Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Vụ bé gái còn nguyên dây rốn, bị kiến bu giữa rẫy: Mẹ 17 tuổi nhận tự sinh rồi bỏ con vì hoảng sợ

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên quan vụ bé gái còn nguyên dây rốn, bị kiến bu khi bị bỏ giữa rẫy sầu riêng ở Đắk Lắk, cơ quan chức năng xác định mẹ cháu là thiếu nữ 17 tuổi. Bước đầu, cô gái thừa nhận tự sinh con tại nhà rồi mang ra rẫy bỏ lại vì hoảng sợ.

Ngày 12/2, tin từ UBND xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk cho biết: Công an xã đã xác định được danh tính người mẹ bỏ con sơ sinh tại một rẫy sầu riêng trên địa bàn. Đó là cô gái 17 tuổi, trú tại xã Cuôr Đăng.

tienphong-2-8804.jpg
Bé gái được cứu sống nhờ người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Theo nguồn tin, cô gái mang thai ngoài ý muốn nhưng gia đình không hay biết. Khi người thân đi dự tiệc, cô gái ở nhà chuyển dạ và tự sinh con. Sau sinh, do lo sợ, cô gái đã bế con ra rẫy gần nhà bỏ lại.

Sau khi vào cuộc xác minh, Công an xã Cuôr Đăng xác định cô gái 17 tuổi là mẹ cháu bé. Thời điểm đó, gia đình mới biết sự việc. Gia đình cô gái đã liên hệ chính quyền xin nhận lại cháu và cam kết chăm sóc, không để xảy ra tình trạng bỏ rơi.

Như Báo Tiền Phong đưa tin, chiều 11/2, UBND xã Cuôr Đăng phát thông báo tìm cha, mẹ đẻ hoặc người thân của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, người dân phun thuốc tại rẫy sầu riêng, phát hiện bé gái nặng khoảng 3,2kg, còn nguyên dây rốn, toàn thân bị kiến bu nên lập tức đưa đi cấp cứu. Cháu bé được sơ cứu tại trạm y tế, sau đó chuyển lên Trung tâm Y tế Cư M’gar chăm sóc. Hiện sức khỏe cháu đã ổn định, không sốt, chưa ghi nhận dị dạng, dị tật.

Huỳnh Thủy
#Bé gái #bỏ rơi #sầu riêng #mang thai #tự sinh #Đắk Lắk

Xem thêm

Cùng chuyên mục