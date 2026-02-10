Ford sắp ra mắt dòng ô tô mới có 'giá phải chăng'

TPO - Lãnh đạo của Ford xác nhận sẽ ra mắt 5 mẫu xe mới có giá dưới mức trung bình của thị trường tại Mỹ.

Giá xe mới trung bình tại Mỹ hiện đã chạm mốc 50.000 USD, vượt quá khả năng chi trả của nhiều người tiêu dùng. Điều này đã khiến không ít khách hàng chọn mua xe đã qua sử dụng hoặc tìm các thương hiệu giá rẻ hơn.

Trước thực tế này, Ford tuyên bố sẽ mang tới những giải pháp tốt hơn về mặt tài chính cho khách hàng.

Theo Automotive News, tại hội nghị NADA Show tuần này, các lãnh đạo Ford đã thông báo với hệ thống đại lý rằng hãng sẽ bổ sung 5 mẫu xe hoàn toàn mới có giá dưới 40.000 USD. Các sản phẩm này sẽ lần lượt được đưa vào danh mục trước năm 2030.

Mẫu xe đầu tiên sẽ ra mắt vào năm sau là một chiếc bán tải điện cỡ trung, có giá dự kiến khoảng 30.000 USD. Đây được đánh giá là con số rất cạnh tranh trong bối cảnh thị trường hiện nay, đặc biệt là đến từ thương hiệu lớn như Ford.

Tuy nhiên, kế hoạch của Ford không dừng lại ở một mẫu bán tải điện. Ông Andrew Frick, người đứng đầu mảng Ford Blue và Model e, cho biết:

“Danh mục mới sẽ trải rộng trên các dòng xe con, bán tải, SUV và van, sử dụng nhiều loại năng lượng khác nhau. Điều này sẽ giúp lấp đầy khoảng trống về sản phẩm, song trong ngắn hạn chúng tôi vẫn cần các giải pháp thực tế hơn để cải thiện khả năng tiếp cận của người tiêu dùng”, ông Frick nhấn mạnh.

Đáng chú ý, đây sẽ là những dòng xe hoàn toàn mới, không chỉ là các phiên bản giá rẻ của những mẫu hiện hành.

Trong thời gian chờ các dòng xe mới ra mắt, Ford dự kiến đẩy mạnh các phiên bản tiêu chuẩn của những dòng xe như Explorer và Bronco, tăng cường kinh doanh xe đã qua sử dụng được chứng nhận, đồng thời triển khai các gói hỗ trợ người mua xe lần đầu.

Theo ông Frick, hiện có khoảng 10 biện pháp khác nhau đang được triển khai để giúp tăng khả năng tiếp cận ô tô cho người tiêu dùng.