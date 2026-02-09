Cái khó của nhạc Tết

TPO - Nhạc Tết đang thay đổi để tiệm cận đời sống trẻ, nhưng vẫn là đề tài khó với người sáng tác. Theo nhạc sĩ Ray.D, thách thức lớn nhất không nằm ở việc chạy theo xu hướng, mà là giữ được sự ấm áp và tinh thần Tết Việt trong mỗi ca khúc.

Nhạc Tết thời nay

Trong vài năm gần đây, thị trường nhạc Tết cho thấy sự chuyển động rõ rệt. Nhiều nhạc sĩ trẻ đang chủ động đưa nhạc xuân trở lại đời sống bằng những cách tiếp cận mới, gần với nhịp sống hiện đại hơn.

Chia sẻ với Tiền Phong, Ray.D (Nguyễn Tiến Dũng) nhìn nhận sự thay đổi này đến từ chính thế hệ nhạc sĩ trẻ: “Đến hiện tại, tôi thấy các bạn trẻ, trong đó có cả tôi, đang dần đưa các bài hát về Tết quay lại thị trường ngày càng nhộn nhịp hơn”. Theo Ray.D, những ca khúc Tết của các nhạc sĩ đi trước như Như hoa mùa xuân (Châu Đăng Khoa), Hạnh phúc xuân ngời (Nguyễn Văn Chung) hay Năm qua đã làm gì (Bùi Công Nam) giữ vai trò nền tảng, là nguồn cảm hứng để thế hệ sau tiếp tục sáng tạo.

Ray.D (phải) và Auren.

Từ dòng chảy đó, Tết an nhiên Tết bình yên ra đời với cách tiếp cận khác biệt, được ca sĩ Noo Phước Thịnh thể hiện trong Gala Nhạc Việt. Ca khúc lại được xây dựng trên nhịp điệu sôi động, có rap và màu sắc hiện đại. Ray.D lý giải “an nhiên” hay “bình yên” không đồng nghĩa với sự đứng yên mà là trạng thái thảnh thơi trong tâm hồn. Những lúc này, mọi người có thể vui chơi, nhảy múa và tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc sum vầy ngày Tết.

Thách thức lớn nhất theo Ray.D không nằm ở kỹ thuật hay xu hướng, mà ở việc giữ được linh hồn Tết Việt trong cách kể mới. “Khó nhất là truyền tải đúng không khí thực sự của Tết để khán giả cảm nhận rõ nét ngay khi nghe. Kể lại những câu chuyện cũ bằng góc nhìn hiện đại nhưng vẫn giữ sự ấm áp, gần gũi", anh nói.

Không sợ tác động của AI

Trước Tết an nhiên Tết bình yên, Ray.D đã có quá trình tích lũy khá dài. Từ năm 2021, anh gây chú ý với ca khúc debut Đừng nói nữa hôn anh đi, tạo được dấu ấn nhất định trên bảng xếp hạng âm nhạc. Khi quyết định Nam tiến, anh tiếp tục ghi dấu ấn qua Sài Gòn chiều nay có mưa bay trước khi tập trung mạnh hơn vào vai trò sản xuất nội dung chuyên nghiệp.

Đồng hành cùng anh là Auren (Bùi Đức Mạnh) - gương mặt trưởng thành từ The Voice Kids và là học trò của ca sĩ Cẩm Ly. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Ray.D và màu sắc của Auren tạo nên bộ đôi ăn ý, được thể hiện qua ca khúc đồng sáng tác Nỗi buồn không tên”.

Sản phẩm nhạc Tết của bộ đôi Ray.D và Auren được ca sĩ Noo Phước Thịnh thể hiện.

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng tác động mạnh mẽ đến âm nhạc, Ray.D không giấu quan điểm cởi mở với AI. Anh cho rằng đây là công cụ hỗ trợ hữu ích, giúp rút ngắn các công đoạn kỹ thuật và gợi mở thêm hướng đi mới. Tuy vậy theo anh, AI không thể thay thế trải nghiệm và cảm xúc thật của con người bởi đây là yếu tố quyết định linh hồn của một bài hát. “Tôi chọn cách đồng hành cùng công nghệ, thay vì lo lắng bị thay thế”, Ray.D nói.

Khi biết ca khúc Tết được Noo Phước Thịnh lựa chọn, anh và cộng sự “vỡ òa”. Với anh đây là sự công nhận sau một năm Nam tiến với nhiều nỗ lực.

Bước sang năm 2026, Ray.D và Auren đặt mục tiêu hoạt động năng nổ hơn, mở rộng hình ảnh và khẳng định vai trò ca sĩ song song với sáng tác. Cả hai hướng tới việc xây dựng thương hiệu âm nhạc riêng, chỉn chu và giàu cảm xúc, đồng thời chuẩn bị các dự án kết hợp với những nhân tố mới từ Tân binh toàn năng và kế hoạch cùng nhóm 3789 Daband.