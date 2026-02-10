Khép lại 2025 với 3.000 xe, Omoda & Jaecoo Việt Nam mở ra giai đoạn tăng trưởng mới

Khép lại năm 2025, Omoda & Jaecoo Việt Nam ghi nhận doanh số lũy kế vượt 3.000 xe, với ba dòng sản phẩm chủ lực gồm Omoda C5, Jaecoo J7 và Jaecoo J7 SHS. Bước sang năm 2026, Omoda & Jaecoo Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực khi đạt gần 600 xe ngay trong tháng 1/2026, cho thấy đà tăng trưởng ổn định và sự đón nhận ngày càng rõ nét từ khách hàng Việt Nam, là động lực rõ hướng tới mục tiêu 10.000 xe trong năm 2026.

Trong bối cảnh thị trường ô tô ngày càng cạnh tranh, kết quả này phản ánh bước tiến quan trọng của Omoda & Jaecoo Việt Nam trong quá trình xây dựng nền tảng phát triển dài hạn, từng bước khẳng định vị thế của một thương hiệu mới nhưng theo đuổi chiến lược bài bản, bền vững tại Việt Nam.

Ghi nhận doanh số 2025 vượt mốc 3.000 xe và doanh số tháng 1/2026 gần 600 xe

Doanh số 3.000 xe trong năm 2025 được xem là dấu mốc quan trọng đối với Omoda & Jaecoo Việt Nam, không chỉ về mặt kết quả kinh doanh mà còn về hành trình xây dựng niềm tin thị trường. Ngay từ khi gia nhập Việt Nam, thương hiệu xác định chiến lược “Đến Việt Nam – Vì Việt Nam” là kim chỉ nam cho mọi hoạt động phát triển, với mục tiêu đầu tư dài hạn, đồng hành cùng khách hàng và thị trường trong nước.

Trong năm 2025, Omoda & Jaecoo Việt Nam đã chính thức phân phối ra thị trường 3 mẫu xe SUV gồm Omoda C5, Jaecoo J7 và Jaecoo J7 SHS, từng bước tạo được dấu ấn và nhận được sự đón nhận tích cực từ đông đảo khách hàng Việt Nam. Các mẫu xe nhanh chóng ghi điểm nhờ thiết kế hiện đại, khác biệt, khả năng vận hành phù hợp với điều kiện giao thông và thói quen sử dụng tại Việt Nam, cùng hệ thống công nghệ an toàn và tiện nghi được trang bị đồng bộ ngay từ các phiên bản tiêu chuẩn.

Trong đó, Omoda C5 trở thành lựa chọn được nhiều khách hàng đô thị quan tâm nhờ phong cách thiết kế trẻ trung, công nghệ hỗ trợ lái và mức chi phí sử dụng hợp lý; Jaecoo J7 đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng gia đình với không gian rộng rãi, khả năng vận hành linh hoạt; trong khi Jaecoo J7 SHS mang đến giải pháp SUV hybrid tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp xu hướng sử dụng xe năng lượng mới đang gia tăng tại Việt Nam. Việc cả ba dòng xe đều có đóng góp rõ nét vào tổng doanh số cho thấy chiến lược xây dựng danh mục sản phẩm tập trung vào trải nghiệm người dùng và giá trị sử dụng thực tế đang phát huy hiệu quả.

Sự phân bổ doanh số tương đối đồng đều giữa các mẫu xe không chỉ phản ánh mức độ yêu thích của khách hàng đối với từng dòng sản phẩm, mà còn cho thấy Omoda & Jaecoo Việt Nam đang từng bước hình thành nền tảng khách hàng đa dạng, tạo tiền đề quan trọng cho giai đoạn mở rộng danh mục sản phẩm và tăng trưởng bền vững trong những năm tiếp theo.

