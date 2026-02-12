Lý do Đắk Lắk ‘quay xe’ phút chót, quyết định bắn pháo hoa đêm Giao thừa

TPO - Từng thống nhất không bắn pháo hoa đêm Giao thừa để ưu tiên nguồn lực cho an sinh và phục hồi sau thiên tai, Đắk Lắk bất ngờ quyết định tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm đón năm mới.

Ngày 12/2, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tỉnh Đắk Lắk quyết định bắn pháo hoa nổ tầm thấp đêm Giao thừa.

Theo kế hoạch, pháo hoa sẽ được bắn tại 2 điểm gồm Quảng trường 10/3 (phường Buôn Ma Thuột) và khu vực Núi Nhạn (phường Tuy Hòa). Tổng số 300 giàn pháo hoa nổ tầm thấp sẽ được sử dụng, mỗi điểm 150 giàn, thời lượng bắn 15 phút/điểm.

Kinh phí bắn pháo hoa lần này được thực hiện từ nguồn xã hội hóa phục vụ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 còn dư, do Sở Công Thương quản lý theo đề xuất của Sở Tài chính.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất chủ trương không bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa năm 2026 nhằm ưu tiên nguồn kinh phí cho công tác an sinh xã hội, phục hồi sản xuất, ổn định đời sống người dân sau thiên tai. Khi đó, UBND tỉnh cho biết vẫn tổ chức chương trình nghệ thuật chào đón năm mới theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Trong năm 2025, bão lũ gây thiệt hại nặng nề tại Đắk Lắk, làm hàng trăm người tử vong, tổng thiệt hại ước hơn 7.000 tỷ đồng.