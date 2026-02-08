Hình phạt cho Hoa khôi trường múa gây tai nạn bỏ trốn

TPO - Kim Thần đã đứng ra xin lỗi vì hành vi thiếu trách nhiệm của mình, đồng thời giải thích lý do cô rời khỏi hiện trường.

Ngày 8/2, trang 163 đưa tin cảnh sát tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã phạt nữ diễn viên Kim Thần 1.500 tệ (khoảng 5,6 triệu đồng) vì gây thương tích nhẹ hoặc thiệt hại về tài sản, nhưng bỏ trốn khỏi hiện trường, để trợ lý ở lại khai man nhận tội thay. Tuy nhiên, hành vi của Kim Thần không cấu thành tội phạm do không gây thiệt hại cho người khác.

Sau khi hình phạt dành cho Kim Thần được công bố, nhiều khán giả cho rằng Kim Thần được ưu ái nhờ quyền lực mềm của người nổi tiếng. Trong đó, một số người đặt câu hỏi vụ việc vốn xảy ra từ tháng 3/2025, nhưng Kim Thần không lên tiếng ngay, chỉ đến khi bị phát hiện đã để trợ lý nhận tội thay cô mới xin lỗi. Vì vậy, lời giải thích và xin lỗi của Kim Thần bị đánh giá thiếu chân thành, đang cứu vớt danh tiếng.

Kim Thần bị phạt nhẹ nhưng không khiến công chúng hài lòng.

Ngoài ra, vẫn còn một số thắc mắc về vụ án như trong bản án vào tháng 3/2025 không có xuất hiện chú chó khiến Kim Thần mất lái, nhưng đến bản báo cáo vào tháng 1 Kim Thần đưa ra lý do gây tai nạn là vì để tránh một chú chó. Mặt khác, vụ tai nạn xảy ra tại thành phố Thiệu Hưng, Chiết Giang, Kim Thần khi đó mặt mũi bầm dập chảy nhiều máu, nhưng cô phải đi xe hơn 200 km tới thành phố Thượng Hải mới cấp cứu.

Tờ Ziniu News cho rằng cốt lõi của sự phẫn nộ từ công chúng không nằm ở tính chất bất ngờ của tai nạn, mà ở việc Kim Thần xử lý sự việc thiếu trách nhiệm.

Theo Luật An toàn giao thông đường bộ ở Trung Quốc, người điều khiển phương tiện sau khi xảy ra tai nạn kể cả khi cần đi cấp cứu, vẫn có nghĩa vụ kịp thời thông báo danh tính cho cảnh sát và phối hợp điều tra. Việc Kim Thần rời hiện trường để điều trị vết thương ở mặt là điều có thể hiểu, nhưng sau đó cô không làm rõ danh tính người lái xe, khiến điều tra ban đầu xuất hiện sai lệch thông tin. Nhiều người cho rằng đây không phải sơ suất vô tình mà là sự coi nhẹ quy trình pháp luật.

Sau bài xin lỗi, hiện Kim Thần tạm ngừng các hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên cũng không tham gia sự kiện lớn Đêm hội Weibo 2025 diễn ra vào ngày 5/2 để thể hiện sự ăn năn hối lỗi.

Kim Thần tạm ngừng hoạt động để tránh sóng gió.

Kim Thần sinh năm 1990, tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh, nổi tiếng với danh hiệu "Hoa khôi trường múa". Cô ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Vô tâm pháp sư, Manh phi giá đáo, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Phàm nhân tu tiên truyện…