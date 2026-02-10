Rước họa khi tự 'lột da' cấp tốc đón Tết

TPO - Mong muốn có làn da trắng thật nhanh để đón Tết, nhiều phụ nữ đã phải nhập viện vì nhiễm trùng, bỏng da, thậm chí nguy cơ để lại sẹo vĩnh viễn sau khi tự ý lột da tại nhà bằng các sản phẩm trôi nổi mua trên mạng.

Ngày 10/2, BS Nguyễn Phương Thảo, khoa Da liễu – Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, thời gian gần đây, bệnh viện liên tục tiếp nhận các ca tai biến da liễu liên quan đến việc tự “lột trắng”, làm đẹp cấp tốc. Đơn cử, một phụ nữ 50 tuổi đến khám trong tình trạng da mặt mỏng bất thường, khô căng, bong vảy, kèm cảm giác ngứa rát dữ dội. Trên da xuất hiện nhiều mạch máu li ti giãn rộng.

Khai thác bệnh sử ghi nhận người bệnh vừa sử dụng sản phẩm lột trắng da được quảng cáo trên mạng. Các bác sĩ chẩn đoán đây là tai biến da do corticoid, cần điều trị kéo dài để phục hồi hàng rào bảo vệ da.

Một trường hợp khác là cô gái 18 tuổi tự mua sản phẩm lột da tại nhà với mục đích trị mụn. Sau vài lần sử dụng, da mặt cô bị sưng đỏ, nổi mẩn li ti, xuất hiện nhiều ổ viêm đau nhức, phải nhập viện điều trị nội trú vì viêm da nặng.

Tương tự, nữ bệnh nhân 24 tuổi chi khoảng 2 triệu đồng cho một “liệu trình tẩy da thiên nhiên” được giới thiệu trên mạng xã hội với lời quảng cáo “giúp da mịn màng như em bé”. Chỉ sau một ngày, da mặt người bệnh đỏ rát, đau nhức, xuất hiện các mảng thẫm màu loang lổ. Kết quả thăm khám cho thấy người bệnh bị viêm da tiếp xúc, kích ứng nặng và tăng sắc tố sau viêm, nguy cơ thâm sạm và sẹo lâu dài do lột da quá sâu bằng hóa chất.

Nữ bệnh nhân được bác sĩ thăm khám da tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

BS Nguyễn Phương Thảo cho biết, các trường hợp trên không phải là những ca cá biệt. Giáp Tết, số người gặp biến chứng do làm đẹp cấp tốc, đặc biệt là tự lột da tại nhà có xu hướng gia tăng rõ rệt. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng đáng lo ngại này là do nhiều người đang nhầm lẫn nghiêm trọng giữa peel da khoa học và các phương pháp lột tẩy da không an toàn.

Phân tích chuyên môn của BS Thảo chỉ ra, Peel da khoa học là thủ thuật y khoa sử dụng các hoạt chất như AHA, BHA, TCA với nồng độ và thời gian tiếp xúc được kiểm soát chặt chẽ nhằm loại bỏ lớp tế bào chết, kích thích tái tạo da. Quy trình này cần được đánh giá kỹ tình trạng da, thực hiện bởi bác sĩ hoặc nhân viên y tế được đào tạo, đồng thời theo dõi sát sau thủ thuật.

Trong khi đó, các sản phẩm lột da bán tràn lan trên mạng thường không rõ nguồn gốc, thành phần. Nhiều loại chứa axit mạnh hoặc corticoid liều cao. Khi thoa lên da, các hóa chất này gây bong tróc mạnh, bỏng rát, làm mỏng da nhanh chóng. Hậu quả là da trở nên nhạy cảm, giãn mạch, suy yếu hàng rào bảo vệ tự nhiên, rất dễ viêm nhiễm.

Nguy hiểm hơn, việc tự ý lột da không đúng cách còn có thể gây rối loạn sắc tố, để lại thâm sạm kéo dài, sẹo vĩnh viễn hoặc làm tái phát các bệnh lý da liễu tiềm ẩn. Một số trường hợp tổn thương da nặng cần nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để phục hồi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ và tâm lý người bệnh.

Bác sĩ cảnh báo, không có phương pháp hay công nghệ ít xâm lấn nào có thể “làm đẹp tức thì” hay “trắng bật tông chỉ sau một buổi” như quảng cáo. Việc làm đẹp an toàn cần thời gian, cần đánh giá đúng tình trạng da và phải được thực hiện tại các cơ sở y tế hoặc phòng khám uy tín. Để bảo vệ làn da, chị em phụ nữ không nên tự ý sử dụng các sản phẩm lột, tẩy da tại nhà, đặc biệt là những sản phẩm không rõ nguồn gốc, thành phần.

Bác sĩ khuyến cáo, những người có nhu cầu tái tạo da nên đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám, tư vấn phương pháp phù hợp, hạn chế tối đa rủi ro. Bên cạnh đó, cần bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng bằng cách thoa kem chống nắng phổ rộng, SPF từ 30 trở lên, thoa đủ lượng và lặp lại sau mỗi 2–3 giờ nếu tiếp xúc nắng nhiều. Đồng thời, kết hợp các biện pháp tránh nắng cơ học như đội mũ rộng vành, đeo kính râm, mặc quần áo chống nắng...