Lady Gaga gây sốc

TPO - Bad Bunny khiến khán giả choáng ngợp với màn trình diễn giữa giờ trận Super Bowl 2026, với sự góp mặt của dàn khách mời danh tiếng. Trong đó, nhân vật gây bất ngờ nhất là Lady Gaga.
Theo Page Six, tiết mục sôi động tôn vinh nền văn hóa phong phú của Bad Bunny, từ những điệu nhảy, ẩm thực, các trò chơi, đến những ảnh hưởng dai dẳng của cơn bão Maria (2017). Ảnh: Reuters/Getty Images.
Những ngôi sao này không hát, chỉ góp mặt với vai trò vũ công, nhảy múa cùng mọi người. Ảnh: Getty Images.
Nữ ca sĩ còn cài Flor de Maga, loài hoa quốc gia chính thức của Puerto Rico. Đây là trâm cài do Piers Atkinson thiết kế riêng. Chủ nhân hit Bad Romance trang điểm môi đậm, làm móng bóng và đi giày cao gót quai ngang mắt cá chân ton-sur-ton với phụ kiện mang tính biểu tượng này. Ảnh: Getty Images/Reuters.
"Họ đã mời Bad Bunny đến đám cưới của mình. Ngược lại, anh ấy mời họ kết hôn trong lúc anh ấy biểu diễn", Nadkarni chia sẻ.
Bad Bunny tiết lộ được mời biểu diễn show giữa giờ danh giá của Super Bowl vào tháng 9/2025 và gây ra làn sóng tranh cãi. Quyết định để một rapper nói tiếng Tây Ban Nha dẫn dắt show giữa giờ của sự kiện thể thao lớn nhất nước Mỹ khiến một bộ phận người hâm mộ NFL phẫn nộ. Họ cho rằng anh nên hát bằng tiếng Anh. Những người khác chỉ ra rằng Bad Bunny từng chỉ trích chính quyền Trump và các biện pháp cứng rắn của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE). Ảnh: AP/Getty Images.