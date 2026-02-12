Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Xôn xao chuyện tự ý 'xẻ' vỉa hè để thu 1 triệu đồng/ô buôn bán Tết ở Quảng Trị

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thông tin mỗi ô vỉa hè dài hơn 1 mét trên đường Mẹ Suốt, phường Đồng Hới (Quảng Trị) bị thu 1 triệu đồng để buôn bán dịp Tết đang khiến dư luận xôn xao. Không chỉ vậy, tại đường Quách Xuân Kỳ, sát chợ Đồng Hới, người trực tiếp thu tiền chẳng phải cán bộ Ban quản lý chợ mà là một cá nhân ký hợp đồng giữ xe với phường.

Sáng 12/2, mạng xã hội tại Quảng Trị lan truyền thông tin phản ánh việc thu 1 triệu đồng cho mỗi ô vỉa hè dài hơn 1 m trên đường Mẹ Suốt – tuyến đường nằm ngay trước cổng chợ Đồng Hới để buôn bán dịp Tết.

img-0043.jpg
Vỉa hè được đánh số thứ tự, ai ngồi vào kinh doanh, buôn bán thì bị thu 1 triệu đồng.

Ghi nhận thực tế cho thấy, dọc tuyến đường này xuất hiện các vạch sơn màu trắng chia thành từng ô, được đánh số thứ tự. Nhiều hàng quán nhỏ bày bán tràn xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Một số tiểu thương cho biết, mỗi ô được “bán” với giá 1 triệu đồng, tiền nộp trực tiếp tại Ban quản lý chợ Đồng Hới. Đại diện chợ xác nhận có việc thu tiền tại khu vực đường Mẹ Suốt.

Không chỉ ở đường Mẹ Suốt, tại tuyến Quách Xuân Kỳ – khu vực trước tượng đài Mẹ Suốt, sát chợ Đồng Hới tình trạng chia ô, đánh số và thu tiền với mức tương tự cũng được người dân phản ánh.

Đáng chú ý, người trực tiếp thu tiền không phải cán bộ Ban quản lý chợ mà là ông Lê Mạnh Long – người được phường Đồng Hới ký hợp đồng quản lý một bãi giữ xe gần đó.

Trao đổi với phóng viên, ông Long thừa nhận đã thu 1 triệu đồng cho mỗi ô hơn 1 mét. Ông cho rằng việc thu tiền nhằm phục vụ công tác vệ sinh khu vực. Tuy nhiên, khi được hỏi về căn cứ pháp lý cụ thể, ông Long không đưa ra được quy định nào làm cơ sở.

img-0042.jpg
Mỗi ô được đánh dấu trong khoảng 1 m.

Dư luận đặt câu hỏi: Vỉa hè, lòng đường là tài sản công, việc phân chia, đánh số và thu tiền có được cơ quan có thẩm quyền cho phép? Nếu chỉ là “phục vụ vệ sinh”, mức thu 1 triệu đồng/ô được tính toán dựa trên cơ sở nào? Khoản tiền này được quản lý, hạch toán ra sao?

Ông Đặng Ngọc Hùng – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Đồng Hới – cho biết sẽ kiểm tra lại nội dung phản ánh, nếu có sai phạm sẽ xử lý theo quy định.

Hoàng Nam
#Đồng Hới #Quảng Trị #đường Mẹ Suốt #thu tiền vỉa hè #buôn bán dịp Tết #quản lý đô thị #tài sản công

Xem thêm

Cùng chuyên mục