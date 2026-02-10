Chân dung ca sĩ khiến ông Trump chê 'tệ nhất lịch sử'

TPO - Lần đầu trong lịch sử Super Bowl, một nghệ sĩ solo hát hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha đảm nhận sân khấu halftime. Từ nghệ sĩ đường phố Puerto Rico, Bad Bunny vươn lên thành một trong những gương mặt có ảnh hưởng nhất của âm nhạc toàn cầu.

Bad Bunny là ai?

Bad Bunny, tên thật là Benito Antonio Martínez Ocasio, sinh năm 1994 tại Bayamón, lớn lên ở thị trấn lao động Vega Baja (Puerto Rico). Cha anh là tài xế xe tải, mẹ là giáo viên. Ảnh hưởng dòng nhạc reggaeton truyền thống và hip-hop Mỹ, cậu bé Benito đã nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc.

Bad Bunny.

Ở tuổi thiếu niên, anh đã bắt đầu viết nhạc, tự sản xuất ca khúc và đăng tải lên SoundCloud trong thời gian vừa học ngành truyền thông tại Đại học Puerto Rico ở Arecibo, vừa làm nhân viên siêu thị. Nghệ danh Bad Bunny xuất phát từ bức ảnh thời thơ ấu, trong đó anh mặc bộ đồ thỏ với vẻ mặt cau có.

Bước ngoặt đến vào năm 2016 khi ca khúc Diles lan truyền mạnh trên SoundCloud, thu hút sự chú ý của nhà sản xuất DJ Luian. Sau đó, Bad Bunny ký hợp đồng với Hear This Music và nhanh chóng trở thành hiện tượng của làn sóng Latin trap với các bản hit như Soy Peor, Chambea, Krippy Kush.

Năm 2018, tên tuổi của anh vượt ra ngoài thị trường nói tiếng Tây Ban Nha khi góp mặt trong ca khúc I Like It cùng Cardi B và J Balvin - bài hát đạt No.1 Billboard Hot 100. Cùng năm, album đầu tay X 100PRE phát hành vào đêm Giáng sinh, lọt vào Top 20 Billboard 200 và mang về Latin Grammy đầu tiên cho Bad Bunny.

Từ thời điểm này, Bad Bunny trở thành gương mặt trung tâm của làn sóng nhạc Latin toàn cầu. Phong cách của anh pha trộn reggaeton, trap và pop.

Những kỷ lục và độ giàu có

Bước sang thập niên 2020, Bad Bunny liên tục phá vỡ các giới hạn thương mại của âm nhạc nói tiếng Tây Ban Nha. Album YHLQMDLG (2020) ra mắt ở vị trí No.2 Billboard 200, lập kỷ lục cao nhất thời điểm đó đối với một album hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha.

Cùng năm, El Último Tour del Mundo trở thành album tiếng Tây Ban Nha đầu tiên đứng đầu Billboard 200, trong khi ca khúc Dákiti thống trị các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Album Un Verano Sin Ti (2022) tiếp tục chứng minh vị thế của Bad Bunny khi đứng đầu Billboard nhiều tuần và trở thành album tiếng Tây Ban Nha đầu tiên được đề cử Album của năm tại Grammy.

Chiến thắng Grammy của Bad Bunny được xem là một cột mốc lịch sử, đánh dấu bước chuyển trong cách ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ ghi nhận giá trị của âm nhạc Latin. Ảnh: Getty.

Song song thành tích phòng thu, Bad Bunny tạo dấu ấn mạnh ở sân khấu live. Năm 2022, anh tổ chức hai tour diễn lớn trong cùng một năm, đạt tổng doanh thu 435 triệu USD, được ghi nhận là mức cao nhất thế giới trong năm đó. Các tour sau tiếp tục giữ mức doanh thu hàng trăm triệu USD.

Ngoài âm nhạc, Bad Bunny mở rộng hoạt động sang điện ảnh và giải trí. Anh xuất hiện trong loạt phim Narcos: Mexico, phim điện ảnh Bullet Train, đồng thời tham gia WWE, từng giành đai 24/7 Championship. Dù thế, anh vẫn coi trọng nhất là sự nghiệp âm nhạc.

Theo thống kê, Bad Bunny nhiều lần giữ danh hiệu nghệ sĩ được nghe nhiều nhất Spotify toàn cầu. Theo Spotify Wrapped 2025, Bad Bunny vượt Taylor Swift để dẫn đầu danh sách nghệ sĩ được nghe nhiều nhất thế giới với 19,8 tỷ lượt stream.

Anh là nghệ sĩ đầu tiên giữ vị trí này bốn lần (2020-2022 và 2025). Tổng lượt nghe danh mục âm nhạc của ca sĩ đã vượt 100 tỷ, mang về hơn 30 triệu USD tiền bản quyền mỗi năm, theo ước tính của Forbes.

Bad Bunny sở hữu danh mục bất động sản trị giá khoảng 17 triệu USD, chủ yếu tại Los Angeles và Puerto Rico. Năm 2023-2024, anh mua hai căn nhà tại khu Hollywood Hills với tổng giá trị hơn 17 triệu USD, trong đó có một căn từng thuộc sở hữu của Ariana Grande.

Ngoài ra, anh sở hữu bộ sưu tập xe sang, nổi bật là chiếc Rolls-Royce Silver Shadow độ phong cách Mad Max, cùng các mẫu Rolls-Royce Dawn, Mercedes-Benz G63 AMG và BMW M4.

Biệt thự trị giá 8,8 triệu USD của Bad Bunny ở Hollywood Hills được thiết kế hiện đại, cửa sổ kính từ sàn đến trần và những sân thượng rộng lớn nhìn ra toàn cảnh Los Angeles.

Biểu tượng văn hóa Latin và dấu mốc Super Bowl

Giai đoạn 2023-2026 đánh dấu sự trưởng thành rõ nét trong sáng tác của Bad Bunny. Album Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana (2023) khai thác các chủ đề về danh tiếng và áp lực cá nhân. Đến năm 2025, album Debí Tirar Más Fotos kết hợp âm nhạc truyền thống Puerto Rico như bomba, plena với pop đương đại, phản ánh những vấn đề xã hội như di cư, bản sắc và sự biến đổi của quê hương.

Album này giúp Bad Bunny giành Grammy Album of the Year 2026, trở thành album tiếng Tây Ban Nha đầu tiên trong lịch sử đoạt giải này, cùng nhiều giải Latin Grammy khác. Cùng thời gian, anh thực hiện chuỗi 31 đêm diễn tại Puerto Rico, thu hút khán giả quốc tế và tạo tác động kinh tế cho địa phương.

Gu thời trang cá tính của Bad Bunny.

Song hành nghệ thuật, Bad Bunny thường xuyên lên tiếng về các vấn đề xã hội, quyền LGBTQ+, chính trị và bản sắc Puerto Rico. Phong cách thời trang phi chuẩn mực như diện váy, giày cao gót, trang sức giúp anh trở thành biểu tượng phá vỡ định kiến giới trong văn hóa đại chúng Latin.

Ngày 9/2 (giờ Việt Nam) tại Super Bowl LX, sân vận động Levi’s (California), Bad Bunny trở thành nghệ sĩ solo Latino và nói tiếng Tây Ban Nha đầu tiên đảm nhận vai trò biểu diễn halftime. Anh trình diễn hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha và coi đây là cách tôn vinh cội nguồn văn hóa trước hàng trăm triệu khán giả toàn cầu.