Cả gia đình nhập viện sau bữa ăn cá mú đỏ

TPO - Bốn thành viên trong một gia đình tại TP.HCM phải nhập viện cấp cứu, trong đó hai trẻ rơi vào tình trạng nhịp tim chậm, tụt huyết áp sau bữa cơm có món cá mú đỏ. Các bác sĩ xác định nhiều khả năng đây là ngộ độc Ciguatoxin – độc tố cá biển không bị phá hủy khi nấu chín, có thể gây rối loạn tim mạch nguy hiểm nếu không được theo dõi kịp thời.

Ngày 11/2, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một gia đình (gồm bố mẹ và hai con gái 13 và 15 tuổi) cư trú tại phường Linh Xuân, TP.HCM, nhập viện sau khi cùng ăn cá mú đỏ tại nhà. Sau bữa ăn, cả bốn người xuất hiện đau bụng âm ỉ, tiêu chảy, nôn ói nhiều kèm mệt lả.

Tại Khoa Cấp cứu, hai bệnh nhi được ghi nhận nhịp tim chậm và huyết áp thấp. Sau xử trí ban đầu, cả hai được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực Nhi – Sơ sinh để theo dõi liên tục. Ba mẹ của hai trẻ cũng có diễn tiến tương tự và được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để tiếp tục điều trị.

Các bác sĩ đang theo dõi, điều trị tích cực cho gia đình bị ngộ độc

Các bệnh nhi được theo dõi sát chỉ số sinh tồn, ổn định huyết động và chăm sóc hỗ trợ. Các triệu chứng tiêu hóa và toàn thân giảm dần, tình trạng choáng váng cải thiện, nhịp tim và huyết áp dần ổn định. Sau hơn 3 ngày điều trị tích cực, sức khỏe các thành viên trong gia đình hồi phục tốt, không ghi nhận biến chứng và được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Theo các bác sĩ, việc nhiều người cùng xuất hiện triệu chứng sau một bữa ăn cá biển là dấu hiệu gợi ý quan trọng. Kết hợp với loại cá được sử dụng là cá mú – nhóm cá sống gần rạn san hô – cùng biểu hiện rối loạn tiêu hóa kèm ảnh hưởng tim mạch, ê-kíp điều trị nghĩ nhiều đến ngộ độc Ciguatoxin.

Ciguatoxin là độc tố do vi tảo biển sinh ra, tích lũy trong cá qua chuỗi thức ăn. Các loài cá lớn sống gần rạn san hô như cá mú, cá hồng, cá nhồng, cá chình, cá cam… có nguy cơ tích lũy độc tố cao. Đáng lưu ý, độc tố này không bị phá hủy khi nấu chín hay chế biến thông thường nên người ăn khó nhận biết qua mùi vị hay hình thức thực phẩm.

Ngộ độc Ciguatoxin có biểu hiện đa dạng. Ngoài nôn ói, tiêu chảy, đau bụng, người bệnh có thể mệt lả, choáng váng. Một số trường hợp xuất hiện triệu chứng thần kinh như tê rần quanh miệng, tay chân, chóng mặt. Đặc biệt, độc tố có thể ảnh hưởng tim mạch – huyết động, gây nhịp tim chậm và tụt huyết áp, tiềm ẩn nguy cơ diễn tiến nặng nếu không được theo dõi sát.

BSCKII. Nguyễn Hà Phương, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực Nhi – Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết: “Ngộ độc Ciguatoxin có biểu hiện đa dạng và diễn tiến không đồng nhất giữa các người bệnh. Khi nghi ngờ ngộ độc sau ăn cá biển, việc đánh giá và theo dõi y tế là cần thiết, kể cả khi triệu chứng ban đầu chưa rầm rộ. Các dấu hiệu như choáng váng, mạch chậm, huyết áp thấp cho thấy ảnh hưởng tim mạch – huyết động và cần được theo dõi liên tục, xử trí kịp thời. Chậm trễ có thể làm tăng nguy cơ biến chứng do mất nước, rối loạn điện giải hoặc mất ổn định huyết động.”

Hiện nay chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho Ciguatoxin. Điều trị chủ yếu là hỗ trợ, theo dõi sát và xử trí triệu chứng. Dù triệu chứng tiêu hóa có thể giảm sớm, người bệnh vẫn có nguy cơ xuất hiện hoặc kéo dài các rối loạn khác, do đó cần được theo dõi tại cơ sở y tế thay vì tự điều trị tại nhà.