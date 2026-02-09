Nhạc Hoa lời Việt trở lại

TPO - Nhạc Hoa lời Việt bằng AI đang gây chú ý tại Việt Nam nhờ giai điệu quen thuộc và giọng hát ngày càng giống người thật. Ở thị trường quốc tế, nhiều “ca sĩ” sở hữu hàng triệu lượt nghe cũng bị nghi ngờ là sản phẩm AI.

Sau trào lưu Việt hóa các bản hit Modern Talking bằng AI để làm nhạc Tết, nhạc Hoa lời Việt tiếp tục “xâm chiếm” không gian mạng Việt Nam bằng những video dịch sát nghĩa và để AI thể hiện giọng hát.

Trên TikTok, nhiều ca khúc quen thuộc của Hoa ngữ như Sứ thanh hoa, Tiêu dao tuyệt nhất (nhạc phim Như Ý Cát Tường), Ánh trăng nói hộ lòng tôi hay các bản nhạc trong Hoàn Châu Cách Cách, Tây du ký, Tân dòng sông ly biệt… được khoác lên tấm áo mới. Điểm khác biệt nằm ở việc lời Việt được dịch tương đối sát nghĩa bản gốc, sau đó dùng công cụ AI để tạo bản cover hoàn chỉnh.

Nhạc phim Như Ý Cát Tường do AI tạo. Video: Xuân Hùng Music.

Một khán giả chia sẻ rằng ban đầu bị cuốn hút bởi giai điệu quen mà lạ, đến khi tìm hiểu mới nhận ra giọng ca mình đang nghe không phải con người. “Hồi đầu những năm 2000 nhạc Hoa lời Việt rất thịnh hành, nhiều ca sĩ nổi tiếng nhờ hát lại. Giờ 2026, tôi thấy các bài này viral trở lại nhưng hóa ra là giọng AI", người này viết.

Kênh TikTok Xuân Hùng là một trong những tài khoản thu hút nhiều chú ý khi dịch Sứ thanh hoa sang tiếng Việt, sau đó dùng Suno AI để tạo bản nhạc. Nhiều người nghe bất ngờ vì chất lượng giọng hát mượt mà, tròn trịa, có ý kiến nhận xét bài hát nghe còn trơn tru hơn giọng ca sĩ thật. Các video nhanh chóng đạt từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem.

Chủ kênh cho biết việc thu phí hoặc kêu gọi ủng hộ nhằm có kinh phí đăng ký công cụ AI và xử lý vấn đề bản quyền, thể hiện sự tôn trọng đối với tác phẩm gốc. Dù thế, sự xuất hiện dày đặc của nhạc AI cũng làm dấy lên nhiều tranh luận trái chiều.

Nhiều ý kiến cho rằng AI là xu thế không thể đảo ngược, người làm nghệ thuật buộc phải thích nghi. Nhưng cũng có lo ngại rằng việc lạm dụng AI sẽ chặn đường những người mới, khiến các tài năng tương lai không có cơ hội phát triển từ nền tảng cơ bản. Trái lại, không ít người nghe tỏ ra lạc quan, nhận định AI dù hát ngày càng giống người thật nhưng vẫn thiếu cảm xúc, nghe một thời gian sẽ thấy nhạt và không thấm.

Cùng từ những tranh cãi này lại dẫn đến thực tế rằng việc phân biệt đâu là giọng người, đâu là giọng AI đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Ca sĩ sở hữu hàng triệu lượt nghe nhưng không tồn tại?

Tại Việt Nam, nhạc AI chủ yếu lan truyền trên TikTok, ở thị trường quốc tế câu chuyện gây xôn xao hơn khi liên quan trực tiếp đến các nền tảng nghe nhạc lớn.

Sienna Rose được giới thiệu là nữ ca sĩ jazz pha soul và R&B nhanh chóng gây chú ý khi các ca khúc như Into The Blue, Safe With You hay Where Your Warmth Begins lọt vào danh sách bảng xếp hạng thịnh hành Spotify. Riêng Into The Blue đạt hơn 5 triệu lượt phát kể từ khi ra mắt, tài khoản Spotify của Sienna Rose có hơn 4,6 triệu người nghe hằng tháng và được xác thực bằng dấu tích xanh.

Sienna Rose bị nghi là ca sĩ AI.

Sự việc trở nên ồn ào khi V (BTS) chia sẻ hình ảnh cá nhân kèm ca khúc Where Your Warmth Begins. Nhiều người “bật ngửa” khi biết Sienna Rose có thể không phải người thật.

Theo BBC, nền tảng Deezer cho biết nhiều album và bài hát mang tên Sienna Rose đã bị hệ thống của họ gắn cờ là “nội dung do máy tạo”, dựa trên các công cụ phân tích kỹ thuật. Báo cáo ngày 17/1 được BBC dẫn lại cho thấy chỉ trong hơn hai tháng, từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 12, Sienna Rose đã phát hành ít nhất 45 ca khúc, một tốc độ hiếm thấy ngay cả với nghệ sĩ có ê-kíp lớn.

The Straits Times cũng cho thấy tài khoản Instagram của Sienna Rose đã bị vô hiệu hóa. Nữ ca sĩ này không có video ca nhạc, không biểu diễn trực tiếp và chưa từng xuất hiện trong bất kỳ sự kiện âm nhạc nào. Những hình ảnh chân dung từng đăng tải trước đó có ánh sáng mờ, phong cách đồng nhất là đặc điểm thường thấy ở hình ảnh do AI tạo.

Một số thính giả tinh ý còn nhận ra những chi tiết “bất thường” trong âm thanh như tiếng xì nhẹ xuyên suốt bản nhạc. Tiến sĩ Gabriel Meseguer-Brocal, nhà nghiên cứu cao cấp tại Deezer, giải thích khi AI ghép nhiều lớp âm thanh, các sai số kỹ thuật có thể xuất hiện và dễ dàng bị phát hiện bằng phân tích dữ liệu dù tai người khó nhận ra.

Tranh cãi càng lan rộng khi ca khúc Where Your Warmth Begins từng được Selena Gomez dùng làm nhạc nền cho bài đăng Instagram về lễ trao giải Quả cầu vàng. Trước những nghi vấn liên quan đến danh tính của Sienna Rose, Selena đã gỡ bỏ bài hát.

Nhiều người nghe kêu gọi các nền tảng cần dán nhãn rõ ràng cho nhạc AI để đảm bảo minh bạch. Spotify cho biết không phải lúc nào cũng có thể vạch ranh giới rạch ròi giữa nhạc AI và nhạc do con người sáng tác. Họ khẳng định không ưu ái hay hạn chế nội dung được tạo bằng AI.

Trước đó, Thụy Điển từng gỡ bỏ một ca khúc folk-pop đứng đầu bảng xếp hạng vì được xác định là do AI tạo. Năm 2025, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Paul McCartney, Kate Bush hay Annie Lennox lên tiếng phản đối việc AI sử dụng trái phép các tác phẩm có bản quyền.

