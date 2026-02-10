Angelina Jolie diện mốt không nội y

TPO - Angelina Jolie thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ buổi ra mắt phim “Couture” trong chiếc váy xuyên thấu nửa kín, nửa hở.

Ngày 9/2, Angelina Jolie tham dự buổi ra mắt Couture tại rạp chiếu phim Pathe Palace ở Paris, Pháp.

Nữ diễn viên sinh năm 1975 thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trên thảm đỏ trong chiếc váy Givenchy màu bạc xuyên thấu, để lộ một phần da thịt giữa những chi tiết đính sequin lấp lánh.

Angelina Jolie diện đầm xuyên thấu dự buổi ra mắt phim Couture. Ảnh: Getty Images.

Thiết kế có phần gấu váy bất đối xứng, cùng những đường viền đính hạt dọc theo tay áo và chân váy.

Tô điểm thêm cho vẻ ngoài vừa quyến rũ vừa thanh lịch là trang sức Garatti thiết kế riêng: nhẫn kim cương xanh lục 15 carat và đôi bông tai cùng kiểu.

Nữ diễn viên kết hợp giày cao gót màu đen với bộ cánh. Tóc được tạo kiểu bồng bềnh, với những lọn highlight làm điểm nhấn. Đây không phải là bộ đồ duy nhất Angelina Jolie diện tại sự kiện. Cô được thấy rời khỏi buổi ra mắt phim trong bộ vest đen.

Trong Couture, Angelina đóng vai chính Maxine Walker, đạo diễn phim được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú khi đang làm việc cho hãng thời trang lớn trong Tuần lễ thời trang Paris. Phim cũng đan xen câu chuyện của người mẫu và chuyên viên trang điểm đang cố gắng khẳng định mình trong ngành.

Angelina táo bạo với mốt không nội y. Thiết kế nửa kín, nửa hở khiến cô lộ nhiều da thịt, bao gồm lưng trần và nhiều hình xăm. Ảnh: Getty Images

Theo Page Six, đúng như tên gọi Couture (thời trang may đo thủ công đỉnh cao), người hâm mộ có thể kỳ vọng vào những khoảnh khắc thời trang ấn tượng trong phim.

Đoạn trailer hé lộ những sàn catwalk lộng lẫy và cầu thang biểu tượng trong salon Rue Cambon của Chanel, nơi dẫn lên căn hộ riêng của huyền thoại Coco Chanel.

Đạo diễn Alice Winocour được quyền tiếp cận toàn diện, chưa từng có tiền lệ, vào các xưởng may, xưởng thủ công và phòng trưng bày của Chanel để thực hiện bộ phim điện ảnh sắp ra mắt.

Theo Variety, Chanel cũng hợp tác với nhà thiết kế phục trang Pascaline Chavanne để tạo ra những trang phục trình diễn lấy cảm hứng từ bộ sưu tập của nhà mốt đình đám.

Bản thân Jolie cũng am hiểu lĩnh vực thời trang. Năm 2023, nữ diễn viên ra mắt thương hiệu riêng, Atelier Jolie. Cô hợp tác với nhiều nghệ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới để tạo ra dòng quần áo riêng và “thách thức tình trạng tiêu dùng quá mức".

Vợ cũ Brad Pitt cũng hiểu rõ nỗi ám ảnh của căn bệnh ung thư vú. Năm 2013, cô thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ hai bên ngực. Hai năm sau đó, cô tiếp tục cắt bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng. Nguyên nhân là bác sĩ chẩn đoán cô có 87% nguy cơ mắc ung thư vú và 50% nguy cơ mắc ung thư buồng trứng. Mẹ cô, bà Marcheline Bertrand, đã qua đời vì ung thư vú và ung thư buồng trứng.

Couture dự kiến ra rạp vào ngày 18/2 tại nhiều thị trường. Trước đó, phim được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Toronto vào ngày 7/9/2025.

Giới phê bình không đánh giá quá cao tác phẩm này. Phim nhận điểm “cà chua tươi” 62% trên trang đánh giá Rotten Tomatoes.