Hà Tĩnh tiêu hủy gần 1.000 gia cầm nhiễm cúm H5N1, siết chặt ngăn lây sang người

Hoài Nam
TPO - Dịch cúm gia cầm H5N1 xuất hiện tại Hà Tĩnh đã khiến gần 1.000 con gia cầm của 27 hộ dân phải tiêu huỷ, ngành chức năng cũng siết chặt công tác quản lý, ngăn lây lan sang người.

Ngày 10/2, lãnh đạo UBND xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn đã xuất hiện dịch cúm gia cầm H5N1. Ngay sau khi có kết quả xác định dịch bệnh, địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống nhằm khống chế ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng, đặc biệt trong bối cảnh cận Tết Nguyên đán.

Theo thống kê, tại thôn 1 (xã Cẩm Xuyên) đã có 27/123 hộ có gia cầm ốm, chết, tiêu hủy. Tổng số gia cầm ốm, chết đã được tiêu hủy là 902 con. Trong đó có 872 con gà và 30 con ngan.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã có mặt tại địa phương để triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1 có thể lây sang người.

Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo dịch bệnh tại khu dân cư.

Ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện đơn vị đang chỉ đạo chính quyền địa phương nơi có dịch cúm gia cầm tăng cường tuyên truyền cho người dân biết về triệu chứng, các biện pháp phòng cúm gia cầm và mối đe dọa về sức khỏe khi mắc bệnh.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương và cơ quan thú y trong việc phát hiện gia cầm chết; theo dõi hằng ngày, giám sát chặt chẽ các trường hợp có tiếp xúc gần với gia cầm để khi có các dấu hiệu sốt, ho, đau ngực, khó thở phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời…

Hoài Nam
