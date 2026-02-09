Chủ xe chấm điểm VF 9 sau 1 tháng 'thực chiến': Trải nghiệm không thua gì xe siêu sang giá gấp 5-7 lần

Sau thời gian “thực chiến” trên nhiều cung đường, VinFast VF 9 nhận nhiều đánh giá tích cực từ các chủ xe từng trải nghiệm các dòng xe hạng sang. Vận hành mạnh mẽ, tiện nghi vượt tầm phân khúc trong khi chi phí sử dụng cực thấp đang khiến nhiều khách hàng tranh thủ giai đoạn VinFast ưu đãi lớn để sở hữu SUV điện đầu bảng dịp Tết.

Ngoại hình “khủng long”, tiện nghi chuẩn VIP

Theo chủ kênh Life Trip - người từng cầm lái nhiều mẫu xe siêu sang - ấn tượng đầu tiên với VF 9 nằm ở sự bề thế và trường xe đúng chất SUV full-size. Kích thước lớn giúp VF 9 dễ dàng trở thành “spotlight” mỗi khi xuất hiện, đặc biệt ở phiên bản Plus 2025 với các nâng cấp đáng giá như bệ bước chân, thanh giá nóc và bộ mâm 21 inch cỡ lớn. Hệ thống đèn LED Matrix - trang bị thường thấy trên các mẫu xe hạng sang đắt tiền - cũng góp phần tạo nên diện mạo hiện đại, cao cấp cho VF 9.

Cùng quan điểm, anh Nguyễn Đại (Hà Nội) cho biết không gian nội thất là điểm cộng lớn của VF 9. Với cấu trúc SUV full-size, khoang cabin cho cảm giác rộng rãi vượt trội. Các tiện ích như làm mát ghế, massage phát huy hiệu quả rõ rệt trên những hành trình dài.

Một trang bị được anh Đại đánh giá cao là màn hình hiển thị kính lái (HUD) cung cấp đầy đủ thông tin từ cảnh báo điểm mù, biển báo tốc độ, hỗ trợ làn đường đến chỉ dẫn điều hướng. Theo anh, HUD giúp người lái hạn chế tối đa việc rời mắt khỏi đường, nâng cao sự tập trung và an toàn.

Các tính năng hỗ trợ lái an toàn nâng cao ADAS như giữ khoảng cách, hỗ trợ giữ làn được anh Đại đánh giá vận hành mượt mà. Anh còn được đồng hành bởi trợ lý ảo VinFast hỗ trợ điều chỉnh điều hòa, tốc độ gió hay các thao tác cơ bản bằng giọng nói, giảm đáng kể thao tác trên màn hình cảm ứng.

Bứt tốc tức thì, đầm chắc vượt kỳ vọng

Khả năng vận hành là yếu tố khiến anh Đại ấn tượng mạnh nhất. Anh thừa nhận VF 9 ở một đẳng cấp khác so với xe xăng nhờ trọng lượng lớn kết hợp hệ thống treo khí nén, mang lại cảm giác êm ái nhưng vẫn rất đầm chắc khi chạy tốc độ cao.

“Khi cần vượt xe, khả năng bứt tốc của VF 9 thực sự rất đã. Khác với xe xăng vốn có độ trễ khi tăng tốc, động cơ điện giúp VF 9 phản hồi gần như tức thì. Ngay cả ở dải tốc độ thấp, chỉ một cú nhấn ga nhẹ, chiếc xe đã vọt lên nhanh chóng”, anh Đại nhận xét.

Còn theo chủ kênh Life Trip, hiệu năng của VF 9 là một “món hời” trong phân khúc. Với công suất 402 mã lực, khả năng vận hành của xe tương đương các mẫu SUV xăng dùng động cơ V8. Trong khi đó, các dòng xe V8 tại Việt Nam có giá rất cao, khó có thể tiếp cận ở mức hơn 1 tỷ đồng.

“Bản thân mình từng trải nghiệm Rolls-Royce, Range Rover, Maybach hay Jaguar. So sánh một cách công bằng, độ chênh lệch về trải nghiệm không quá nhiều”, anh nhận xét.

Xe hạng sang nhưng chi phí sở hữu và vận hành “bình dân”

Trải nghiệm chiếc “xe chủ tịch” hơn 2.000 km, nhưng anh Đại chưa phải bỏ một đồng tiền cho việc nạp năng lượng, nhờ chính sách miễn phí sạc đến 30/6/2027 của VinFast. Anh tính toán, ngay cả khi ưu đãi kết thúc, chi phí tiền điện ước tính chỉ khoảng 1,3-1,4 triệu đồng. Mức này tương đương các mẫu sedan hạng B, trong khi VF 9 là một SUV hạng sang cỡ lớn.

Đặc biệt, VF 9 hiện có giá niêm yết chỉ từ 1,499 tỷ đồng - thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu SUV xăng trang bị tương đương.

Đáng chú ý, trước Tết Nguyên đán, VinFast đang áp dụng loạt ưu đãi “khủng” giúp chi phí sở hữu VF 9 trở nên đặc biệt hấp dẫn. Theo đó, khách hàng được hỗ trợ trực tiếp 10% giá xe từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Nếu mua xe tới 10/2 và đăng ký xe tại Hà Nội hoặc TP.HCM, chủ xe còn được tặng thêm 70 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub. Tổng ưu đãi dưới dạng tiền mặt và quà tặng bởi thế lên tới 240 triệu đồng, chưa kể khoản tiền tiết kiệm được nhờ chính sách miễn lệ phí trước bạ từ Chính phủ cho xe điện.

Nếu lựa chọn trả góp, khách hàng được bảo lãnh mua xe chỉ từ 0 đồng trả trước, đi kèm gói lãi suất ưu đãi chỉ 5%/năm trong 3 năm đầu (thay thế cho ưu đãi 10%). Đây là phương án tài chính hợp lý cho những gia đình muốn tối ưu dòng tiền để chi tiêu các khoản khác nhân dịp năm mới.

Với khả năng vận hành vượt trội, tiện nghi chuẩn VIP, VF 9 đang là mẫu xe có giá trị vượt tầm giá nhất trong phân khúc, đặc biệt trong thời điểm được hưởng hàng loạt ưu đãi lớn trước Tết. “Bác nào có ý định mua thì cứ mạnh dạn, không cần phải nghĩ ngợi đâu”, chủ kênh Life Trip đưa lời khuyên.