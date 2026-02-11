Chung tay vì một Việt Nam khỏe mạnh: Abbott đồng hành chăm sóc người cao tuổi

Hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi, Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam phối hợp với Abbott triển khai chương trình “Chăm sóc Sức khỏe Người Cao Tuổi – Vì Một Việt Nam Khỏe Mạnh 2026”. Chương trình mang đến hoạt động khám tổng quát, sàng lọc sớm nguy cơ bệnh lý, đánh giá sức khỏe khối cơ và tư vấn dinh dưỡng cho hơn 1.000 người cao tuổi tại Hà Nội.

Theo Bộ Y tế, Việt Nam hiện có hơn 16 triệu người từ 60 tuổi trở lên và sẽ trở thành quốc gia dân số già trong vòng 10 năm tới. Già hóa dân số kéo theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện, đặc biệt khi các bệnh mạn tính và tình trạng suy giảm khối cơ ngày càng phổ biến, ảnh hưởng trực tiếp khả năng vận động, sinh hoạt độc lập và chất lượng sống của người cao tuổi.

Trước thực tế đó, Nghị quyết 72-NQ/TW nhấn mạnh việc chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, chủ động, đặc biệt ở tuyến y tế cơ sở để mọi người dân, nhất là nhóm yếu thế và người cao tuổi, được tiếp cận những dịch vụ chăm sóc và quản lý sức khỏe chất lượng.

Chương trình do Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam và Abbott phối hợp triển khai hướng đến mục tiêu này bằng cách mang chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt trong dịp cận Tết – thời điểm người cao tuổi cần được quan tâm hơn về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Người tham gia được khám tổng quát, đo các chỉ số huyết áp, đường huyết, mỡ máu, sàng lọc nguy cơ bệnh không lây nhiễm và đặc biệt là đánh giá sức khỏe khối cơ. Chương trình cũng mang đến nội dung tư vấn dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu của người lớn tuổi, giúp người tham gia hiểu rõ tầm quan trọng của dinh dưỡng cân đối và vận động hợp lý để cải thiện sức khỏe lâu dài.

Nhiều người tham gia đánh giá cao chương trình vì được tiếp cận kiến thức và giải đáp những lo lắng thường gặp khi bước vào tuổi già. Ông Nguyễn Tiến Hùng, 68 tuổi, cho biết trước đây ông chưa chú trọng dinh dưỡng nhưng qua chương trình đã nhận ra tầm quan trọng của ăn uống điều độ. Ông Hoàng Văn Hòa, 62 tuổi, sống một mình tại Hà Nội, nói rằng ông “ý thức rõ hơn cần chủ động theo dõi sức khỏe mỗi ngày để quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường hiệu quả hơn.”

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số: Vai trò của y tế cộng đồng và dự phòng

Ông Nguyễn Hữu Tú, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ y tế trước mắt mà còn góp phần hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động, khuyến khích người cao tuổi quan tâm hơn tới vận động thể chất, dinh dưỡng khoa học và theo dõi sức khỏe định kỳ – những yếu tố then chốt giúp nâng cao chất lượng sống khi về già.

Chương trình cũng là dịp để các bác sĩ trẻ tăng cường kết nối với người dân, lan tỏa tinh thần nhân ái – những giá trị mà Abbott luôn trân trọng trong quá trình đồng hành cùng cộng đồng.

Nhân dịp Tết, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Abbott, cùng các nhãn hàng Ensure Gold và Glucerna, đã trao tặng 1.000 phần quà dinh dưỡng khoa học cho người cao tuổi tham gia chương trình; đồng thời gửi tặng 100 phần quà chúc Tết tới người cao tuổi tại địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, chăm sóc và đồng hành trong cộng đồng.

Hơn ba thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, Abbott đã không ngừng phối hợp cùng các đối tác, hội chuyên ngành và cộng đồng địa phương để thúc đẩy nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động, đặc biệt ở nhóm người cao tuổi - nhóm cần được quan tâm chăm sóc toàn diện về thể chất lẫn chất lượng sống.

Ông Douglas Kuo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Abbott tại Việt Nam, cho biết: “Chương trình “Chăm sóc Sức khỏe Người Cao Tuổi – Vì Một Việt Nam Khỏe Mạnh” phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam là minh chứng cho cam kết lâu dài của Abbott trong việc đồng hành cùng Việt Nam nâng cao sức khỏe, đặc biệt là chăm sóc người cao tuổi. Trong đó lão hóa khỏe mạnh là nền tảng quan trọng và Abbott tự hào được chung tay giúp người lớn tuổi sống khỏe mạnh và trọn vẹn hơn thông qua việc chăm sóc sức khỏe chủ động cùng chế độ dinh dưỡng khoa học.”