Cận cảnh SUV điện 7 chỗ đầu tiên của Toyota

TPO - Dòng xe SUV gia đình biểu tượng của Toyota là Highlander vừa được giới thiệu phiên bản mới với trọng tâm là nền tảng thuần điện và kích thước lớn hơn đáng kể.

Toyota Highlander bước sang đời 2027 với sự “lột xác” toàn diện khi trở thành một chiếc xe thuần điện dành cho gia đình. Không chỉ thay đổi hệ truyền động, xe còn có nền tảng khung gầm mới, kích thước lớn hơn đáng kể và hàm lượng công nghệ vượt trội.

Cận cảnh Toyota Highlander thuần điện bản Limited cao cấp. Video: Carscoops



Về thiết kế, Highlander 2027 mang đậm ngôn ngữ tạo hình mới của Toyota, vốn khởi nguồn từ Prius và đã xuất hiện trên Camry và RAV4 đời mới.

Phần đầu xe theo phong cách “hammerhead” khí động học, đi kèm đèn LED ban ngày thanh mảnh, tay nắm cửa dạng ẩn và vòm bánh xe mở rộng. Phía sau được trang bị đèn hậu LED kéo dài hết cửa cốp.

Kích thước tổng thể của Highlander 2027 được tăng đáng kể, với chiều dài 5.049 mm, rộng 1.989 mm, cao 1.709 mm và trục cơ sở kéo dài lên 3.051 mm – vượt xa các thế hệ trước (khoảng 2.716 mm ở đời đầu). Xe cũng có đường mái thấp hơn kết hợp với thân xe dài và rộng hơn tạo nên dáng vẻ vững chãi.

Toyota cho biết, việc gia tăng kích thước không chỉ phục vụ yếu tố thẩm mỹ mà còn giúp tối ưu không gian cabin, cải thiện khả năng ra vào hàng ghế thứ ba và bố trí pin dưới sàn hiệu quả hơn.

Bên trong, khoang lái được thiết kế hiện đại và tinh giản, nổi bật với màn hình trung tâm 14 inch và cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Hãng vẫn duy trì các nút bấm vật lý cho các chức năng quan trọng như điều hòa.

Cả hai phiên bản XLE và Limited đều được trang bị ghế bọc SofTex, sưởi ghế trước, đèn viền nội thất 64 màu và hệ thống giải trí thế hệ mới. Cửa sổ trời toàn cảnh là trang bị tiêu chuẩn trên bản Limited.

Hàng ghế thứ hai sử dụng ghế cơ trưởng độc lập tiêu chuẩn. Khách hàng muốn có 7 chỗ ngồi có thể mua tùy chọn ghế băng ở hàng hai.

Trong khi đó, hàng ghế thứ ba được Toyota khẳng định có thể phục vụ người lớn trong những hành trình ngắn. Khoang hành lý đạt 1.292 lít khi gập hàng ghế sau và 450 lít khi dựng đủ ba hàng ghế.

Về vận hành, Highlander 2027 bản tiêu chuẩn XLE sử dụng mô-tơ điện dẫn động cầu trước đi kèm pin 77 kWh, cho tầm hoạt động 462 km. Các phiên bản cao hơn có thêm tùy chọn dẫn động 4 bánh, pin dung lượng 95,8 kWh và phạm vi di chuyển tối đa 515 km. Công suất dao động từ 221 mã lực đến 338 mã lực, tùy cấu hình.

Hệ thống sạc hỗ trợ cổng NACS cho sạc nhanh DC, cho phép nạp từ 10–80% trong khoảng 30 phút trong điều kiện lý tưởng. Xe cũng được trang bị công nghệ Plug & Charge và chức năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài (V2L).

Highlander 2027 là mẫu xe đầu tiên được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense 4.0, tích hợp loạt tính năng hỗ trợ lái tiên tiến như phanh khẩn cấp tự động, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ lái chủ động và đỗ xe tự động.

Toyota Highlander đời mới dự kiến sẽ đi vào sản xuất từ nửa sau năm 2026 và bán ra vào cuối năm. Giá của mẫu SUV điện cỡ lớn này chưa được hé lộ, nhưng ước tính sẽ khởi điểm từ 48.000 USD (khoảng 1,24 tỷ đồng).