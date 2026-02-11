Xử phạt quán ăn Michelin đình đám ở phố cổ Hà Nội

TPO - Quán phở Tư Lùn (34 Ấu Triệu) và Mr. Bảy miền Tây (79 Hàng Điếu) vừa chịu mức phạt lần lượt là 4 triệu đồng và 8 triệu đồng. Đây là hai quán ăn nằm trong danh sách Bib Gourmand (quán ăn ngon, giá hợp lý) của Michelin Guide.

Xử phạt quán ăn đình đám phố cổ

UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa công bố danh sách 14 cơ sở bị xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm trên địa bàn phường. Đáng chú ý, trong số này có hai nhà hàng nổi tiếng, nằm trong danh sách Bib Gourmand (quán ăn ngon, giá hợp lý) của Michelin Guide. Đó là quán phở Tư Lùn (34 Ấu Triệu) và Mr. Bảy miền Tây (79 Hàng Điếu).

Mr. Bảy miền Tây bị phạt 8 triệu đồng vì cống rãnh thoát nước thải khu vực cửa hàng, nhà bếp không được che kín và nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập.

Thương hiệu Tư Lùn tồn tại hàng chục năm.

Quán phở Tư Lùn bị phạt 4 triệu đồng do bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không đảm bảo vệ sinh.

Đây đều là những quán ăn nổi tiếng với người dân Thủ đô lẫn du khách quốc tế. Phở Tư Lùn nổi tiếng bởi hương vị thơm ngon, khác biệt. Không khó để bắt gặp cảnh chen chúc, tấp nập ở quán phở này. Đặc trưng của quán là khách xếp hàng chờ, sau đó tự bê phở về chỗ ngồi.

Chủ quán hiện tại là bà Ngô Thị Phi Nga - cháu nội ông Tư - chủ thương hiệu phở Tư Lùn. Năm 2023, khi được trao giải quán ăn ngon với giá cả phải chăng của Michelin, bà Nga nói không biết gì về giải thưởng này. Khi nhân viên bưu điện mang thư mời tham dự lễ công bố, chủ quán tưởng bưu phẩm lừa đảo.

Nhà hàng Mr. Bảy Miền Tây đạt danh hiệu Bib Gourmand trong ấn phẩm Michelin Guide Việt Nam 2025. Quán bánh xèo có tuổi đời hơn 10 năm, thu hút thực khách với những món ăn đậm chất miền Tây như bánh xèo, bún mắm, lẩu cá kèo.

Món ăn ở quán bánh xèo trên phố Hàng Điếu.

Không gian quán có hai tầng, sức chứa khoảng 50 khách. Ở mỗi bàn, chủ quán đều trải một chiếc khăn rằn Nam Bộ. Trang chủ Michelin giới thiệu nhân viên phục vụ nói tiếng Anh cho những du khách nước ngoài lần đầu tới quán, nhiệt tình giải thích cách làm bánh xèo, cuốn trong bánh tráng với rau củ và các loại thảo mộc, sau đó chấm vào nước chấm chua ngọt trước khi ăn.

Bánh xèo là món được thực khách gọi nhiều nhất, giá từ 95.000 đồng đến 140.000 đồng, gồm các lựa chọn bánh xèo chay, bánh xèo Nam Bộ, bánh xèo bò, bánh xèo gà và bánh xèo hải sản.

Michelin không phải cam kết toàn diện

Thông tin xử phạt hai quán ăn nằm trong danh sách vinh danh của Michelin khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí tỏ ra lo ngại về mức độ uy tín của ngôi sao danh giá thế giới. Ngôi sao Michelin góp phần gia tăng đáng kể doanh thu của chủ nhà hàng. Tuy nhiên thực tế, Michelin không bảo chứng toàn diện cho bất kỳ thương hiệu ẩm thực nào.

Tiêu chí để Michelin chọn quán ăn trong hạng mục Bib Gourmand là quán ăn phục vụ bữa ăn 3 món gồm món khai vị, món chính và tráng miệng có chất lượng tốt với giá hợp lý, hay nói cách khác là khách ăn cảm thấy "đáng đồng tiền".

Nhiều cơ sở ẩm thực ở Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng lọt vào danh sách Bib Gourmand.

Mức giá để xem xét Bib Gourmand có sự khác nhau giữa các quốc gia, tùy thuộc vào chi phí sinh hoạt. Cụ thể tại Việt Nam, một nhà hàng, quán ăn phục vụ bữa ăn có giá khoảng 400.000 đồng trở xuống sẽ là điều kiện để xem xét cho Bib Gourmand, theo Michelin Guide.

Như vậy, không có tiêu chí nào của Michelin đảm bảo cho khâu an toàn vệ sinh thực phẩm hay mức độ sạch sẽ của không gian nhà hàng.

Trong danh sách Michelin lựa chọn, không ít nhà hàng, đầu bếp vướng lùm xùm, tranh cãi. Cuối năm 2025, Hoàng Tùng - chủ nhà hàng Tung Dining và cổ đông - bị cáo buộc trốn thuế hơn 2,4 tỷ đồng. Tung Dining từng được Michelin trao giải thưởng Michelin Selected.

Trên thế giới, cẩm nang Michelin cũng từng bị phàn nàn về tính minh bạch, khách quan. Cựu thanh tra Michelin Pascal Remy từng tiết lộ các thanh tra có thể bị quá tải vì số lượng nhà hàng cần đánh giá quá lớn. Ví dụ, ở Pháp có 10.000 nhà hàng cần đánh giá nhưng chỉ có vỏn vẹn 5 thanh tra viên.

Ngay sau lễ công bố Michelin Guide 2023 tại Hà Nội, làn sóng tranh cãi nổi lên khi các quán ăn đường phố nổi tiếng của ẩm thực Việt không xuất hiện trong danh sách, trong khi đó, Michelin lại vinh danh những cửa hàng bị cho là không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ẩm thực vỉa hè là nét đặc trưng ở Việt Nam.

Trong các hội nhóm ẩm thực, nhiều người cho rằng những quy chuẩn của Michelin Guide dường như không dành cho số đông dân bản địa.

Việc một nhà hàng lọt vào danh sách của Michelin là điều đáng tự hào, song không quyết định hoàn toàn đến chất lượng thương hiệu trong mắt thực khách. Văn hóa ẩm thực Việt Nam vốn được định hình từ nhịp sống đường phố giàu tính cộng đồng. Người Việt chuộng ăn vỉa hè, quán bình dân không đơn thuần vì giá rẻ, mà vì đó là không gian của thói quen hay cảm giác “quen miệng”.

Ẩm thực Việt đề cao sự tươi mới, chế biến tại chỗ, ăn nóng ngay, nên những quán nhỏ với bếp lộ thiên lại tạo cảm giác chân thật và tin cậy. Với đa số người Việt, sự công nhận quốc tế dù danh giá vẫn chưa phải thước đo quyết định đến lựa chọn ẩm thực.