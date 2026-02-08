Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Trường Giang khuyên Đình Bắc 'lo đá bóng, bớt đi sự kiện'

Hà Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện ngắn giữa nghệ sĩ Trường Giang và cầu thủ Nguyễn Đình Bắc tại sự kiện tối 7/2 đang lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều luồng ý kiến.

Tối 7/2, tại lễ trao giải ở TPHCM, cầu thủ Nguyễn Đình Bắc được xếp ngồi cạnh Trường Giang. Tiền đạo tuyển U23 Việt Nam là một trong những nhân vật được vinh danh ở hạng mục truyền cảm hứng trong năm 2025 nhờ những đóng góp cho bóng đá Việt Nam.

Trường Giang (trái) và cầu thủ Nguyễn Đình Bắc trong sự kiện tối 7/2. Video: WCA.

Trong đoạn clip lan truyền, Trường Giang khuyên đàn em nên tập trung vào chuyên môn, giảm tần suất đi sự kiện. Nam nghệ sĩ nói: “Tập trung vào đá bóng, bớt đi mấy cái này lại”. Trước lời nhắc nhở, Đình Bắc đáp lại rằng việc tham dự sự kiện là theo yêu cầu của đội bóng, mang tính nhiệm vụ và làm hình ảnh cho đội. Trường Giang sau đó chia sẻ thêm môi trường giải trí cám dỗ có thể khiến cầu thủ trẻ dễ bị phân tâm.

Cuộc trò chuyện được ghi lại và lan truyền trên nhiều nền tảng, tạo bàn luận.

Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng tình với Trường Giang. Theo họ, lời khuyên xuất phát từ trải nghiệm của người đi trước từng chứng kiến không ít trường hợp nghệ sĩ, người nổi tiếng đánh mất định hướng khi bước vào môi trường nhiều hào quang và cám dỗ.

Một số ý kiến cho rằng bóng đá và showbiz có tính chất rất khác nhau, việc giữ sự tập trung cho chuyên môn là yếu tố sống còn với cầu thủ trẻ đang ở giai đoạn phát triển sự nghiệp. “Đó là lời nhắc nhở chân thành, không mang ý phán xét”, một tài khoản bình luận.

Ngược lại, không ít ý kiến cho rằng thời điểm và bối cảnh đưa ra lời khuyên chưa thực sự phù hợp. Một số khán giả chỉ ra Đình Bắc tham dự sự kiện theo lời mời và sự sắp xếp của đội bóng, không phải lựa chọn cá nhân. Việc khuyên “bớt đi mấy cái này” ngay trước máy quay có thể khiến cầu thủ trẻ rơi vào tình huống khó xử.

631129099-2324993948007767-44852.jpg
Cầu thủ Đình Bắc gây sốt trong sự kiện tối 7/2.

Có khán giả nhận định lời khuyên của Trường Giang không sai về mặt định hướng, phản hồi của Đình Bắc cũng cho thấy trách nhiệm của cầu thủ chuyên nghiệp. Quan trọng hơn nằm ở khả năng cân bằng giữa chuyên môn, hình ảnh cá nhân và các hoạt động bên lề.

Khi phát biểu nhận vinh danh tại sự kiện, Đình Bắc gửi thông điệp tới các bạn trẻ có đam mê bóng đá rằng giữ vững sự kiên trì, niềm tin vào bản thân và nỗ lực không ngừng trong tập luyện, thi đấu để có cơ hội bước ra những sân chơi lớn hơn.

Sau khi cùng tuyển U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng tại U23 châu Á, Đình Bắc và các đồng đội trở về nước. Ngay ngày hôm sau, anh tham gia một sự kiện giao lưu với người hâm mộ trong vai trò đại diện cho một nhãn hàng thời trang. Sự kiện thu hút đông đảo người hâm mộ đến mức lực lượng bảo vệ phải hỗ trợ để cầu thủ trẻ di chuyển an toàn giữa đám đông.

Hà Trang
#Trường Giang #Nguyễn Đình Bắc #sự kiện #trò chuyện #video

Xem thêm

Cùng chuyên mục