Vụ bé gái còn nguyên dây rốn, bị kiến bu giữa rẫy: Mẹ 17 tuổi nhận tự sinh rồi bỏ con vì hoảng sợ

TPO - Liên quan vụ bé gái còn nguyên dây rốn, bị kiến bu khi bị bỏ giữa rẫy sầu riêng ở Đắk Lắk, cơ quan chức năng xác định mẹ cháu là thiếu nữ 17 tuổi. Bước đầu, cô gái thừa nhận tự sinh con tại nhà rồi mang ra rẫy bỏ lại vì hoảng sợ.

Ngày 12/2, tin từ UBND xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk cho biết: Công an xã đã xác định được danh tính người mẹ bỏ con sơ sinh tại một rẫy sầu riêng trên địa bàn. Đó là cô gái 17 tuổi, trú tại xã Cuôr Đăng.

Bé gái được cứu sống nhờ người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Theo nguồn tin, cô gái mang thai ngoài ý muốn nhưng gia đình không hay biết. Khi người thân đi dự tiệc, cô gái ở nhà chuyển dạ và tự sinh con. Sau sinh, do lo sợ, cô gái đã bế con ra rẫy gần nhà bỏ lại.

Sau khi vào cuộc xác minh, Công an xã Cuôr Đăng xác định cô gái 17 tuổi là mẹ cháu bé. Thời điểm đó, gia đình mới biết sự việc. Gia đình cô gái đã liên hệ chính quyền xin nhận lại cháu và cam kết chăm sóc, không để xảy ra tình trạng bỏ rơi.

Như Báo Tiền Phong đưa tin, chiều 11/2, UBND xã Cuôr Đăng phát thông báo tìm cha, mẹ đẻ hoặc người thân của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, người dân phun thuốc tại rẫy sầu riêng, phát hiện bé gái nặng khoảng 3,2kg, còn nguyên dây rốn, toàn thân bị kiến bu nên lập tức đưa đi cấp cứu. Cháu bé được sơ cứu tại trạm y tế, sau đó chuyển lên Trung tâm Y tế Cư M’gar chăm sóc. Hiện sức khỏe cháu đã ổn định, không sốt, chưa ghi nhận dị dạng, dị tật.