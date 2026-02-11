Mẫu xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam được giảm giá

Cụ thể, theo thông tin từ website chính thức của Toyota Việt Nam, mẫu Innova Cross 2.0 HEV hiện có giá 960 triệu đồng. Trước khi được điều chỉnh, mẫu xe hybrid này có giá niêm yết ở mức 1,005 tỷ đồng.

Innova Cross hybrid hiện có giá niêm yết dưới 1 tỷ đồng.

Như vậy, Innova Cross HEV là mẫu xe tiếp theo của Toyota được điều chỉnh giá sau khi chính sách ưu đãi thuế cho hybrid có hiệu lực. Trước đó, lần lượt Yaris Cross HEV, Corolla Cross HEV, Camry HEV TOP và Alphard HEV được giảm giá 37-200 triệu đồng tùy mẫu xe.

Trong năm 2025 vừa qua, Innova Cross HEV chính là mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường với doanh số lũy kế đạt 3.021 chiếc. Sức hút của mẫu xe này đến từ kiểu dáng thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi, thực dụng và khả năng vận hành êm ái của động cơ hybrid.

Doanh số dẫn đầu phân khúc của Innova Cross HEV cũng cho thấy nhu cầu dành cho một mẫu xe 7 chỗ hybrid tại nước ta đang ở mức cao, trong khi thị trường chưa có nhiều lựa chọn với giá hấp dẫn.

Với mức giá mới thấp hơn trước 45 triệu đồng, Toyota Innova Cross HEV hứa hẹn sẽ tiếp tục duy trì được sức hút ở phân khúc hybrid.

Toyota Innova Cross HEV là mẫu ô tô hybrid bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2025. Ảnh: Đại lý

Nhìn chung, ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô hybrid tự sạc (HEV) giúp giá bán của nhiều mẫu xe trở nên cạnh tranh hơn. Tuy nhiên, không phải mẫu xe hybrid nào cũng được ưu đãi mà phải đáp ứng điều kiện về tỷ trọng sử dụng nhiên liệu không quá 70% so với xe động cơ đốt trong cùng dung tích xi-lanh.

Tiếp đó, việc có giảm giá xe theo ưu đãi thuế hay không, mức giảm ít hay nhiều còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác như sản xuất, marketing, bán hàng hoặc chiến lược riêng của từng hãng.

Hiện tại ngoài Toyota, mới có Honda và thương hiệu siêu xe McLaren thông báo điều chỉnh giá sản phẩm ô tô hybrid. Trong tương lai, dự kiến sẽ có thêm nhiều mẫu xe hybrid được điều chỉnh giá theo hướng giảm, góp phần giúp dòng xe động cơ lai này thêm hấp dẫn với người dùng.