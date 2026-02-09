Màn trình diễn bị ông Trump chỉ trích là 'cú tát vào mặt nước Mỹ'

TPO - Sự xuất hiện của Bad Bunny tại Super Bowl tiếp tục làm dậy sóng dư luận Mỹ. Trong khi đông đảo người hâm mộ ca ngợi thông điệp đoàn kết và văn hóa Mỹ Latinh mà nam ca sĩ mang đến, Tổng thống Donald Trump lại công khai chỉ trích màn trình diễn này là “một trong những tiết mục tệ nhất từ trước đến nay”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích gay gắt màn biểu diễn giữa giờ Super Bowl của ca sĩ Bad Bunny, gọi đây là “cú tát vào mặt nước Mỹ”. Ông cho rằng không ai hiểu được nam nghệ sĩ đang hát gì.

Phát ngôn được ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, chỉ vài giờ sau khi Bad Bunny hoàn thành phần trình diễn tại sân Levi’s Stadium, Santa Clara, bang California.

Ông Trump còn công kích phần vũ đạo của tiết mục, cho rằng các động tác nhảy "tệ hại”, đặc biệt khi chương trình được phát sóng cho hàng triệu gia đình và trẻ em trên khắp nước Mỹ và thế giới theo dõi.

Màn trình diễn bị ông Trump chỉ trích 'cú tát vào mặt nước Mỹ' của Bad Bunny.

Những phát ngôn này không gây bất ngờ với công chúng, bởi trước đó ông Trump từng tuyên bố Bad Bunny là lựa chọn tồi cho sân khấu halftime Super Bowl.

Bất chấp những chỉ trích từ ông Trump, Bad Bunny vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ. Trong đêm diễn, nam ca sĩ người Puerto Rico trình bày loạt ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp, kết hợp hình ảnh sân khấu hoành tráng và các yếu tố mang đậm dấu ấn văn hóa Mỹ Latinh. Tiết mục còn có sự góp mặt của nhiều ngôi sao lớn như Lady Gaga và Ricky Martin.

Bad Bunny biểu diễn trong chương trình giải lao giữa hiệp ở Super Bowl. Ảnh: Reuters.

Bad Bunny năm nay 31 tuổi, là chủ nhân giải Album của năm tại lễ trao giải Grammy 2026 với album Debí Tirar Más Fotos. Anh cũng là nghệ sĩ thường xuyên lên tiếng phản đối các chính sách trục xuất người nhập cư của ông Trump và từng công khai ủng hộ bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Trước thềm Super Bowl vài tuần, ông Trump đã phản ứng dữ dội khi Bad Bunny được chọn làm nghệ sĩ biểu diễn halftime, gọi quyết định này là lố bịch. Đến ngày diễn ra sự kiện, tổng thống Mỹ tiếp tục nhấn mạnh lại quan điểm chỉ trích đối với ca sĩ người Puerto Rico.