Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lý do Đắk Lắk ‘quay xe’ phút chót, quyết định bắn pháo hoa đêm Giao thừa

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từng thống nhất không bắn pháo hoa đêm Giao thừa để ưu tiên nguồn lực cho an sinh và phục hồi sau thiên tai, Đắk Lắk bất ngờ quyết định tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm đón năm mới.

Ngày 12/2, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

tp-1.jpg
Tỉnh Đắk Lắk quyết định bắn pháo hoa nổ tầm thấp đêm Giao thừa.

Theo kế hoạch, pháo hoa sẽ được bắn tại 2 điểm gồm Quảng trường 10/3 (phường Buôn Ma Thuột) và khu vực Núi Nhạn (phường Tuy Hòa). Tổng số 300 giàn pháo hoa nổ tầm thấp sẽ được sử dụng, mỗi điểm 150 giàn, thời lượng bắn 15 phút/điểm.

Kinh phí bắn pháo hoa lần này được thực hiện từ nguồn xã hội hóa phục vụ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 còn dư, do Sở Công Thương quản lý theo đề xuất của Sở Tài chính.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất chủ trương không bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa năm 2026 nhằm ưu tiên nguồn kinh phí cho công tác an sinh xã hội, phục hồi sản xuất, ổn định đời sống người dân sau thiên tai. Khi đó, UBND tỉnh cho biết vẫn tổ chức chương trình nghệ thuật chào đón năm mới theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Trong năm 2025, bão lũ gây thiệt hại nặng nề tại Đắk Lắk, làm hàng trăm người tử vong, tổng thiệt hại ước hơn 7.000 tỷ đồng.

Huỳnh Thủy
#Pháo hoa #Đắk Lắk #Giao thừa #năm mới #Bính Ngọ

Xem thêm

Cùng chuyên mục