá khởi điểm thực tế xuống còn khoảng 1,269 tỷ đồng.

Mức giảm lên tới hàng trăm triệu của Santa Fe và Palisade không chỉ giúp bộ đôi này tăng sức cạnh tranh trong phân khúc mà còn gây áp lực cho cả một số xe hạng dưới.

Nhìn chung, việc duy trì mức ưu đãi cao trong giai đoạn cận Tết cho thấy nỗ lực kích cầu tiêu dùng, đồng thời giúp các mẫu xe của các hãng giữ vị thế cạnh tranh trước áp lực từ các đối thủ cùng phân khúc.

Về phía người tiêu dùng, giai đoạn trước Tết là thời điểm thuận lợi để sắm ô tô với mức chi phí tiết kiệm hơn nhờ các chương trình khuyến mãi. Trong đó, xe 7 chỗ là phân khúc nóng, được nhiều gia đình lựa chọn làm phương tiện du xuân năm mới.

Dẫu vậy, người dùng cũng cần lưu ý rằng những chương trình khuyến mãi đầu năm hiện chủ yếu áp dụng do các xe sản xuất năm 2025. Ngoài ra, một số mẫu xe giảm giá sâu sẽ gặp trình trạng khan hàng, không có nhiều phiên bản và màu sắc để lựa chọn nên cần cân nhắc kỹ.