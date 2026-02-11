Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

47 phút giành giật sự sống cho cụ bà 88 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp

Hòa Hội
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ kể từ khi nhập viện, quy trình cấp cứu khẩn cấp đã cứu sống cụ bà 88 tuổi khỏi cơn nguy kịch do nhồi máu cơ tim.

Ngày 11/2, thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp ở người cao tuổi thông qua việc kích hoạt quy trình cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp (Code STEMI).

Người bệnh là cụ bà V. T. T. (88 tuổi, ngụ tại TP. Cần Thơ), nhập viện ngày 5/2, trong tình trạng mệt nhiều, nặng ngực, kèm đau vùng bụng quanh rốn và thượng vị. Theo ghi nhận, các triệu chứng xuất hiện khoảng 3 ngày trước nhập viện và không thuyên giảm.

Ngay khi tiếp nhận tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long người bệnh được thăm khám lâm sàng, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết như điện tim, xét nghiệm men tim. Kết quả ghi nhận block nhĩ - thất độ III, nhịp tim chậm và các dấu hiệu tổn thương cơ tim, phù hợp với chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên trên nền tăng huyết áp.

hinh-3.jpg
Bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long thăm khám cho cụ bà 88 tuổi.

Trước tình trạng cấp cứu tim mạch, bệnh viện đã nhanh chóng kích hoạt quy trình cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp (Code STEMI), nhằm rút ngắn thời gian chẩn đoán, xử trí và chuyển người bệnh đến đơn vị can thiệp tim mạch chuyên sâu. Thời gian tái thông mạch vành được ghi nhận trong vòng 47 phút từ lúc nhập viện, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn cơ tim và cải thiện tiên lượng cho người bệnh.

Sau can thiệp và điều trị nội khoa tích cực, người bệnh được theo dõi và chăm sóc tại bệnh viện trong 5 ngày. Tình trạng sức khỏe cải thiện dần, các chỉ số sinh tồn ổn định, không ghi nhận biến chứng trong suốt quá trình điều trị. Người bệnh xuất viện ngày 10/2 trong tình trạng ổn định, tiếp tục dùng thuốc theo chỉ định và tái khám ngoại trú định kỳ.

ThS.BS Trần Thị Cẩm Mừng, Khoa Nội tim mạch - Can thiệp nội mạch, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết: “Nhồi máu cơ tim ở người cao tuổi thường có biểu hiện không điển hình, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Việc kích hoạt sớm Code STEMI giúp đội ngũ y tế phối hợp đồng bộ, xử trí nhanh chóng, từ đó giảm nguy cơ biến chứng và cải thiện tiên lượng cho người bệnh”.

Hòa Hội
#Cần Thơ #đột quỵ #thăm khám #Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long #nhồi máu cơ tim

Xem thêm

Cùng chuyên mục