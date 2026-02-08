Bác sĩ cảnh báo nhồi máu cơ tim gia tăng những ngày cận Tết

TPO - Những ngày giáp Tết Nguyên đán, các bệnh viện ghi nhận sự gia tăng đáng lo ngại các ca nhồi máu cơ tim cấp, nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Thời tiết lạnh kết hợp với sinh hoạt đảo lộn, ăn uống thất thường và tiệc tùng kéo dài đang trở thành “cú hích” nguy hiểm đối với hệ tim mạch, đặc biệt ở người lớn tuổi và người có bệnh nền.

Tại khoa Nội Tim mạch – Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á chỉ trong một ngày, các bác sĩ đã liên tiếp tiếp nhận hai trường hợp nhồi máu cơ tim cấp với diễn tiến nặng, buộc phải can thiệp khẩn cấp để giành lại sự sống cho người bệnh.

Trường hợp thứ nhất là bà P.T.B. (60 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh), được đưa vào cấp cứu lúc 9 giờ 12 phút sau khi xuất hiện cơn đau ngực dữ dội trong lúc đang tập thể dục. Người bệnh có biểu hiện khó thở, vã mồ hôi lạnh, đau thắt ngực lan nhanh – những dấu hiệu điển hình của nhồi máu cơ tim cấp. Kết quả chụp mạch vành ghi nhận tình trạng tắc hoàn toàn đoạn gần động mạch vành bên phải, đồng thời hẹp đoạn giữa động mạch liên thất trước. Ê kíp can thiệp tim mạch đã lập tức tiến hành nong mạch và đặt stent, tái thông dòng máu kịp thời, giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Các bác sĩ thực hiện cuộc can thiệp khẩn nguy cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

Khi ca can thiệp này chưa kết thúc, khoa Cấp cứu tiếp tục tiếp nhận thêm một bệnh nhân khác là ông L.V.T. (60 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) với triệu chứng mệt nhiều, đau tức ngực sau xương ức. Qua thăm khám lâm sàng, điện tâm đồ và các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp vùng thành dưới trong giờ đầu. Chụp mạch vành cho thấy hình ảnh tắc hoàn toàn đoạn gần động mạch vành bên phải. Nhờ được can thiệp sớm, ca đặt stent diễn ra thuận lợi, người bệnh nhanh chóng giảm đau ngực, huyết động ổn định.

Theo BS Nguyễn Công Vân – Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, giai đoạn cận Tết là thời điểm nguy cơ cao đối với các biến cố tim mạch, đặc biệt là nhồi máu cơ tim cấp. Thời tiết lạnh khiến mạch máu co lại, huyết áp dễ tăng cao. Trong khi đó, các thói quen phổ biến dịp cuối năm như thức khuya kéo dài, ăn nhiều thực phẩm giàu chất béo, uống rượu bia và gắng sức đột ngột có thể làm mảng xơ vữa trong lòng mạch vành bong ra, gây tắc mạch cấp tính.

Điều đáng lo ngại là ở giai đoạn sớm, nhồi máu cơ tim không phải lúc nào cũng biểu hiện rầm rộ. Nhiều người chỉ cảm thấy đau ngực thoáng qua, tức ngực nhẹ, khó thở khi gắng sức hoặc mệt bất thường nên chủ quan bỏ qua. Khi nhập viện muộn, vùng cơ tim bị hoại tử đã lan rộng, việc điều trị trở nên phức tạp hơn, nguy cơ biến chứng nặng và tử vong tăng cao.

Cộng đồng cần ăn uống, sinh hoạt khoa học để hạn chế nguy cơ bệnh tật trong dịp Tết

Các bác sĩ cho biết, những đối tượng có nguy cơ cao trong dịp Tết bao gồm người cao tuổi; người có tiền sử bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường; người thừa cân, béo phì; người hút thuốc lá, uống rượu bia thường xuyên; người ít vận động và mất kiểm soát cân nặng. Bên cạnh đó, căng thẳng tâm lý, thay đổi giờ giấc sinh hoạt và thiếu ngủ kéo dài cũng góp phần làm gia tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Để phòng ngừa các biến cố tim mạch trong dịp Tết, bác sĩ khuyến cáo người dân duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu bia và thuốc lá, giảm muối và chất béo trong khẩu phần ăn, tăng cường rau xanh và trái cây. Việc vận động nên được duy trì đều đặn ở mức độ nhẹ nhàng, tránh gắng sức đột ngột. Ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng và tuân thủ điều trị là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với người có bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp hoặc đái tháo đường.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, khó thở, mệt mỏi đột ngột hoặc cảm giác bóp nghẹt vùng ngực, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh bỏ lỡ “thời gian vàng” cứu sống cơ tim.