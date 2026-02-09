Brooklyn Beckham phát tín hiệu đoạn tuyệt

TPO - Brooklyn Beckham - con trai cả của David và Victoria Beckham - tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi thay đổi loạt hình xăm gắn liền với gia đình. Brooklyn đã che tên các em ruột và xóa hình xăm dành cho bố, mâu thuẫn nội bộ nhà Beckham vẫn chưa hạ nhiệt.

Brooklyn Beckham (26 tuổi) bị khán giả phát hiện đã chỉnh sửa các hình xăm liên quan đến gia đình. Những thay đổi này được nhiều người nhận ra sau các video và hình ảnh do anh đăng tải vào đầu tháng 2.

Trước đây, Brooklyn Beckham từng xăm tên ba người em là Romeo, Cruz và Harper trên các ngón tay. Hiện tại, những hình này đã được xăm đè bằng họa tiết đen - trắng dạng mây, trải dài khắp bàn tay và các ngón tay.

﻿ ﻿ Brooklyn Beckham xóa hình xăm tên ba anh em Romeo, Cruz và Harper.

Không chỉ vậy, hình xăm mỏ neo kèm chữ “DAD” (bố) dành cho David Beckham cũng đã được chỉnh sửa. Theo các nguồn tin, hình xăm này hiện được thay thế bằng hình sao biển và hai phao cứu sinh. Phần mực cũ đã được xử lý bằng phương pháp xóa xăm bằng laser trước khi thiết kế mới được hoàn thiện.

Những thay đổi nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là khi Brooklyn từng được biết đến là người rất coi trọng các hình xăm mang về gia đình.

Hình xăm Brooklyn dành cho David Beckham đã được chỉnh sửa.

Trái với việc chỉnh sửa loạt hình xăm gia đình, Brooklyn không xóa hay thay đổi bất kỳ hình xăm nào dành cho vợ Nicola Peltz Beckham. Anh từng xăm nhiều hình liên quan đến Nicola, bao gồm tên, chân dung và những thông điệp thể hiện tình cảm dành cho vợ.

Việc Brooklyn Beckham thay đổi hình xăm diễn ra không lâu sau khi anh đăng tải bài cáo buộc cha mẹ là David và Victoria Beckham đã nói dối và cố gắng phá hoại cuộc hôn nhân của anh.

Brooklyn cũng đưa ra một số cáo buộc liên quan đến đám cưới năm 2022 với Nicola Peltz. Theo đó, anh cho rằng Victoria Beckham đã hủy bỏ chiếc váy cưới dành cho con dâu vào phút chót và có những hành động “không phù hợp” trong tiệc cưới.

Mâu thuẫn giữa Brooklyn Beckham và gia đình đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong thời gian dài. Cư dân mạng cũng bàn tán về sự thay đổi ngoại hình của Nicola Peltz bởi cô sụt cân rõ rệt. Nhiều người cho cô bị ảnh hưởng tinh thần từ những căng thẳng kéo dài trong gia đình Beckham.

Hiện, Brooklyn Beckham chưa lên tiếng về việc chỉnh sửa hình xăm. Với công chúng, động thái xóa và che các hình xăm về gia đình cho thấy rạn nứt giữa anh và gia đình nổi tiếng này vẫn chưa được hàn gắn.