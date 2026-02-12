Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Hơn 50 suất quà Tết trao tới bệnh nhân khó khăn tại Hà Nội

Kim Ngân

Hơn 50 suất quà Tết được Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội trao tới các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trong chiều 11/2, khi Tết Nguyên đán 2026 đang cận kề.

image001-7769.jpg
Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ phường Ba Đình trao quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pon

Hoạt động nhằm động viên những người bệnh phải điều trị xa nhà trong dịp Tết, góp phần sẻ chia khó khăn và tiếp thêm động lực để họ yên tâm điều trị.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Văn Hanh - Phó Trưởng ban Công tác Hội quần chúng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Trần Sỹ Pha - Trưởng ban Công tác xã hội và Quản lý thảm họa, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội; ông Lê Tự Lực - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Về phía bệnh viện có sự hiện diện bác sỹ Nguyễn Trọng Sơn - Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; TS. Dương Trung Kiên - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện, Trưởng khoa Phẫu thuật Thần Kinh Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn; BSCKII. Ths. Bùi Hoàng Thảo - Phó Trưởng khoa Ngoại tiết niệu, Phụ trách phòng Công tác xã hội.

image003-189.jpg
Hội Chữ thập đỏ Thành phố đã dành tặng 20 suất quà tới người bệnh tại khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đoàn đã trao 20 suất quà tới bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu. Mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và một hộp sữa dinh dưỡng.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, 31 suất quà tiếp tục được trao cho bệnh nhân, bệnh nhi. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội trao 20 suất (mỗi suất 1 triệu đồng và một hộp sữa); Hội Chữ thập đỏ phường Ba Đình cùng các nhà hảo tâm trao 11 suất, mỗi suất gồm 1 triệu đồng và một hộp bánh.

image005-7799.jpg
Các đại biểu trao quà cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội Lê Tự Lực cho biết, việc chăm lo cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết là hoạt động thường niên, thể hiện sự chung tay của các tổ chức, cá nhân trong công tác an sinh xã hội. Những phần quà tuy không lớn nhưng mang ý nghĩa động viên, giúp người bệnh thêm niềm tin, nghị lực trong quá trình điều trị.

image007-4994.jpg

Hoạt động thăm, tặng quà Tết cho bệnh nhân khó khăn được triển khai vào thời điểm nhu cầu chăm sóc y tế tăng cao dịp cuối năm, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Kim Ngân