Kết quả tích cực này gắn liền với chiến lược “Đến Việt Nam – Vì Việt Nam”

Bên cạnh sản phẩm, Omoda & Jaecoo Việt Nam chú trọng đầu tư đồng bộ vào hệ thống dịch vụ và chăm sóc khách hàng ngay từ giai đoạn đầu phát triển thị trường. Tính đến nay, thương hiệu đã xây dựng mạng lưới gần 40 nhà phân phối trên toàn quốc, vận hành theo tiêu chuẩn 3S (bán hàng – dịch vụ – phụ tùng), nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận sản phẩm và dịch vụ thuận tiện cho khách hàng tại nhiều khu vực.

Song song với mở rộng hệ thống, Omoda & Jaecoo Việt Nam triển khai chính sách hậu mãi thuộc nhóm dẫn đầu thị trường, với chương trình bảo hành dài hạn lên đến 10 năm hoặc 1.000.000 km (tùy dòng sản phẩm), cùng cam kết cung ứng phụ tùng trong vòng 48 giờ đối với các linh kiện thông dụng. Các chính sách này được xây dựng nhằm mang lại sự an tâm trong suốt quá trình sử dụng, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành lâu dài của thương hiệu với khách hàng Việt Nam.

Ở tầm nhìn dài hạn, Omoda & Jaecoo Việt Nam đang từng bước hiện thực hóa lộ trình nội địa hóa. Nhà máy lắp ráp Omoda & Jaecoo tại Việt Nam đã hoàn thành phần khung nhà xưởng trong tháng 1/2026, tạo nền tảng quan trọng cho kế hoạch đưa nhà máy vào hoạt động trong năm nay. Đây được xem là bước đi chiến lược, thể hiện cam kết đầu tư bền vững, góp phần nâng cao năng lực sản xuất trong nước và tạo tiền đề cho các hoạt động phát triển sâu hơn tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Động lực hướng tới mục tiêu 10.000 xe trong năm 2026

Bước sang năm 2026, Omoda & Jaecoo Việt Nam đặt mục tiêu đạt doanh số 10.000 xe, đánh dấu giai đoạn tăng trưởng tiếp theo sau khi đã xây dựng được nền tảng ban đầu. Doanh số gần 600 xe trong tháng 1/2026 được xem là tín hiệu khởi sắc, cho thấy sự tiếp nối của đà tăng trưởng và niềm tin của khách hàng đối với thương hiệu.

Trong năm 2026, Omoda & Jaecoo Việt Nam dự kiến ra mắt thêm 6 sản phẩm mới, mở rộng danh mục từ các dòng xe động cơ đốt trong đến hybrid và các giải pháp năng lượng mới, phủ kín các phân khúc, B+, C-, C, C+ và D, với 6 sản phẩm chính: Omoda C5, Jaecoo J5, Omoda 4, Jaecoo J6, Omoda C7 và Jaecoo J8. Song song với mở rộng sản phẩm, Omoda & Jaecoo Việt Nam tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống 60 nhà phân phối trong năm nay, nâng cao chất lượng vận hành hệ thống, chuẩn hóa dịch vụ và trải nghiệm khách hàng trên toàn quốc.

Theo định hướng phát triển, Omoda & Jaecoo Việt Nam lựa chọn chiến lược tăng trưởng có kiểm soát, lấy chất lượng sản phẩm, dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm, thay vì chạy theo doanh số ngắn hạn. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thương hiệu hướng tới phát triển bền vững, gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam.

Với nền tảng đã được xây dựng trong năm 2025 và những tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm 2026, Omoda & Jaecoo Việt Nam đang từng bước bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với định hướng rõ ràng và bền vững. Thông qua chiến lược “Đến Việt Nam – Vì Việt Nam”, đầu tư đồng bộ từ sản phẩm, dịch vụ, hậu mãi đến nội địa hóa sản xuất, thương hiệu khẳng định cam kết phát triển lâu dài, lấy khách hàng làm trung tâm và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường ô tô Việt Nam trong những năm tới.