Bộ Y tế siết chặt an toàn thức ăn đường phố dịp Tết

TPO - Trước nguy cơ ngộ độc thực phẩm từ thức ăn đường phố, nhất là dịp Tết và mùa lễ hội, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương siết chặt quản lí, tăng cường kiểm tra, giám sát. Người bán hàng rong, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố vi phạm có thể bị phạt tới 3 triệu đồng, thậm chí buộc tiêu hủy toàn bộ thực phẩm không bảo đảm an toàn.

Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố, loại hình đang phục vụ hàng triệu người dân mỗi ngày nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Theo Bộ Y tế, thời gian qua, dù công tác kiểm soát an toàn thực phẩm đã có chuyển biến, song thực tế vẫn tồn tại nhiều hàng quán nhỏ lẻ, bán hàng rong ven đường, tại các điểm công cộng, lễ hội chưa đáp ứng điều kiện tối thiểu. Nhiều nơi thiếu nước sạch, khu vực rửa dụng cụ không bảo đảm vệ sinh; người trực tiếp chế biến không được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, thức ăn sau chế biến bảo quản sơ sài.

Đáng lo ngại, tại một số địa phương đã xảy ra các vụ ngộ độc thức ăn đường phố tập thể, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, gây tâm lí bất an trong xã hội.

Ngành y tế tăng cường kiểm tra thức ăn đường phố.

Không cần “giấy phép” nhưng không được làm ẩu

Bộ Y tế nhấn mạnh, theo quy định hiện hành, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc được buông lỏng quản lí.

Người trực tiếp chế biến thức ăn bắt buộc phải được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, không mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, lao phổi, tiêu chảy cấp khi đang sản xuất, kinh doanh.

Địa điểm bán thức ăn phải cách xa nguồn gây ô nhiễm; thức ăn bày bán trên bàn, giá, kệ bảo đảm vệ sinh, mỹ quan đô thị. Dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm phải an toàn, có biện pháp che chắn bụi bẩn, côn trùng; có đủ nước đạt quy chuẩn phục vụ chế biến, kinh doanh.

Nguyên liệu, phụ gia sử dụng để chế biến thức ăn đường phố phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chỉ được dùng trong danh mục cho phép của Bộ Y tế. Khi xảy ra sự cố, cơ sở kinh doanh có trách nhiệm cung cấp thông tin để phục vụ truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Vi phạm bị phạt tiền, buộc tiêu hủy thực phẩm

Theo Bộ Y tế, các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố sẽ bị xử phạt với mức từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng. Đặc biệt, trường hợp sử dụng phụ gia thực phẩm không đúng quy định để chế biến thức ăn có thể bị buộc tiêu hủy toàn bộ thực phẩm vi phạm.

Bên cạnh đó, UBND các cấp chịu trách nhiệm quản lí hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn. Trạm y tế xã, phường có nhiệm vụ hướng dẫn, giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời tham gia phòng ngừa, xử lí kịp thời các vụ ngộ độc.

Siết kiểm tra dịp Tết, mùa lễ hội

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, nhất là tại khu vực lễ hội, nơi tập trung đông người. Các vi phạm phải được xử lí nghiêm, công khai để cảnh báo người dân.

Khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm, địa phương phải khẩn trương cấp cứu, điều trị người bị ngộ độc; điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc thực phẩm gây ngộ độc; đình chỉ hoạt động, thu hồi và xử lí nghiêm thực phẩm vi phạm.