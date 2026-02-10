Hai Yen Eye Care - Đơn vị nhãn khoa đầu tiên đạt chứng nhận quốc tế AACI

Thị trường chăm sóc mắt trong những năm gần đây chứng kiến sự thay đổi rõ rệt cả về nhu cầu và kỳ vọng của người bệnh. Khi các vấn đề về thị lực ngày càng phổ biến và mang tính dài hạn, tiêu chí lựa chọn cơ sở nhãn khoa không còn dừng ở khả năng điều trị, mà mở rộng sang yếu tố an toàn, minh bạch và chuẩn hóa quy trình.

Trước những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và an toàn trong chăm sóc mắt, Hai Yen Eye Care trở thành đơn vị nhãn khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận kiểm định quốc tế AACI (American Accreditation Commission International) - bộ tiêu chuẩn độc lập đánh giá toàn diện chất lượng chuyên môn, an toàn người bệnh và năng lực vận hành của các cơ sở y tế. Việc đạt chứng nhận AACI được xem là dấu mốc quan trọng, phản ánh nỗ lực chuẩn hóa hoạt động chăm sóc mắt theo các chuẩn mực quốc tế.

Lễ công bố trao chứng nhận Hai Yen Eye Care đạt chuẩn chất lượng AACI Hoa Kỳ

AACI là hệ thống kiểm định tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro trong thực hành lâm sàng, đảm bảo an toàn người bệnh và thúc đẩy cải tiến liên tục. Để đáp ứng các tiêu chuẩn này, cơ sở y tế cần rà soát toàn bộ quy trình từ thăm khám, chẩn đoán, điều trị đến theo dõi sau can thiệp, đồng thời duy trì tính minh bạch và khả năng kiểm chứng trong mọi quyết định chuyên môn.

Tại Hai Yen Eye Care, việc đạt chứng nhận AACI gắn liền với định hướng phát triển dựa trên giá trị chuyên môn và sự đồng hành lâu dài với người bệnh. Thay vì tập trung mở rộng nhanh về quy mô, đơn vị này lựa chọn xây dựng nền tảng chăm sóc mắt bài bản, nơi mỗi chỉ định điều trị đều dựa trên đánh giá kỹ lưỡng và trao đổi rõ ràng.

Hai Yen Eye Care ưu tiên xây dựng chăm sóc mắt bài bản dựa trên đánh giá kỹ và trao đổi rõ ràng với người bệnh

Xuyên suốt định hướng chuẩn hóa, Hai Yen Eye Care đặt người bệnh làm trung tâm của quá trình chăm sóc và theo dõi liên tục thay vì chỉ cung cấp các dịch vụ đơn lẻ. Việc đánh giá tình trạng thị giác được thực hiện toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa dữ liệu thăm khám thực tế và y học chứng cứ, qua đó nâng cao độ chính xác và tính nhất quán trong từng phác đồ điều trị.

Song song với yếu tố con người, đơn vị này đầu tư hệ thống công nghệ nhằm hỗ trợ chẩn đoán và cá nhân hóa điều trị. Bộ đôi laser khúc xạ Schwind ATOS và Schwind AMARIS được kết hợp cùng các thiết bị đo chụp MS39 và Peramis, cho phép thu thập và phân tích dữ liệu thị giác chi tiết trước can thiệp. Việc kết nối dữ liệu từ chẩn đoán đến điều trị giúp bác sĩ xây dựng phác đồ phù hợp cho từng mắt và từng giai đoạn.

Bộ đôi máy mổ Schwind ATOS và Schwind AMARIS kết hợp MS39 và Peramis giúp cá nhân hóa phác đồ điều trị cho từng mắt

Trên cơ sở đánh giá toàn diện, Hai Yen Eye Care tổ chức các giải pháp chăm sóc mắt theo từng nhóm nhu cầu cụ thể. Với nhóm trẻ em, các chương trình kiểm soát cận thị cho trẻ từ 6–16 tuổi được xây dựng dựa trên theo dõi tiến triển thị lực, kết hợp linh hoạt giữa Kính Ortho-K, Kính Stellest và Atropine nhằm hạn chế tăng độ trong dài hạn. Việc đơn vị vừa ra mắt Trung tâm Kiểm Soát Cận Thị Hai Yen Eye Care giúp các chương trình này được triển khai chuyên biệt hơn, hướng tới quản lý cận thị có hệ thống và theo dõi lâu dài.

Ở nhóm điều trị tật khúc xạ bằng các phương pháp phẫu thuật, trung tâm thực hiện các Phẫu thuật SMILE, Phẫu thuật Femto Lasik, Phẫu thuật SmartSurface, Phẫu thuật SmartSight NOVA và Phẫu thuật Phakic ICL cho các trường hợp mổ mắt cận phù hợp. Song song đó, trung tâm triển khai Phẫu thuật Phaco trong mổ đục thủy tinh thể với kính nội nhãn đơn tiêu hoặc đa tiêu; điều trị lão thị bằng các phương pháp Phẫu thuật lão thị Presbyond và phẫu thuật PresbyMAX, cùng phẫu thuật mắt lác và theo dõi các bệnh lý như tăng nhãn áp và viêm kết mạc theo phác đồ cá nhân hóa, dựa trên y học chứng cứ.

Thực hiện yêu cầu cốt lõi của AACI về tính minh bạch, Hai Yen Eye Care chủ động cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng, các lựa chọn can thiệp và giới hạn y khoa cho người bệnh. Quá trình trao đổi hai chiều này được xem là nền tảng để đảm bảo sự đồng thuận và hiệu quả lâu dài, giúp xây dựng niềm tin vững chắc từ chính trải nghiệm thực tế trong suốt hành trình chăm sóc mắt.

Ngoài công tác khám chữa bệnh, Hai Yen Eye Care chú trọng duy trì các hoạt động học thuật như hội nghị Insight for Sight nhằm cập nhật kiến thức và hoàn thiện chuyên môn. Đây là hoạt động quan trọng để các chuyên gia trao đổi xu hướng mới, qua đó củng cố nền tảng y khoa và thúc đẩy quá trình cải tiến liên tục theo đúng tinh thần của các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế.

Hội nghị Insight for Sight tạo không gian trao đổi về xu hướng và tiêu chuẩn mới trong nhãn khoa

Việc đạt chứng nhận AACI được xem là bước xác lập quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của Hai Yen Eye Care. Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc mắt ngày càng đa dạng và đòi hỏi cao hơn về an toàn, chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế được kỳ vọng sẽ giúp đơn vị duy trì khả năng thích ứng, đồng thời củng cố niềm tin của cộng đồng trong thời gian dài.

