Vinh danh PGS.TS.BS Cung Hồng Sơn – Doanh nhân tiêu biểu năm 2025

PGS.TS.BS Cung Hồng Sơn, người sáng lập và dẫn dắt Hệ thống Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn, vừa được vinh danh và trao tặng Bảng Vàng “Doanh nhân tiêu biểu năm 2025” tại Hà Nội. Giải thưởng là sự ghi nhận cho hành trình bền bỉ kết hợp giữa bản lĩnh doanh nhân và tâm huyết của một người thầy thuốc trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ thị lực cộng đồng.

Lễ vinh danh diễn ra trong những ngày đầu năm 2026, trong không khí phấn khởi chào năm mới. Theo Ban tổ chức, danh hiệu không chỉ ghi nhận những đóng góp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn tôn vinh vai trò tiên phong của các doanh nhân có ảnh hưởng tích cực đối với xã hội và cộng đồng.

Dấu ấn học thuật và năng lực lãnh đạo chuyên môn

Trước đó, vào tháng 7/2025, PGS.TS.BS Cung Hồng Sơn được trao bằng Giáo sư danh dự từ một trường đại học quốc tế của Hoa Kỳ. Đây được xem là cột mốc quan trọng, góp phần khẳng định uy tín học thuật và vị thế của nhãn khoa Việt Nam trên bản đồ y khoa thế giới.

Từ nền tảng học thuật và kinh nghiệm quốc tế, ông đã định hướng và dẫn dắt Hệ thống Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn tiếp cận, chuyển giao và ứng dụng nhiều công nghệ nhãn khoa tiên tiến vào điều trị thực tiễn. Theo đại diện bệnh viện, chiến lược phát triển được xây dựng trên nguyên tắc lấy chuyên môn làm gốc, chất lượng điều trị và sự an tâm của người bệnh làm trung tâm.

Hơn 285.000 ca phẫu thuật – minh chứng cho năng lực chuyên môn

Trong suốt quá trình hành nghề và quản lý chuyên môn, PGS.TS.BS Cung Hồng Sơn cùng đội ngũ đã thực hiện hơn 130.000 ca phẫu thuật cận thị, 130.000 ca phẫu thuật Phaco, 25.000 ca dịch kính – võng mạc, cùng hàng nghìn ca điều trị glôcôm và phẫu thuật thẩm mỹ mắt.

Theo các chuyên gia, những con số này không chỉ phản ánh kinh nghiệm phẫu thuật dày dặn mà còn cho thấy năng lực xây dựng và dẫn dắt đội ngũ chuyên môn vững mạnh. Đằng sau mỗi ca mổ là quy trình chuẩn hóa, sự tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm cao được lan tỏa trong toàn bộ hệ thống y bác sĩ.

Mở rộng hệ thống, rút ngắn khoảng cách tiếp cận y tế chất lượng cao

Việc đưa cơ sở Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn tại 40 Út Tịch (TP.HCM) vào hoạt động được xem là bước đi chiến lược, đáp ứng nhu cầu chăm sóc mắt ngày càng cao của người dân khu vực phía Nam.

Thay vì để người bệnh phải di chuyển xa ra Hà Nội, hệ thống đã chủ động đưa các tiêu chuẩn y khoa và công nghệ nhãn khoa hiện đại về gần hơn với người dân. Theo PGS.TS.BS Cung Hồng Sơn, mở rộng hệ thống không chỉ là tăng quy mô hoạt động, mà là nỗ lực rút ngắn khoảng cách giữa y học tiên tiến và người bệnh.

Lan tỏa giá trị nhân văn, trách nhiệm với cộng đồng

Song song với hoạt động chuyên môn, Hệ thống Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn còn duy trì nhiều chương trình thiện nguyện vì cộng đồng. Hàng nghìn ca phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí đã được thực hiện cho người nghèo, gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh và người dân tại các vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Thông qua Quỹ từ thiện Lê Thị Tuệ – mang tên thân mẫu của PGS.TS.BS Cung Hồng Sơn – nhiều hoạt động hỗ trợ y tế và phẫu thuật miễn phí tiếp tục được triển khai đều đặn. Theo ông, giá trị bền vững của một doanh nghiệp không chỉ nằm ở hiệu quả kinh tế, mà còn ở những đóng góp thiết thực cho xã hội.

Danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu năm 2025” vì thế không chỉ là sự ghi nhận cá nhân, mà còn phản ánh mô hình phát triển hài hòa giữa chuyên môn y khoa, năng lực quản trị và trách nhiệm xã hội – những yếu tố đang góp phần tạo dựng uy tín và vị thế của thương hiệu Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn trong lòng người dân.