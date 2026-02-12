Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Nutifood sở hữu dây chuyền sữa công thức pha sẵn đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận hữu cơ Úc (ACO)

P.V

Nutifood chính thức được cấp Chứng nhận Hữu cơ Úc (ACO) cho dây chuyền sản xuất sữa công thức pha sẵn đầu tiên tại nhà máy Nutifood Bình Dương. Đây là bước tiến quan trọng khẳng định năng lực sản xuất chuẩn quốc tế và củng cố chiến lược cung ứng sản phẩm dinh dưỡng hữu cơ cao cấp cho thị trường trong và ngoài nước.

image001-8632.jpg
Nhà máy Nutifood tại Bình Dương - nơi đặt dây chuyền sản xuất sữa công thức pha sẵn đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận ACO.

Chứng nhận Hữu cơ Úc (ACO) là gì?

Khác với nhiều chứng nhận hữu cơ chỉ đánh giá từng giai đoạn riêng lẻ, ACO đảm bảo tính hữu cơ toàn diện trên toàn bộ chuỗi giá trị, từ nguồn cấp nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng:

• Kiểm soát đầu vào nguyên liệu và nhà cung cấp:

Tất cả nguyên liệu dùng cho dòng sản phẩm ACO phải đến từ các nhà cung cấp đã được chứng nhận hữu cơ hợp lệ, tuân thủ tiêu chuẩn ACO hoặc các tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế tương đương. Nguyên liệu phải minh bạch về nguồn gốc, không GMO, không hormone tăng trưởng, không phân bón nhân tạo, không thuốc trừ sâu hóa học.

• Đào tạo nhân sự và kiểm soát vận hành:

Tất cả nhân sự tham gia chuỗi sản xuất hữu cơ đều trải qua đào tạo chuyên sâu về tiêu chuẩn hữu cơ và phòng ngừa nhiễm chéo. Mỗi khâu đều có quy trình chuẩn hóa, ghi nhận nhật ký và được đánh giá độc lập định kỳ.

• Bảo toàn hữu cơ xuyên suốt sản xuất và lưu trữ:

Dây chuyền sản xuất hữu cơ được tách biệt hoặc kiểm soát nghiêm ngặt so với sản phẩm thông thường để ngăn ngừa nhiễm chéo. Toàn bộ quy trình, khu vực và hồ sơ đều tuân thủ tiêu chuẩn ACO.

• Đánh giá dài hạn & kiểm định liên tục:

Quá trình chuyển đổi và được cấp chứng nhận kéo dài 2–3 năm, và sau đó doanh nghiệp vẫn tiếp tục chịu kiểm toán định kỳ, kiểm tra đột xuất và đánh giá hàng năm để đảm bảo tiêu chuẩn hữu cơ luôn được duy trì cao nhất.

Nhờ những yêu cầu toàn diện này, ACO được xem là một trong những chứng nhận hữu cơ uy tín và khó đạt nhất thế giới, được người tiêu dùng quốc tế tin tưởng như bảo chứng cho chất lượng, độ an toàn và minh bạch của sản phẩm.

GippsNature Organic A2 – Sữa công thức pha sẵn chuẩn hữu cơ ACO

Theo khảo sát của Rakuten Insight (2023) trên gần 5.000 người dùng, 49% người Việt đã từng mua sản phẩm sữa hữu cơ, và 45% sẵn sàng chi trả cao hơn cho thực phẩm hữu cơ. Tuy nhiên, một trong những trăn trở lớn nhất của người tiêu dùng là “khó phân biệt sản phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cơ thật sự.”

Hiểu rõ nhu cầu này, Nutifood phát triển dòng sữa công thức pha sẵn GippsNature Organic A2 trên dây chuyền đạt chứng nhận ACO. Dự kiến ra mắt thị trường trong quý 1/2026, sản phẩm là bước tiếp theo trong cam kết cung ứng dinh dưỡng cao cấp, tin cậy, minh bạch, trong bối cảnh thị trường sữa hữu cơ nội địa còn phụ thuộc chủ yếu vào hàng ngoại nhập.

GippsNature là thương hiệu được đồng kiến tạo bởi Nutifood và ViPlus Dairy – công ty dinh dưỡng hơn 132 năm kinh nghiệm đến từ thủ phủ bò sữa Gippsland, Úc. Sản phẩm sử dụng Đạm A2 hữu cơ quý hiếm từ đàn bò A2 thuần chủng, thân thiện với hệ tiêu hóa nhạy cảm của trẻ, với công thức dinh dưỡng được nghiên cứu và bảo chứng khoa học bởi các chuyên gia hàng đầu tại Úc, được cấp chứng nhận ACO với hơn 95% thành phần hữu cơ.

image006-copy.jpg
Sữa công thức pha sẵn GippsNature Organic A2 được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn ACO tại Việt Nam, đáp ứng xu hướng dinh dưỡng hiện đại: tiện lợi, an toàn và minh bạch nguồn gốc.
P.V
#Nutifood #hữu cơ #sữa công thức #ACO #GippsNature

Cùng chuyên mục