Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Phi vụ lừa tiền đại gia

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bên cạnh yếu tố phi vụ, đạo diễn Lê Thanh Sơn chia sẻ về định hướng nội dung và thông điệp phim "Báu vật trời cho". Nhóm sản xuất xác định những chủ đề xã hội có khả năng chạm đến khán giả trong thời điểm phim ra mắt, trong đó có từ khóa "lừa tiền đại gia" đang được quan tâm.

Lừa đảo thành đề tài nóng

Chiều 10/2, phim điện ảnh Báu vật trời cho ra mắt khán giả Hà Nội bằng suất chiếu sớm đặc biệt. Nhân vật nữ chính là Ngọc (Phương Anh Đào) - mẹ đơn thân, có con nhờ thụ tinh nhân tạo. Cuộc gặp gỡ tréo ngoe với bố của đứa bé kéo ba người xa lạ vào hàng loạt tình huống dở khóc dở cười lẫn căng thẳng, khi mọi thứ bắt đầu vượt ngoài kế hoạch.

Suất chiếu có sự góp mặt của đạo diễn Lê Thanh Sơn cùng dàn diễn viên gồm Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan, Phương Anh Đào, Võ Tấn Phát và Khương Lê. Cuối buổi chiếu, đạo diễn Lê Thanh Sơn trực tiếp giải đáp nhiều thắc mắc liên quan đến cấu trúc câu chuyện, lựa chọn chi tiết và hướng tiếp cận đề tài. Chi tiết được quan tâm nhiều nhất là hình ảnh hộp xì gà, món đồ được xem như trung tâm của cuộc chạy đua trong phim.

1002-ttk-0707.jpg
Đạo diễn Lê Thanh Sơn nói về thông điệp phim.

Nói lý do chọn xì gà thay vì những món đồ khác, đạo diễn Lê Thanh Sơn chia sẻ: “Về chi tiết hộp xì gà, chúng tôi cũng đã cân đo đong đếm rất nhiều. Đây là phim về phi vụ, cuộc chạy đua giành món hàng đặc biệt. Chúng tôi từng nghĩ đến thỏi vàng, cục đồng đen hay nhiều thứ khác, đặt ra tiêu chí rằng món đồ này phải rất có giá trị với nhóm này, nhưng lại không có ý nghĩa gì với nhóm khác. Qua nghiên cứu, ê-kíp chốt phương án hiện tại. Một điếu xì gà giá một tỷ sẽ đủ đánh động những người tham lam trong phim”.

Theo đạo diễn, việc lựa chọn món đồ trung tâm không đơn thuần mang tính vật chất, mà còn phản ánh bản chất của các nhân vật và động cơ hành động của họ. Hộp xì gà trở thành biểu tượng cho lòng tham, toan tính cá nhân, đồng thời là điểm khởi phát cho chuỗi xung đột dẫn dắt toàn bộ câu chuyện. Cách giải thích này giúp nhiều khán giả hiểu rõ hơn dụng ý khi xây dựng các tình huống trong phim.

Bên cạnh yếu tố phi vụ, đạo diễn Lê Thanh Sơn cũng chia sẻ thêm về định hướng nội dung và thông điệp phim. Nhóm sản xuất xác định những chủ đề xã hội có khả năng chạm đến khán giả trong thời điểm phim ra mắt.

1002-ttk-0747.jpg
Ê-kíp ra mắt khán giả Hà Nội.

“Chúng tôi làm việc rất chặt chẽ với team marketing, nhờ đưa ra một bản danh sách những chủ đề sẽ thu hút sự quan tâm của khán giả trong năm 2026. Các bạn đưa cho chúng tôi 4 gạch đầu dòng, trong đó nổi bật nhất là việc 'lừa đảo nữ’ và ‘lừa tiền đại gia’. Tôi nghĩ chủ đề này sẽ chạm được nhiều người”, đạo diễn nói.

Từ những gợi ý ban đầu đó, kịch bản được phát triển theo hướng đan xen nhiều mảnh ghép khác nhau, từ yếu tố tội phạm, lừa đảo đến những câu chuyện gia đình mang tính đời sống.

Đạo diễn thừa nhận các nhân vật trong phim đều có chút không bình thường, nhưng đủ tạo ấn tượng.

Vai diễn chỉ Quách Ngọc Ngoan chịu đóng

Quách Ngọc Ngoan nhận được nhiều câu hỏi xoay quanh vai diễn ông Thiên và quyết định tham gia một dự án phim Tết với màu sắc khác biệt, vừa hài vừa ngầu. Anh thừa nhận hồi hộp khi đọc kịch bản xong, nhưng thấy vai diễn hay, lại được đạo diễn tin tưởng.

Đạo diễn Lê Thanh Sơn tiết lộ anh đã liên hệ một số diễn viên cho vai Thiên nhưng chỉ có Quách Ngọc Ngoan nhận lời tham gia.

1002-ttk-0754.jpg
1002-ttk-0735.jpg
Phương Anh Đào, Tuấn Trần nói về cảnh hôn trong phim.

Tuấn Trần cũng là tâm điểm chú ý trong buổi giao lưu khi chia sẻ rất thẳng thắn về hành trình lựa chọn vai diễn trong những năm gần đây. Nhận được câu hỏi về nét diễn một màu, Tuấn Trần điểm lại vai diễn trong loạt phim điện ảnh gần nhất. Minh Gọn trong Làm giàu với ma 2 là nhân vật thiểu năng, vai diễn trong Mang mẹ đi bỏ là người bị động kinh.

Sau một năm với nhiều vai diễn nặng về tâm lý, Tuấn Trần quyết định chọn nhân vật vô tư, vô lo như Hồng ở Báu vật trời cho như một cách chữa lành. "Tôi hứa sau phim này, tôi sẽ đóng nhiều vai khổ hơn nữa”, diễn viên nói.

1002-ttk-0920.jpg﻿
1002-ttk-0930.jpg﻿
Quách Ngọc Ngoan, Khương Lê đóng phản diện.

Phương Anh Đào nhận được câu hỏi về việc tái hợp với Tuấn Trần trong những dự án mới. Cô cho biết điều đó phụ thuộc vào sự ủng hộ từ khán giả. Nữ diễn viên để ngỏ việc hai người hợp tác, có những cảnh tình cảm da diết hơn ở phim sau. Đạo diễn Lê Thanh Sơn cũng tiết lộ phải "cân" lại một số cảnh phim để phù hợp với mục đích giải trí dịp Tết, hướng đến khán giả nhiều thế hệ.

Báu vật trời cho là phim giải trí mang nhiều lớp nội dung, nơi các yếu tố phi vụ, hài hước và gia đình được đặt cạnh nhau để tạo nên một tổng thể hài hòa.

Ngọc Ánh
#phi vụ #lừa đảo #xã hội #bảo vật trời #đạo diễn Lê Thanh Sơn #diễn viên #tội phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục