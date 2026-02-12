Nutifood sở hữu dây chuyền sữa công thức pha sẵn đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận hữu cơ Úc (ACO)

Nutifood chính thức được cấp Chứng nhận Hữu cơ Úc (ACO) cho dây chuyền sản xuất sữa công thức pha sẵn đầu tiên tại nhà máy Nutifood Bình Dương. Đây là bước tiến quan trọng khẳng định năng lực sản xuất chuẩn quốc tế và củng cố chiến lược cung ứng sản phẩm dinh dưỡng hữu cơ cao cấp cho thị trường trong và ngoài nước.

Nhà máy Nutifood tại Bình Dương - nơi đặt dây chuyền sản xuất sữa công thức pha sẵn đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận ACO.

Chứng nhận Hữu cơ Úc (ACO) là gì?

Khác với nhiều chứng nhận hữu cơ chỉ đánh giá từng giai đoạn riêng lẻ, ACO đảm bảo tính hữu cơ toàn diện trên toàn bộ chuỗi giá trị, từ nguồn cấp nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng:

• Kiểm soát đầu vào nguyên liệu và nhà cung cấp:

Tất cả nguyên liệu dùng cho dòng sản phẩm ACO phải đến từ các nhà cung cấp đã được chứng nhận hữu cơ hợp lệ, tuân thủ tiêu chuẩn ACO hoặc các tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế tương đương. Nguyên liệu phải minh bạch về nguồn gốc, không GMO, không hormone tăng trưởng, không phân bón nhân tạo, không thuốc trừ sâu hóa học.

• Đào tạo nhân sự và kiểm soát vận hành:

Tất cả nhân sự tham gia chuỗi sản xuất hữu cơ đều trải qua đào tạo chuyên sâu về tiêu chuẩn hữu cơ và phòng ngừa nhiễm chéo. Mỗi khâu đều có quy trình chuẩn hóa, ghi nhận nhật ký và được đánh giá độc lập định kỳ.

• Bảo toàn hữu cơ xuyên suốt sản xuất và lưu trữ:

Dây chuyền sản xuất hữu cơ được tách biệt hoặc kiểm soát nghiêm ngặt so với sản phẩm thông thường để ngăn ngừa nhiễm chéo. Toàn bộ quy trình, khu vực và hồ sơ đều tuân thủ tiêu chuẩn ACO.

• Đánh giá dài hạn & kiểm định liên tục:

Quá trình chuyển đổi và được cấp chứng nhận kéo dài 2–3 năm, và sau đó doanh nghiệp vẫn tiếp tục chịu kiểm toán định kỳ, kiểm tra đột xuất và đánh giá hàng năm để đảm bảo tiêu chuẩn hữu cơ luôn được duy trì cao nhất.

Nhờ những yêu cầu toàn diện này, ACO được xem là một trong những chứng nhận hữu cơ uy tín và khó đạt nhất thế giới, được người tiêu dùng quốc tế tin tưởng như bảo chứng cho chất lượng, độ an toàn và minh bạch của sản phẩm.

GippsNature Organic A2 – Sữa công thức pha sẵn chuẩn hữu cơ ACO

Theo khảo sát của Rakuten Insight (2023) trên gần 5.000 người dùng, 49% người Việt đã từng mua sản phẩm sữa hữu cơ, và 45% sẵn sàng chi trả cao hơn cho thực phẩm hữu cơ. Tuy nhiên, một trong những trăn trở lớn nhất của người tiêu dùng là “khó phân biệt sản phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cơ thật sự.”

Hiểu rõ nhu cầu này, Nutifood phát triển dòng sữa công thức pha sẵn GippsNature Organic A2 trên dây chuyền đạt chứng nhận ACO. Dự kiến ra mắt thị trường trong quý 1/2026, sản phẩm là bước tiếp theo trong cam kết cung ứng dinh dưỡng cao cấp, tin cậy, minh bạch, trong bối cảnh thị trường sữa hữu cơ nội địa còn phụ thuộc chủ yếu vào hàng ngoại nhập.

GippsNature là thương hiệu được đồng kiến tạo bởi Nutifood và ViPlus Dairy – công ty dinh dưỡng hơn 132 năm kinh nghiệm đến từ thủ phủ bò sữa Gippsland, Úc. Sản phẩm sử dụng Đạm A2 hữu cơ quý hiếm từ đàn bò A2 thuần chủng, thân thiện với hệ tiêu hóa nhạy cảm của trẻ, với công thức dinh dưỡng được nghiên cứu và bảo chứng khoa học bởi các chuyên gia hàng đầu tại Úc, được cấp chứng nhận ACO với hơn 95% thành phần hữu cơ.