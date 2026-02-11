Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Mẫu xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam được giảm giá

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Toyota Việt Nam bắt đầu điều chỉnh giá bán của mẫu MPV Innova Cross bản hybrid xuống mức dưới 1 tỷ đồng.

Cụ thể, theo thông tin từ website chính thức của Toyota Việt Nam, mẫu Innova Cross 2.0 HEV hiện có giá 960 triệu đồng. Trước khi được điều chỉnh, mẫu xe hybrid này có giá niêm yết ở mức 1,005 tỷ đồng.

gia-innova-cross.jpg
Innova Cross hybrid hiện có giá niêm yết dưới 1 tỷ đồng.

Như vậy, Innova Cross HEV là mẫu xe tiếp theo của Toyota được điều chỉnh giá sau khi chính sách ưu đãi thuế cho hybrid có hiệu lực. Trước đó, lần lượt Yaris Cross HEV, Corolla Cross HEV, Camry HEV TOP và Alphard HEV được giảm giá 37-200 triệu đồng tùy mẫu xe.

Trong năm 2025 vừa qua, Innova Cross HEV chính là mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường với doanh số lũy kế đạt 3.021 chiếc. Sức hút của mẫu xe này đến từ kiểu dáng thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi, thực dụng và khả năng vận hành êm ái của động cơ hybrid.

Doanh số dẫn đầu phân khúc của Innova Cross HEV cũng cho thấy nhu cầu dành cho một mẫu xe 7 chỗ hybrid tại nước ta đang ở mức cao, trong khi thị trường chưa có nhiều lựa chọn với giá hấp dẫn.

Với mức giá mới thấp hơn trước 45 triệu đồng, Toyota Innova Cross HEV hứa hẹn sẽ tiếp tục duy trì được sức hút ở phân khúc hybrid.

toyota-innova-cross-hybrid.jpg
Toyota Innova Cross HEV là mẫu ô tô hybrid bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2025. Ảnh: Đại lý

Nhìn chung, ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô hybrid tự sạc (HEV) giúp giá bán của nhiều mẫu xe trở nên cạnh tranh hơn. Tuy nhiên, không phải mẫu xe hybrid nào cũng được ưu đãi mà phải đáp ứng điều kiện về tỷ trọng sử dụng nhiên liệu không quá 70% so với xe động cơ đốt trong cùng dung tích xi-lanh.

Tiếp đó, việc có giảm giá xe theo ưu đãi thuế hay không, mức giảm ít hay nhiều còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác như sản xuất, marketing, bán hàng hoặc chiến lược riêng của từng hãng.

Hiện tại ngoài Toyota, mới có Honda và thương hiệu siêu xe McLaren thông báo điều chỉnh giá sản phẩm ô tô hybrid. Trong tương lai, dự kiến sẽ có thêm nhiều mẫu xe hybrid được điều chỉnh giá theo hướng giảm, góp phần giúp dòng xe động cơ lai này thêm hấp dẫn với người dùng.

Lê Tuấn
#toyota innova cross #innova cross hev #innova cross hybrid #xe hybrid #toyota việt nam #xe hybrid giảm giá

Cùng chuyên mục