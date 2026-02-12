Hướng tiếp cận toàn diện trong chăm sóc trẻ dựa trên hiểu biết về mối liên kết tiêu hóa – miễn dịch – trí não

Hội nghị do Hội Phụ sản Việt Nam (VAGO) phối hợp cùng Abbott tổ chức để cập nhật kiến thức khoa học, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ.

Tỷ lệ sinh mổ đang gia tăng trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Trẻ sinh mổ thường không được tiếp xúc với hệ vi khuẩn có lợi từ mẹ, có thể dẫn đến một số bất lợi như: hệ vi sinh đường ruột kém đa dạng, nguy cơ có hệ miễn dịch kém cao hơn 1.5 lần và khả năng gặp các vấn đề tiêu hóa.

Các chuyên gia khuyến cáo: sữa mẹ là tiêu chuẩn vàng, có nhiều thành phần hỗ trợ miễn dịch và phát triển trí não cho trẻ. Trong trường hợp cần dùng sữa công thức, giới khoa học tiếp tục nghiên cứu những giải pháp mới, trong đó nổi bật là các giải pháp dựa trên mối liên kết chặt chẽ giữa trục ruột – não – miễn dịch để hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện.

TS. BS. Bùi Chí Thương chia sẻ về liên kết giữa phát triển trí não và sức khỏe đường ruột

Nhiều nghiên cứu cho thấy não bộ, hệ miễn dịch và ruột có sự kết nối chặt chẽ. Ruột được xem là “bộ não thứ hai” khi có đến 600 triệu tế bào thần kinh, tham gia điều khiển nhu động ruột và ảnh hưởng đến cảm xúc, hành vi. Hệ vi sinh đường ruột cân bằng giúp miễn dịch khỏe, từ đó tạo nền tảng hỗ trợ trẻ phát triển trí não tốt hơn, khả năng học hỏi, xử lý thông tin hiệu quả hơn.

TS. BS. Bùi Chí Thương, Trưởng khối Sản – Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Giảng viên Bộ môn Sản – Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết khoa học đã chứng minh mối liên kết chặt chẽ giữa tiêu hóa, trí não và miễn dịch.

“Dinh dưỡng phù hợp là nền tảng giúp hỗ trợ tiêu hóa - miễn dịch, từ đó tạo nền vững chắc cho trí não phát triển. Bổ sung HMOs hàm lượng cao (2.5g/L) giúp mang lại lợi ích rõ ràng cho 3 trụ cột sức khỏe của trẻ: miễn dịch, tiêu hóa và trí não.”, chuyên gia nhấn mạnh.

Thông tin từ nghiên cứu dài hạn của Abbott cho thấy hiệu quả của việc kết hợp công thức bổ sung 5HMOs hàm lượng cao (2.5g/L) gồm 2′-FL, 3-FL, LNT, 3′-SL và 6′-SL giúp cải thiện miễn dịch, tiêu hóa và phát triển trí não. Nghiên cứu còn cho thấy, công thức này giúp trẻ sinh mổ gia tăng lượng bifidobacterium - một loại lợi khuẩn hỗ trợ sự hoàn thiện hệ miễn dịch, giúp trẻ sinh mổ phát triển hệ vi sinh đường ruột

Nghiên cứu khoa học quốc tế về lợi ích của công thức bổ sung 5HMOs hàm lượng cao (2.5g/L)

PGS. TS. BS. Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Nội Tổng quát 2 – Bệnh viện Nhi Đồng 1; Giám đốc Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo Nhu cầu Xã hội – Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết: “Nghiên cứu khoa học quốc tế đã chứng minh: bổ sung HMO hàm lượng cao giúp cải thiện miễn dịch, tiêu hóa và trí não. Khi bổ sung dinh dưỡng cho trẻ, việc cân nhắc các công thức hàm lượng HMO cao, được chứng minh hiệu quả là yếu tố quan trọng để hỗ trợ phát triển toàn diện cho trẻ.”

Dinh dưỡng phù hợp mang lại nhiều cải thiện sức khỏe cho trẻ

Bên cạnh HMO, các dưỡng chất như BB-12® giúp tăng lợi khuẩn, giảm vi khuẩn có hại, từ đó giảm số lần sốt và rút ngắn thời gian tiêu chảy. Gangliosides hỗ trợ tăng chỉ số IQ gần 5 điểm, thúc đẩy dẫn truyền thần kinh và xây dựng não bộ, Nucleotides hỗ trợ tăng cường sản xuất kháng thể.

Nghiên cứu cũng cho thấy trẻ dùng công thức 5HMO hàm lượng cao 2.5g/L có lượng lợi khuẩn trong đường ruột cao hơn so với trẻ dùng công thức không có HMO.

Hội thảo là hợp tác mới nhất giữa Hội Phụ sản Việt Nam và Abbott nhằm cập nhật các tiến bộ khoa học cho chuyên viên y tế, đồng thời trang bị kỹ năng chăm sóc mẹ và bé dựa trên khoa học thấu cảm. Những nỗ lực này góp phần để ngày càng nhiều trẻ em được chăm sóc sức khỏe thể chất, tâm lý và dinh dưỡng phù hợp, tạo nền tảng vững chắc để phát triển khỏe mạnh.