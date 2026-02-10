Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Ford sắp ra mắt dòng ô tô mới có 'giá phải chăng'

Trường Vũ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lãnh đạo của Ford xác nhận sẽ ra mắt 5 mẫu xe mới có giá dưới mức trung bình của thị trường tại Mỹ.

Giá xe mới trung bình tại Mỹ hiện đã chạm mốc 50.000 USD, vượt quá khả năng chi trả của nhiều người tiêu dùng. Điều này đã khiến không ít khách hàng chọn mua xe đã qua sử dụng hoặc tìm các thương hiệu giá rẻ hơn.

Trước thực tế này, Ford tuyên bố sẽ mang tới những giải pháp tốt hơn về mặt tài chính cho khách hàng.

Theo Automotive News, tại hội nghị NADA Show tuần này, các lãnh đạo Ford đã thông báo với hệ thống đại lý rằng hãng sẽ bổ sung 5 mẫu xe hoàn toàn mới có giá dưới 40.000 USD. Các sản phẩm này sẽ lần lượt được đưa vào danh mục trước năm 2030.

694981-ford-promet-5-nouveaux-modeles-abordables-et-devoile-un-masque-de-gardien-de-but.jpg

Mẫu xe đầu tiên sẽ ra mắt vào năm sau là một chiếc bán tải điện cỡ trung, có giá dự kiến khoảng 30.000 USD. Đây được đánh giá là con số rất cạnh tranh trong bối cảnh thị trường hiện nay, đặc biệt là đến từ thương hiệu lớn như Ford.

Tuy nhiên, kế hoạch của Ford không dừng lại ở một mẫu bán tải điện. Ông Andrew Frick, người đứng đầu mảng Ford Blue và Model e, cho biết:

“Danh mục mới sẽ trải rộng trên các dòng xe con, bán tải, SUV và van, sử dụng nhiều loại năng lượng khác nhau. Điều này sẽ giúp lấp đầy khoảng trống về sản phẩm, song trong ngắn hạn chúng tôi vẫn cần các giải pháp thực tế hơn để cải thiện khả năng tiếp cận của người tiêu dùng”, ông Frick nhấn mạnh.

2025-ford-maverick-hybrid-awd-exterior-002-side.jpg

Đáng chú ý, đây sẽ là những dòng xe hoàn toàn mới, không chỉ là các phiên bản giá rẻ của những mẫu hiện hành.

Trong thời gian chờ các dòng xe mới ra mắt, Ford dự kiến đẩy mạnh các phiên bản tiêu chuẩn của những dòng xe như Explorer và Bronco, tăng cường kinh doanh xe đã qua sử dụng được chứng nhận, đồng thời triển khai các gói hỗ trợ người mua xe lần đầu.

Theo ông Frick, hiện có khoảng 10 biện pháp khác nhau đang được triển khai để giúp tăng khả năng tiếp cận ô tô cho người tiêu dùng.

Trường Vũ
#ford #xe ford #xe giá rẻ #xe điện #suv #xe bán tải

Cùng chuyên mục