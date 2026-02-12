Xôn xao chuyện tự ý 'xẻ' vỉa hè để thu 1 triệu đồng/ô buôn bán Tết ở Quảng Trị

TPO - Thông tin mỗi ô vỉa hè dài hơn 1 mét trên đường Mẹ Suốt, phường Đồng Hới (Quảng Trị) bị thu 1 triệu đồng để buôn bán dịp Tết đang khiến dư luận xôn xao. Không chỉ vậy, tại đường Quách Xuân Kỳ, sát chợ Đồng Hới, người trực tiếp thu tiền chẳng phải cán bộ Ban quản lý chợ mà là một cá nhân ký hợp đồng giữ xe với phường.

Sáng 12/2, mạng xã hội tại Quảng Trị lan truyền thông tin phản ánh việc thu 1 triệu đồng cho mỗi ô vỉa hè dài hơn 1 m trên đường Mẹ Suốt – tuyến đường nằm ngay trước cổng chợ Đồng Hới để buôn bán dịp Tết.

Vỉa hè được đánh số thứ tự, ai ngồi vào kinh doanh, buôn bán thì bị thu 1 triệu đồng.

Ghi nhận thực tế cho thấy, dọc tuyến đường này xuất hiện các vạch sơn màu trắng chia thành từng ô, được đánh số thứ tự. Nhiều hàng quán nhỏ bày bán tràn xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Một số tiểu thương cho biết, mỗi ô được “bán” với giá 1 triệu đồng, tiền nộp trực tiếp tại Ban quản lý chợ Đồng Hới. Đại diện chợ xác nhận có việc thu tiền tại khu vực đường Mẹ Suốt.

Không chỉ ở đường Mẹ Suốt, tại tuyến Quách Xuân Kỳ – khu vực trước tượng đài Mẹ Suốt, sát chợ Đồng Hới tình trạng chia ô, đánh số và thu tiền với mức tương tự cũng được người dân phản ánh.

Đáng chú ý, người trực tiếp thu tiền không phải cán bộ Ban quản lý chợ mà là ông Lê Mạnh Long – người được phường Đồng Hới ký hợp đồng quản lý một bãi giữ xe gần đó.

Trao đổi với phóng viên, ông Long thừa nhận đã thu 1 triệu đồng cho mỗi ô hơn 1 mét. Ông cho rằng việc thu tiền nhằm phục vụ công tác vệ sinh khu vực. Tuy nhiên, khi được hỏi về căn cứ pháp lý cụ thể, ông Long không đưa ra được quy định nào làm cơ sở.

Mỗi ô được đánh dấu trong khoảng 1 m.

Dư luận đặt câu hỏi: Vỉa hè, lòng đường là tài sản công, việc phân chia, đánh số và thu tiền có được cơ quan có thẩm quyền cho phép? Nếu chỉ là “phục vụ vệ sinh”, mức thu 1 triệu đồng/ô được tính toán dựa trên cơ sở nào? Khoản tiền này được quản lý, hạch toán ra sao?

Ông Đặng Ngọc Hùng – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Đồng Hới – cho biết sẽ kiểm tra lại nội dung phản ánh, nếu có sai phạm sẽ xử lý theo quy định.