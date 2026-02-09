Honda ấp ủ mẫu SUV cỡ nhỏ mang phong cách Range Rover

TPO - Truyền thông Nhật Bản hé lộ hình ảnh đầu tiên về mẫu Honda HR-V thế hệ tiếp theo với chi tiết thiết kế gợi liên tưởng đến phong cách của Range Rover.

Mới đây, chuyên trang ô tô Creative311 của Nhật Bản đã đăng tải hình ảnh chạy thử của mẫu xe được cho là Honda HR-V thế hệ mới. Bức hình chỉ chụp đuôi xe nhưng đã cho thấy những thay đổi rõ rệt.

Hé lộ thiết kế đuôi xe Honda HR-V mới so với bản hiện hành. Ảnh: Carscoops

Cụ thể, các đường nét bo tròn mềm mại của thế hệ hiện tại dường như được thay thế bằng bề mặt phẳng hơn và các nếp gấp sắc sảo. Cụm đèn hậu mang thiết kế thẳng đứng, vuông vức hơn, loại bỏ dải đèn ngang trải rộng vốn là đặc trưng của mẫu xe hiện hành.

Tổng thể dáng xe trở nên khỏe khoắn hơn với hốc bánh xe nổi rõ, trong khi đường nét thân xe lại mượt mà, liền khối. Phần đuôi còn có độ thuôn nhẹ vào trong, kết hợp với đèn dọc gợi liên tưởng đến phong cách của Range Rover.

Thiết kế đuôi thuôn và đèn hậu dọc đặc trưng của Range Rover. Ảnh: JD Power

Một chi tiết đáng chú ý là sự thiếu vắng của cần gạt mưa phía sau tại vị trí quen thuộc. Thay vào đó, lớp ngụy trang xuất hiện một khoảng hở dưới cánh gió, cho thấy khả năng cần gạt được giấu bên trong cửa hậu và chỉ bật ra khi cần thiết.

Ở phía dưới, ống xả lộ rõ cho thấy mẫu HR-V mới chưa chuyển sang thuần điện. Hiện nay Honda đang cung cấp các mẫu e:NS1 và e:NP1 chạy điện, có cùng kích thước với HR-V.

Theo các nguồn tin, Honda đang đẩy mạnh chiến lược tập trung vào xe hybrid trên toàn cầu. Thế hệ HR-V tiếp theo được kỳ vọng sẽ trang bị hệ thống hybrid hai mô-tơ mới nhất của hãng, hứa hẹn mang lại hiệu suất cao hơn, trọng lượng nhẹ hơn và cảm giác vận hành mô phỏng hộp số truyền thống, tương tự công nghệ đang áp dụng trên Prelude và Civic Hybrid.

Hiện chưa có thông tin về thiết kế nội thất hay các nâng cấp công nghệ khác. Nhưng với phong cách thiết kế mạnh mẽ hơn, và những gợi mở về nâng cấp công nghệ hybrid, Honda HR-V thế hệ mới cho thấy tham vọng vươn lên ở phân khúc SUV cỡ nhỏ đang ngày càng cạnh tranh.

Tại Việt Nam, Honda HR-V bản nâng cấp giữa vòng được ra mắt từ tháng 4/2025. Mẫu xe được tinh chỉnh thiết kế và lần đầu có tùy chọn động cơ hybrid.