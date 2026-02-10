Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe

Google News

Toyota Land Cruiser FJ chạy thử tại Thái Lan, chờ ngày về Việt Nam

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mẫu SUV Toyota Land Cruiser FJ sẽ được sản xuất tại Thái Lan và dự kiến sẽ mở bán ở Việt Nam trong năm nay.

Ra mắt tại Triển lãm Japan Mobility Show 2025, mẫu SUV off-road cỡ nhỏ Toyota Land Cruiser FJ khi đó được xác nhận sẽ mở bán từ năm 2026 tại nhiều thị trường châu Á.

Mới đây, phiên bản tay lái nghịch của Land Cruiser FJ đã lần đầu được bắt gặp chạy thử trên đường phố Bangkok, Thái Lan. Đây cũng chính là quốc gia sản xuất dòng SUV này để xuất đi các thị trường khác.

toyota-fj-cruiser-spied-testing-1.jpg
Toyota Land Cruiser FJ chạy thử trên đường phố Thái Lan. Ảnh: Motor Thailand

Dù Toyota đã công bố hình ảnh xe phiên bản thương mại, nhưng mẫu xe chạy thử mới đây vẫn được che phủ kín bằng lớp ngụy trang. Dẫu vậy, vóc dáng xe cùng các chi tiết ngoại thất không thay đổi so với chiếc Toyota Land Cruiser FJ từng được giới thiệu công khai.

Các đặc điểm chính gồm đèn hậu hình chữ C đặc trưng, cản sau hầm hố, vòm bánh xe mở rộng, các tấm ốp thân xe nổi và giá nóc thể thao. Phần đuôi xe được làm dựng, có lốp dự phòng gắn trên cửa hậu.

Về kích thước, Land Cruiser FJ có chiều dài 4.575 mm, rộng 1.855 mm, cao 1.960 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.580 mm. Thông số tương đương một mẫu SUV cỡ C nhưng mẫu xe Nhật này khác biệt với vóc dáng tổng thể vuông vức và cao ráo.

11668957.jpg

Đóng vai trò là mẫu “xe nhập môn” của dòng Land Cruiser, mẫu FJ cỡ nhỏ mới cũng được xây dựng trên nền tảng khung gầm rời. Kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian, khoảng sáng gầm 215 mm cùng góc tiếp cận và góc thoát lớn, giúp đảm bảo khả năng off-road ấn tượng.

Nội thất dự kiến sử dụng tông màu đen chủ đạo, trang bị màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn, vô-lăng 3 chấu đa chức năng, cửa gió điều hòa dạng tròn, bảng đồng hồ kỹ thuật số, ghế bọc da nhân tạo, cùng nhiều tiện nghi hiện đại. Khoang hành lý có dung tích 765 lít.

toyota-land-cruiser-fj-interior.jpg

Ngoài ra, xe còn được trang bị nhiều túi khí, camera quan sát toàn cảnh 360 độ và gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2.

Về vận hành, Land Cruiser FJ được trang bị máy xăng 2.7L 4 xi-lanh thẳng hàng, hút khí tự nhiên. Động cơ cho công suất 163 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Ngoài ra, xe có thể bổ sung tùy chọn động cơ diesel tăng áp 2.8L đi kèm công nghệ mild-hybrid.

Theo kế hoạch, Land Cruiser FJ sẽ có mặt tại các thị trường như Đông Nam Á, Nam Mỹ, Trung Đông và Châu Phi. Việt Nam cũng sẽ là điểm đến của mẫu SUV này.

toyota-land-cruiser-fj-front-three-quarters.jpg

Cụ thể, Toyota Việt Nam từng hé lộ sẽ mở bán Land Cruiser FJ vào giữa năm 2026. Với việc được nhập khẩu từ Thái Lan, mẫu xe này hứa hẹn sẽ có giá dễ tiếp cận hơn khi so với các đàn anh Land Cruiser LC300 và Prado được nhập từ Nhật Bản.

Lê Tuấn
