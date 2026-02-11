Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Nhan sắc nàng thơ 'Em và Trịnh' vừa được nhạc trưởng cầu hôn

Hà Trang
TPO - Nhạc trưởng Dustin Tiêu vừa cầu hôn diễn viên Lan Thy và dự định đám cưới. Ba năm sau "Em và Trịnh", nữ diễn viên sinh năm 1998 vẫn được nhớ tới nhiều bởi sở hữu nét đẹp Á Đông, tham gia nhiều phim điện ảnh nhưng chưa thực sự bứt phá.

Chuyện tình kín tiếng của Lan Thy

Theo chia sẻ của nhạc trưởng Dustin Tiêu, anh cầu hôn Lan Thy ngay sau khi lễ cưới của người em họ khép lại. Khoảnh khắc diễn ra trước sự chứng kiến của gia đình hai bên và những người thân thiết. Chuyện tình cảm của cả hai nhận được sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè.

Cặp sao lựa chọn yêu kín đáo, hạn chế chia sẻ đời tư trên mạng xã hội trong suốt hai năm bên nhau. Hiện cả hai lên kế hoạch cho đám cưới nhưng chưa công bố thời gian và địa điểm cụ thể.

﻿﻿557997160-3301904503296809-337919782221356756-n.jpg
557631996-3301904453296814-822722254621333882-n.jpg
557616287-3301904446630148-3728922066906476174-n.jpg
491736950-3128716050615656-3844364477764072998-n.jpg
491803307-3128555160631745-7581127511247716386-n.jpg
491952296-3128716110615650-1819305143373812852-n.jpg
492155610-3128716063948988-6131505095547956049-n.jpg
Nhan sắc nàng thơ Em và Trịnh vừa được bạn trai nhạc trưởng cầu hôn.

Lan Thy kín tiếng trong chuyện đời tư. Năm 2022, cô và Avin Lu nên duyên khi cùng tham gia dự án điện ảnh Em và Trịnh. Trong phim, Avin Lu vào vai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thời trẻ, còn Lan Thy hóa thân thành Bích Diễm - mối tình đầu của nhạc sĩ. Không có nhiều đất diễn song Lan Thy vẫn để lại ấn tượng nhờ gương mặt điện ảnh, dung mạo sắc sảo đậm nét Á Đông.

Đầu năm 2023, Lan Thy lần đầu công khai mối quan hệ với Avin Lu trên trang cá nhân bằng những hình ảnh đời thường. Mối quan hệ của cặp sao khi đó nhận được nhiều sự quan tâm bởi cả hai đều là gương mặt trẻ được chú ý sau Em và Trịnh.

485987678-3091885410965387-7175847623992661702-n.jpg
490347775-3114751708678757-3845019602105890809-n.jpg
490499037-3117438005076794-2557327647962922982-n.jpg
490569433-3114751828678745-4818783224467735863-n.jpg
487493109-3101554553331806-6397654059682549079-n.jpg
489221482-3110740659079862-6177140037461251784-n.jpg
490352140-3116771748476753-6588580052762170160-n.jpg
506676682-3187843498036244-6976967942135024854-n.jpg
Đời thường của "nàng thơ" Em và Trịnh.

Tuy vậy chuyện tình này không kéo dài. Lan Thy và Avin Lu âm thầm hẹn hò rồi lặng lẽ chia tay. Sau đó, Lan Thy công khai bạn trai mới, trong khi Avin Lu tiếp tục tập trung cho công việc nghệ thuật.

Từng chia sẻ về quan điểm tình yêu với Tiền Phong, Lan Thy cho biết cô không đặt ra những tiêu chí phức tạp dù làm việc trong môi trường giải trí. Với nữ diễn viên, điều quan trọng nhất là sự rung động. Cô xem tình yêu như nguồn sức mạnh tinh thần, mang lại trải nghiệm cảm xúc để nuôi dưỡng đời sống nội tâm và hỗ trợ cho công việc diễn xuất.

Nhan sắc Á Đông và hành trình sự nghiệp của Lan Thy

Lan Thy tên đầy đủ Phạm Nguyễn Lan Thy, sinh năm 1998. Trước khi đến với điện ảnh, cô là người mẫu ảnh. Nữ diễn viên từng theo học ngành y nhưng quyết định dừng lại để theo đuổi con đường nghệ thuật.

Vai diễn Bích Diễm trong Em và Trịnh (2022) là cột mốc đưa Lan Thy đến gần hơn với công chúng. Cô được đạo diễn lựa chọn nhờ vẻ đẹp thanh tú, mái tóc đen dài và nét Á Đông. Theo chia sẻ từ phía đạo diễn, gương mặt Lan Thy mang nét dịu dàng nhưng ẩn chứa sự nổi loạn, tạo cảm giác bí ẩn cho nhân vật.

489036061-3110180479135880-6220692949766105663-n.jpg
489843020-3111365369017391-352222396171479817-n.jpg
506343634-3188968024590458-6030693039268479525-n.jpg
613540297-3410759432411315-6381084326901798235-n.jpg
481338005-3079415478879047-3214974538366145018-n.jpg
482205831-3081461472007781-5122963990921172486-n.jpg
540772090-3270706009749992-417195023675250698-n.jpg
541446123-3270705993083327-4737844363607860641-n.jpg
Gương mặt điện ảnh được nhận xét đậm chất Á Đông giúp Lan Thy "ăn điểm" với nhiều khán giả.

Sau bộ phim này, Lan Thy được gọi là “nàng thơ”. Nhan sắc của cô được khán giả nhận xét có nét cuốn hút, gợi liên tưởng đến diễn viên Thư Kỳ, Củng Lợi. Ngoài đời, Lan Thy theo đuổi phong cách năng động, trẻ trung với crop-top, quần jogger, là gương mặt được nhiều nhãn hàng mời chụp look-book nhờ khuôn mặt khả ái.

Ba năm sau Em và Trịnh, sự nghiệp diễn xuất của Lan Thy chưa thực sự bứt phá. Cô tiếp tục góp mặt trong một số dự án điện ảnh như Công tử Bạc Liêu, Âm dương lộ nhưng chưa tạo được dấu ấn.

488870466-3110318035788791-3574858647758360887-n.jpg
489913166-3110318032455458-6050415737285738864-n.jpg
506409097-3188579747962619-1288212667508067454-n.jpg
627664547-17941552596113914-2096742822385273751-n.jpg

Năm 2025, Lan Thy tham gia series Tiệm ăn của quỷ (Devil’s Diner) của đạo diễn Hàm Trần. Đây được xem là nỗ lực làm mới hình ảnh khi cô đảm nhận vai diễn có chiều sâu tâm lý, cá tính và nổi loạn, khác biệt so với vẻ dịu dàng quen thuộc. Dù thế vai diễn này vẫn chưa đủ để đưa Lan Thy bứt lên so với lứa diễn viên đồng niên.

Phải đến Âm dương lộ, Lan Thy mới có dự án được khán giả biết đến rộng rãi hơn. Màn thể hiện của cô được đánh giá tròn trịa, an toàn.

Gần đây, Lan Thy gây ấn tượng xuất hiện trong MV Mục hạ vô nhân của Soobin, Binz và NSND Huỳnh Tú.

Hà Trang
#Lan Thy #Dustin Tiêu #tình yêu #cầu hôn #đám cưới #nghệ thuật #diễn viên

