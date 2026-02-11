47 phút giành giật sự sống cho cụ bà 88 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp

TPO - Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ kể từ khi nhập viện, quy trình cấp cứu khẩn cấp đã cứu sống cụ bà 88 tuổi khỏi cơn nguy kịch do nhồi máu cơ tim.

Ngày 11/2, thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp ở người cao tuổi thông qua việc kích hoạt quy trình cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp (Code STEMI).

Người bệnh là cụ bà V. T. T. (88 tuổi, ngụ tại TP. Cần Thơ), nhập viện ngày 5/2, trong tình trạng mệt nhiều, nặng ngực, kèm đau vùng bụng quanh rốn và thượng vị. Theo ghi nhận, các triệu chứng xuất hiện khoảng 3 ngày trước nhập viện và không thuyên giảm.

Ngay khi tiếp nhận tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long người bệnh được thăm khám lâm sàng, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết như điện tim, xét nghiệm men tim. Kết quả ghi nhận block nhĩ - thất độ III, nhịp tim chậm và các dấu hiệu tổn thương cơ tim, phù hợp với chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên trên nền tăng huyết áp.

Bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long thăm khám cho cụ bà 88 tuổi.

Trước tình trạng cấp cứu tim mạch, bệnh viện đã nhanh chóng kích hoạt quy trình cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp (Code STEMI), nhằm rút ngắn thời gian chẩn đoán, xử trí và chuyển người bệnh đến đơn vị can thiệp tim mạch chuyên sâu. Thời gian tái thông mạch vành được ghi nhận trong vòng 47 phút từ lúc nhập viện, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn cơ tim và cải thiện tiên lượng cho người bệnh.

Sau can thiệp và điều trị nội khoa tích cực, người bệnh được theo dõi và chăm sóc tại bệnh viện trong 5 ngày. Tình trạng sức khỏe cải thiện dần, các chỉ số sinh tồn ổn định, không ghi nhận biến chứng trong suốt quá trình điều trị. Người bệnh xuất viện ngày 10/2 trong tình trạng ổn định, tiếp tục dùng thuốc theo chỉ định và tái khám ngoại trú định kỳ.

ThS.BS Trần Thị Cẩm Mừng, Khoa Nội tim mạch - Can thiệp nội mạch, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết: “Nhồi máu cơ tim ở người cao tuổi thường có biểu hiện không điển hình, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Việc kích hoạt sớm Code STEMI giúp đội ngũ y tế phối hợp đồng bộ, xử trí nhanh chóng, từ đó giảm nguy cơ biến chứng và cải thiện tiên lượng cho người bệnh”.