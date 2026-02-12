Nhân viên y tế Cà Mau tính chuyện giao hàng thuê để có tiền trang trải Tết

TPO - Chị Trần Thị Kim Ngân, điều dưỡng Khoa Ngoại – Gây mê hồi sức, Trung tâm Y tế khu vực Phước Long (Cà Mau) chia sẻ, do bị nợ lương, nên chị tính chuyện xin nghỉ trực Tết để đi giao hàng thuê "kiếm tiền mua nồi thịt kho cho gia đình".

Sau nhiều tin bài phản ánh của Báo Tiền Phong về tình trạng nhân viên y tế khu vực (y tế cấp huyện trước đây) ở Cà Mau bị nợ lương, phụ cấp kéo dài nhiều tháng, cuộc sống nhân viên y tế khó khăn chồng chất. Nay, Tết tới gần, một số trung tâm đã chi trả, trong khi số trung tâm còn lại vẫn nợ nhân viên.



Sáng 12/2, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, nhân viên y tế Trung tâm Y tế khu vực Phú Tân (tỉnh Cà Mau) bày tỏ niềm vui khi được nhận toàn bộ 6 tháng tiền lương bị nợ.

Được biết, để có nguồn tiền trả nợ lương, Trung tâm Y tế khu vực Phú Tân và Ngọc Hiển đã được Sở Y tế Cà Mau cho phép tạm mượn nguồn ngân sách nhà nước đã giao năm 2026 để chi trả trước. Theo đó, tổng số tiền 2 trung tâm tạm mượn để trả nợ lương hơn 11,3 tỷ đồng từ nguồn kinh phí hoạt động của hệ điều trị. Trong đó, Trung tâm Y tế khu vực Phú Tân hơn 6,6 tỷ đồng và Trung tâm Y tế khu vực Ngọc Hiển hơn 4,7 tỷ đồng. Hai trung tâm có trách nhiệm trả lại trong niên độ năm 2026 theo đúng cam kết.

Không được như 2 trung tâm trên, Trung tâm Y tế khu vực Phước Long và Giá Rai lại chưa có nguồn để trả lương và khoản nợ từ các tháng trước. Do 2 trung tâm này đã tự chủ chi thường xuyên, việc tạm ứng ngân sách nhà nước là không đúng quy định. Vì vậy, Sở Y tế Cà Mau yêu cầu, hai đơn vị này chủ động phối hợp với Bảo hiểm Xã hội đề xuất tạm ứng phần chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế chưa được thanh quyết toán giai đoạn 2019 - 2024, để có nguồn chi trả lương và các chế độ theo lương.

Nhiều nhân viên y tế Trung tâm Y tế khu vực Phước Long (Cà Mau) cho biết, đã 3 tháng nay họ chưa được nhận lương.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, chị Trần Thị Kim Ngân, điều dưỡng Khoa Ngoại – Gây mê hồi sức, Trung tâm Y tế khu vực Phước Long chia sẻ, từ tháng 12/2025 tới nay, nhân viên của trung tâm chưa được nhận lương. Riêng với chị, ngoài bị nợ lương, còn bị nợ tiền kỹ thuật, tiền trực... từ tháng 11/2023 đến nay.

“Gia đình tôi không có đất đai, thu nhập và chi tiêu gia đình đều trông chủ yếu vào tiền lương từ trung tâm. Nhưng nhiều tháng nay không có thu nhập, tôi phải vay mượn khắp nơi để xoay xở”, chị Ngân nói.

Chị Ngân càng thêm áp lực khi mẹ ruột mắc bệnh mãn tính, không có bảo hiểm y tế nên mỗi lần hết thuốc, phải mua ngoài. Con chị mới 4 tuổi, đi trẻ mỗi tháng đều là gánh nặng thường trực.

“Có khi tôi trực tua đôi, làm hết việc này đến việc khác, từ làm thuê tới buôn bán thêm, gần như không có thời gian nghỉ để có tiền trang trải cuộc sống gia đình và trả nợ ngân hàng. Hôm nay đã 25 Tết mà nhà tôi chưa sắm sửa được gì vì không có tiền, con chưa có bộ đồ mới”, chị Ngân rưng rưng nói.

Theo chị Ngân, tháng 10/2025, tập thể nhân viên trung tâm y tế đã làm đơn gửi UBND tỉnh cầu cứu. Sau đó, đơn được chuyển về Sở Y tế, các nhân viên được mời làm việc, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được giải quyết.

Chị Ngân cho biết: “Nếu đến ngày 26 Tết mà Trung tâm vẫn không chi trả đủ các khoản thì có lẽ tôi không thể tham gia trực Tết. Tôi buộc phải đi giao hàng thuê để kiếm tiền mua nồi thịt kho cho gia đình, chứ giờ biết tính sao”.

Cùng chung hoàn cảnh, chị Trần Thị Điều, công tác tại Khoa Răng – Hàm – Mặt (Trung tâm Y tế khu vực Phước Long) cũng tâm tình, tình trạng nợ lương, phụ cấp trong thời gian dài, ảnh hưởng nhiều mặt đến đời sống. “Chúng tôi chủ yếu làm chuyên môn, thời gian gần như ở bệnh viện, không có điều kiện làm thêm bên ngoài. Sáng mở mắt ra là lo tiền xăng đi làm, tiền học, tiền sữa cho con, tiền gạo, tiền điện nước… Vay mượn mãi người ta cũng không cho mượn nữa”, chị Điều bộc bạch.

Bản thân chị Điều, năm 2023 từng phản ánh việc phòng khám răng thiếu thuốc tê khiến bệnh nhân không thể nhổ răng, phải đi về nhiều lần. Sau phản ánh đó, chị bị điều chuyển sang phòng tổ chức gần 2 năm. Theo chị, không chỉ riêng mình, một số nhân viên ở khoa khác sau khi gửi đơn kiến nghị năm 2025 cũng bị điều chuyển công tác.

“Người ta nói nhân viên y tế có sức chịu đựng phi thường, nhưng thật ra chúng tôi sợ bị gây khó khăn, bị điều chuyển, trù dập nên phải im lặng”, chị Điều nói.

Tâm trạng buồn của nhân viên y tế của Trung tâm Y tế khu vực Phước Long (Cà Mau) khi Tết cận kề, lương vẫn bị nợ.