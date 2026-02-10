Hai phim Việt rời rạp

Tính đến 16h ngày 10/2, Thiên đường máu chỉ còn 39 suất chiếu, bán được 137 vé, thu về 8,7 triệu đồng. Trước đó một ngày, phim có 46 suất chiếu, bán 337 vé, doanh thu đạt khoảng 25 triệu đồng. Dù sức mua sụt giảm mạnh, dự án này vẫn được đánh giá là điểm sáng hiếm hoi của phim Việt đầu năm.

Trong khi đó, Chiến nam: Ve sầu thoát xác rơi vào tình cảnh ảm đạm hơn. Cùng thời điểm, phim chỉ bán được 45 vé trên tổng số 53 suất chiếu, doanh thu chưa tới 3 triệu đồng. Ngày 9/2, con số cũng không khả quan hơn khi dự án bán 47 vé/56 suất chiếu, thu 5,5 triệu đồng.

Cuối tuần qua, sự chênh lệch giữa hai bộ phim càng thể hiện rõ. Thiên đường máu có 131 suất chiếu, bán khoảng 1.400 vé, thu gần 122 triệu đồng. Trái lại, Chiến nam: Ve sầu thoát xác duy trì 36 suất chiếu, bán 89 vé, thu vỏn vẹn 8,4 triệu đồng. Tổng doanh thu của phim mới đạt 316 triệu đồng, trở thành dự án thua lỗ nặng thứ hai của điện ảnh Việt năm 2026, chỉ sau Vạn dặm yêu em (85 triệu đồng).

Phim Chiến nam: Ve sầu thoát xác do đạo diễn Trần Thanh Đa và Trần Hoà Bình đồng đạo diễn, quy tụ các diễn viên như Longka, Trương Minh Cường, Nguyễn Trần Duy Nhất, Nhi Katy, Hứa Minh Đạt, Quách Ngọc Tuyên, Huỳnh Phương, Thái Vũ, Vinh Râu…

Theo dự kiến, cả hai phim rời rạp trong ít ngày tới, đặc biệt khi loạt dự án nội địa mới chuẩn bị ra mắt dịp Tết Nguyên đán, khiến cuộc cạnh tranh suất chiếu thêm phần gay gắt.

Với tổng doanh thu gần 126 tỷ đồng, Thiên đường máu hiện là phim Việt mở màn ấn tượng nhất năm 2026. So với các dự án ra rạp cùng giai đoạn như Ai thương ai mến (28 tỷ đồng), Con kể ba nghe (54 tỷ đồng), Running Man Vietnam mùa 3 (36 tỷ đồng), đây được xem là thành công rõ rệt về mặt phòng vé.

Thành công của phim đến từ kịch bản chắc tay, dàn diễn viên diễn xuất tròn vai cùng hiệu ứng truyền thông tốt trong những tuần đầu. Tuy nhiên, việc doanh thu giảm nhanh ở giai đoạn sau cho thấy phim chưa tạo được sức lan tỏa dài hơi, phần nào phản ánh thói quen “xem sớm - bỏ nhanh” của khán giả Việt với các dự án không có yếu tố giải trí bùng nổ hoặc hiện tượng mạng xã hội đủ mạnh.

Ngược lại, Chiến nam: Ve sầu thoát xác tiếp tục là ví dụ điển hình cho những phim Việt thiếu vắng ngôi sao và hạn chế chiến dịch tiếp thị. Phim ra rạp trong bối cảnh thị trường trầm lắng, không tạo được điểm nhấn nội dung, đồng thời nhanh chóng bị thu hẹp suất chiếu do lượng khán giả quá thấp. Doanh thu lẹt đẹt chỉ vài trăm triệu đồng cho thấy dự án gần như “chìm nghỉm” giữa loạt phim ngoại và các sản phẩm giải trí khác.

Có thể thấy thị trường phim chiếu rạp Việt Nam đầu năm 2026 có sự phân hóa rõ rệt. Một số phim Việt có khởi đầu tốt nhưng khó duy trì sức nóng, trong khi phần lớn dự án còn lại đối mặt nguy cơ thua lỗ nặng. Khán giả ngày càng khắt khe, sẵn sàng “quay lưng” nếu phim không đủ hấp dẫn ngay từ những ngày đầu ra rạp.

Bên cạnh đó, áp lực từ phim ngoại, sự bùng nổ của các nền tảng xem phim trực tuyến và việc nhiều dự án nội địa dồn lịch ra mắt sát dịp Tết Nguyên đán khiến cuộc cạnh tranh càng trở nên khốc liệt.