Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

CUỘC ĐUA NGHÌN TỶ TẾT BÍNH NGỌ:

Trấn Thành thông báo nóng

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 10/2, số liệu vé bán sớm của "Thỏ ơi" hiển thị ở mức 3 triệu đồng trên Box Office Vietnam gây tranh luận trên mạng xã hội. Sáng 11/2, Trấn Thành lên tiếng, cho rằng dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ, đồng thời công bố mức doanh thu thực tế cao hơn nhiều lần.

Cuộc đua điện ảnh Tết Nguyên chưa khởi động đã gây xôn xao về mặt doanh thu. Từ tối 10/2, dữ liệu từ Box Office Vietnam ghi nhận dự án Thỏ ơi của Trấn Thành chỉ bán được 3 triệu tiền vé đặt trước.

Trên các diễn đàn, khán giả bất ngờ vì đây là tác phẩm có doanh thu đặt vé thấp nhất trong loạt dự án mùa Tết Bính Ngọ. Hàng loạt bài đăng, bình luận như Trấn Thành thua sớm, Trường Giang vượt Trấn Thành... xuất hiện. Nhiều người suy đoán đạo diễn nghìn tỷ giảm sức hút giữa lúc thị trường Tết năm nay quy tụ nhiều ê-kíp có thành tích phòng vé cao.

z7455193749805-74e72ae714197343f164546c234ec36c.jpg
Dàn diễn viên xuất hiện trong Thỏ ơi của Trấn Thành.

Sáng 11/2, Trấn Thành phản hồi tranh luận xoay quanh doanh thu vé bán sớm của Thỏ ơi. Nam đạo diễn cho rằng số liệu xuất hiện trước đó chưa phản ánh đầy đủ tình hình thực tế do khả năng cập nhật chậm từ hệ thống.

"Có một số khán giả thắc mắc về số liệu trên Box Office Vietnam, nhắn tin cho tôi liên tục. Xin thưa với cả nhà, do mạng lag quá nên chưa cập nhật hết. Tôi xin cung cấp số liệu mới, doanh thu Thỏ ơi từ lượng vé bán trước tính đến 7 giờ sáng 11/2 đạt gần 350 triệu đồng", Trấn Thành lên tiếng nóng.

Sau khi dữ liệu được cập nhật, mức chênh lệch doanh thu bán vé sớm giữa các phim Tết lộ rõ khoảng cách. Thỏ ơi (đạo diễn Trấn Thành) tạm thời dẫn đầu với 349 triệu đồng. Nhà ba tôi một phòng (đạo diễn Trường Giang) khoảng 73 triệu đồng, Báu vật trời cho của Lê Thanh Sơn khoảng 34 triệu đồng và Mùi phở của Minh Beta khoảng 10 triệu đồng.

tran-thanh-176544372144936479867.jpg
Trấn Thành đảm nhận vai trò diễn viên, nhà sản xuất và đạo diễn ở Thỏ ơi.

Con số trên chưa phải thước đo cuối cho cục diện phòng vé, nhưng phản ánh phần nào mức độ quan tâm ban đầu của khán giả trước giờ phim ra rạp.

Trong nhiều mùa phim gần đây, doanh thu vé bán sớm phản ánh mức độ quan tâm của thị trường. Dù không quyết định hoàn toàn kết quả chung cuộc, con số này có ý nghĩa nhất định về mặt truyền thông và tâm lý thị trường.

Với mức 349 triệu đồng được cập nhật, Thỏ ơi đang có lợi thế trước khi bước vào cuộc đua phim Tết Bính Ngọ được chuyên gia dự đoán đạt khoảng 1.200 tỷ đồng.

Trạch Dương
#Doanh thu vé phim Tết #Trấn Thành phản hồi số liệu #Thỏ ơi cạnh tranh phòng vé #Ảnh hưởng dữ liệu từ hệ thống #Thị trường phim Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục