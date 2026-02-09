Vụ nữ sinh lớp 5 ở Cà Mau bị rạch tay: Sở Y tế đề xuất biện pháp xử lý

TPO - Sau khi phát hiện một nữ sinh lớp 5 ở Cà Mau có nhiều vết thương trên cơ thể, Sở Y tế Cà Mau đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan xác minh, xử lý đảm bảo quyền và sự an toàn cho trẻ em.

Sở Y tế Cà Mau vừa báo cáo UBND tỉnh về vụ học sinh lớp 5 bị chị họ dùng dao rọc giấy rạch nhiều nhát lên tay, xảy ra tại xã Đá Bạc (Cà Mau). Do người thực hiện hành vi chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (12 tuổi), Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với nhà trường xử lý theo thẩm quyền, giao gia đình quản lý, giáo dục.

Vết thương trên cơ thể em N.

Sở Y tế Cà Mau đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo công an xác minh làm rõ vụ việc, xử lý theo đúng quy định (nếu có dấu hiệu liên quan). UBND xã Đá Bạc cập nhật kịp thời diễn biến của vụ việc, báo cáo tiến độ xử lý về UBND tỉnh (qua Sở Y tế); tiếp tục thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp trường hợp trẻ em bị bạo lực theo quy định.

Trước đó, như Báo Tiền Phong đã đưa tin, ngày 21/1, giáo viên Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc (xã Đá Bạc, Cà Mau) phát hiện trên người em T.T.N. (12 tuổi, học sinh lớp 5) có nhiều vết thương nên báo gia đình.

Qua xác minh, do cha mẹ đi làm ăn xa, nên em N. ở nhà bà ngoại cùng chị họ là T.T.V. (12 tuổi). Thời gian sống chung, em N. nhiều lần quậy phá làm ảnh hưởng đến việc học của V. Từ đó, V. đã nhiều lần dùng móng tay, dao rọc giấy rạch vào người gây thương tích cho N.

Sợ người thân biết sẽ bị la mắng nên em N. thường mặc áo dài tay để che các vết rạch.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã Đá Bạc đã tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ ổn định tâm lý cho cháu N. và chỉ đạo công an xã củng cố hồ sơ, tiếp tục xác minh và xử lý vụ việc theo quy định.

Về phía gia đình, do người gây ra là chị họ, nên gia đình không yêu cầu truy cứu trách nhiệm. Em N. cũng được gia đình bên nội đón về chăm sóc.