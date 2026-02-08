Trường Giang khuyên Đình Bắc 'lo đá bóng, bớt đi sự kiện'

TPO - Đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện ngắn giữa nghệ sĩ Trường Giang và cầu thủ Nguyễn Đình Bắc tại sự kiện tối 7/2 đang lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều luồng ý kiến.

Tối 7/2, tại lễ trao giải ở TPHCM, cầu thủ Nguyễn Đình Bắc được xếp ngồi cạnh Trường Giang. Tiền đạo tuyển U23 Việt Nam là một trong những nhân vật được vinh danh ở hạng mục truyền cảm hứng trong năm 2025 nhờ những đóng góp cho bóng đá Việt Nam.

Trường Giang (trái) và cầu thủ Nguyễn Đình Bắc trong sự kiện tối 7/2. Video: WCA.

Trong đoạn clip lan truyền, Trường Giang khuyên đàn em nên tập trung vào chuyên môn, giảm tần suất đi sự kiện. Nam nghệ sĩ nói: “Tập trung vào đá bóng, bớt đi mấy cái này lại”. Trước lời nhắc nhở, Đình Bắc đáp lại rằng việc tham dự sự kiện là theo yêu cầu của đội bóng, mang tính nhiệm vụ và làm hình ảnh cho đội. Trường Giang sau đó chia sẻ thêm môi trường giải trí cám dỗ có thể khiến cầu thủ trẻ dễ bị phân tâm.

Cuộc trò chuyện được ghi lại và lan truyền trên nhiều nền tảng, tạo bàn luận.

Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng tình với Trường Giang. Theo họ, lời khuyên xuất phát từ trải nghiệm của người đi trước từng chứng kiến không ít trường hợp nghệ sĩ, người nổi tiếng đánh mất định hướng khi bước vào môi trường nhiều hào quang và cám dỗ.

Một số ý kiến cho rằng bóng đá và showbiz có tính chất rất khác nhau, việc giữ sự tập trung cho chuyên môn là yếu tố sống còn với cầu thủ trẻ đang ở giai đoạn phát triển sự nghiệp. “Đó là lời nhắc nhở chân thành, không mang ý phán xét”, một tài khoản bình luận.

Ngược lại, không ít ý kiến cho rằng thời điểm và bối cảnh đưa ra lời khuyên chưa thực sự phù hợp. Một số khán giả chỉ ra Đình Bắc tham dự sự kiện theo lời mời và sự sắp xếp của đội bóng, không phải lựa chọn cá nhân. Việc khuyên “bớt đi mấy cái này” ngay trước máy quay có thể khiến cầu thủ trẻ rơi vào tình huống khó xử.

Cầu thủ Đình Bắc gây sốt trong sự kiện tối 7/2.

Có khán giả nhận định lời khuyên của Trường Giang không sai về mặt định hướng, phản hồi của Đình Bắc cũng cho thấy trách nhiệm của cầu thủ chuyên nghiệp. Quan trọng hơn nằm ở khả năng cân bằng giữa chuyên môn, hình ảnh cá nhân và các hoạt động bên lề.

Khi phát biểu nhận vinh danh tại sự kiện, Đình Bắc gửi thông điệp tới các bạn trẻ có đam mê bóng đá rằng giữ vững sự kiên trì, niềm tin vào bản thân và nỗ lực không ngừng trong tập luyện, thi đấu để có cơ hội bước ra những sân chơi lớn hơn.

Sau khi cùng tuyển U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng tại U23 châu Á, Đình Bắc và các đồng đội trở về nước. Ngay ngày hôm sau, anh tham gia một sự kiện giao lưu với người hâm mộ trong vai trò đại diện cho một nhãn hàng thời trang. Sự kiện thu hút đông đảo người hâm mộ đến mức lực lượng bảo vệ phải hỗ trợ để cầu thủ trẻ di chuyển an toàn giữa đám đông.