Lady Gaga gây sốc

Tú Oanh

TPO - Bad Bunny khiến khán giả choáng ngợp với màn trình diễn giữa giờ trận Super Bowl 2026, với sự góp mặt của dàn khách mời danh tiếng. Trong đó, nhân vật gây bất ngờ nhất là Lady Gaga.

Ngày 8/2, Super Bowl 2026 (Super Bowl LX) diễn ra tại sân vận động Levi’s ở Santa Clara, bang California, Mỹ. Super Bowl là trận chung kết của National Football League (NFL) - giải bóng bầu dục chuyên nghiệp lớn nhất nước Mỹ. Bên cạnh cuộc cạnh tranh cúp vô địch của hai đội Seattle Seahawks và New England Patriots, màn trình diễn giữa giờ của Bad Bunny cũng nhận được sự quan tâm lớn. Nguồn: X
1.jpg
Nam rapper mang đến cho người hâm mộ NFL màn trình diễn vừa bùng nổ vừa giàu cảm xúc, tôn vinh quê hương Puerto Rico của anh. Anh thể hiện loạt bản hit như Tití Me Preguntó, Yo Perreo Sola và DtMF. Ảnh: Getty Images
2.jpg
17.jpg
Theo Page Six, tiết mục sôi động tôn vinh nền văn hóa phong phú của Bad Bunny, từ những điệu nhảy, ẩm thực, các trò chơi, đến những ảnh hưởng dai dẳng của cơn bão Maria (2017). Ảnh: Reuters/Getty Images.
6.jpg
Không chỉ biểu diễn một mình như phần lớn nghệ sĩ trước đây, Bad Bunny mời cả dàn khách mời hạng A gồm Cardi B, Jessica Alba, Karol G, Pedro Pascal, Alix Earle và Young Miko. Ảnh: Getty Images.
4.jpg
5.jpg
Những ngôi sao này không hát, chỉ góp mặt với vai trò vũ công, nhảy múa cùng mọi người. Ảnh: Getty Images.
13.jpg
Khách mời gây sốc nhất là Lady Gaga. Cô xuất hiện trong chiếc váy màu xanh đặc trưng của quốc kỳ Puerto Rico, biểu tượng cho tự do và độc lập. Bộ cánh lấy cảm hứng từ điệu nhảy flamenco, do nhà thiết kế thời trang người Mỹ gốc Dominica Raul López của Luar, có trụ sở tại Brooklyn, thiết kế. "Vì nền văn hóa và vì tất cả người nhập cư. Đây là cách chúng ta cùng nhau đoàn kết", thương hiệu viết trên Instagram. Ảnh: Reuters.
141.jpg
14.jpg
Nữ ca sĩ còn cài Flor de Maga, loài hoa quốc gia chính thức của Puerto Rico. Đây là trâm cài do Piers Atkinson thiết kế riêng. Chủ nhân hit Bad Romance trang điểm môi đậm, làm móng bóng và đi giày cao gót quai ngang mắt cá chân ton-sur-ton với phụ kiện mang tính biểu tượng này. Ảnh: Getty Images/Reuters.
12.jpg
Lông mày tẩy trắng và mái tóc gợn sóng bạch kim đã hoàn thiện vẻ ngoài của siêu sao sinh năm 1986. Diện mạo này nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Theo đa số ý kiến, Lady Gaga vừa quyến rũ, vừa nữ tính và như phát sáng trên sân vận động. Ảnh: Reuters.
Trong màn trình diễn, Lady Gaga góp giọng với ca khúc thắng giải Grammy Die With A Smile. Không chỉ vậy, cô còn có màn khiêu vũ đôi đầy tình tứ với đàn em Bad Bunny. Nguồn: X
9.jpg
Một khách mời bất ngờ khác là Ricky Martin, đồng hương Puerto Rico của Bad Bunny. Anh trình bày ca khúc Lo Que Pasó a Hawaii.
10.jpg
Bad Bunny đã giữ kín danh tính dàn khách mời hạng A đến phút chót. Trong cuộc họp báo vào ngày 5/2, trước câu hỏi của giới truyền thông, anh đáp: "Bạn biết đấy, đó là điều tôi sẽ không nói đâu. Tôi không hiểu sao bạn lại hỏi câu đó. Tôi chỉ muốn vui vẻ. Đây sẽ là bữa tiệc lớn. Tôi không muốn tiết lộ trước. Mọi người chỉ cần lo nhảy thôi. Thậm chí không cần biết tiếng Tây Ban Nha. Tốt nhất là cứ nhảy, vì không có điệu nhảy nào hay hơn điệu nhảy xuất phát từ trái tim".
15.jpg
Chi tiết khác đặc biệt trong show diễn giữa giờ là sự xuất hiện của cặp cô dâu - chú rể trong đám đông trên sân vận động. Trong khi nhiều người cho rằng họ là vũ công đóng giả, phóng viên viên Rohan Nadkarni của NBC News xác nhận đã có đám cưới thực sự diễn ra trong tiết mục của Bad Bunny.
161.jpg
16.jpg
"Họ đã mời Bad Bunny đến đám cưới của mình. Ngược lại, anh ấy mời họ kết hôn trong lúc anh ấy biểu diễn", Nadkarni chia sẻ.
7.jpg
8.jpg
Bad Bunny tiết lộ được mời biểu diễn show giữa giờ danh giá của Super Bowl vào tháng 9/2025 và gây ra làn sóng tranh cãi. Quyết định để một rapper nói tiếng Tây Ban Nha dẫn dắt show giữa giờ của sự kiện thể thao lớn nhất nước Mỹ khiến một bộ phận người hâm mộ NFL phẫn nộ. Họ cho rằng anh nên hát bằng tiếng Anh. Những người khác chỉ ra rằng Bad Bunny từng chỉ trích chính quyền Trump và các biện pháp cứng rắn của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE). Ảnh: AP/Getty Images.
Tú Oanh
