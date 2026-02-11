Hai mỹ nhân Hàn Quốc không ai dám cưới

TPO - Dù là những người đẹp nức tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, Goo Hye Sun và Han So Hee cũng khiến đàn ông xứ kim chi sợ hãi không dám cưới.

Naver đưa tin mới đây trang cộng đồng DC Inside đã tổ chức cuộc bình chọn với chủ đề "Ngôi sao nào sẽ khiến bạn mệt mỏi nếu kết hôn", đồng nghĩa với việc nghệ sĩ nào khán giả cho rằng không phù hợp để sống cùng, không dám cưới. Trong đó, hai người đẹp Goo Hye Sun và Han So Hee thuộc top được bỏ phiếu cao nhất.

Goo Hye Sun dẫn đầu với gần 5.000 phiếu bình chọn, chiếm 23% từ hơn 22.000 người bỏ phiếu. Đứng thứ hai là MC, danh hài Park Na Rae với 4.526 phiếu (21%). Một mỹ nhân khác cũng gây chú ý khi lọt top 5 là "tiểu tam đẹp nhất màn ảnh Hàn Quốc" Han So Hee.

Theo Naver, Goo Hye Sun có gương mặt phúc hậu, ngây thơ, đa tài đa nghệ, sở hữu trí thông minh cao. Mới đây, nữ diễn viên đã hoàn thành luận văn thạc sĩ và tốt nghiệp Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST). Sau nhiều năm hoạt động giải trí, Goo Hye Sun cũng có khối tài sản lớn, cô sở hữu cả một tòa nhà.

Goo Hye Sun từng có cuộc hôn nhân ồn ào với đàn em kém 3 tuổi Ahn Jae Hyun.

Tuy nhiên, một phụ nữ vừa có ngoại hình, vừa có học thức như Goo Hye Sun lại khiến cánh mày râu chùn bước vì những lùm xùm trong tình cảm của cô. Nữ diễn viên từng kết hôn với tài tử Ahn Jae Hyun vào năm 2016. Hai người từng là cặp đôi đẹp của làng giải trí Hàn Quốc trước khi ly hôn ồn ào vào hồi năm 2019.

Khi ly hôn, Goo Hye Sun liên tục chỉ trích, đổ lỗi cho chồng vì ngoại tình, khiến cô cảm thấy tủi hổ về bản thân, chiến tranh lạnh với cô. Tuy nhiên, trang Dispatch đưa ra bằng chứng chứng minh tài tử họ Ahn hoàn toàn trong sạch. Trong khi đó, Goo Hye Sun ghen tuông và có nhiều yêu sách vô lý khi cả hai ở bên nhau trong suốt 5 năm. Cuối cùng, nữ diễn viên Vườn sao băng bị khán giả quay lưng, gọi cô là "nữ hoàng chiêu trò" với những hành động khó hiểu.

Han So Hee cũng là mỹ nhân đẹp nổi bật của màn ảnh Hàn Quốc. Cô được mệnh danh là "tiểu Song Hye Kyo" với đường nét khuôn mặt và thần thái giống đàn chị. Tuy nhiên, nữ diễn viên có quá khứ nổi loạn, nhiều hình xăm trên người. Khi bắt đầu nổi tiếng, Han So Hee phải chi tiền để xóa hình xăm.

Han So Hee sinh năm 1994, làm người mẫu trước khi bước chân vào giới giải trí. Năm 2020, tên tuổi của Han So Hee mới bật lên nhờ vai nữ phụ trong phim Thế giới hôn nhân. Dù đóng vai tiểu tam, cướp chồng nữ chính, vẻ đẹp ấn tượng của So Hee vẫn khiến khán giả mê mẩn. Nữ diễn viên được tung hô là "tiểu tam đẹp nhất màn ảnh Hàn Quốc".

Han So Hee đẹp quyến rũ và nổi loạn

Vốn đang là ngôi sao được ưu ái, Han So Hee vướng lùm xùm tình ái với nam diễn viên Ryu Joon Yeol. Cô bị nghi ngờ có mối quan hệ dạng "transit love" (bắt đầu với người mới khi chưa chấm dứt với tình cũ), cướp bạn trai của nữ diễn viên Hyeri.

Han So Hee nhiều lần lên tiếng phủ nhận nhưng rồi lại xóa đi rồi thừa nhận: "Tôi xin lỗi. Tính cách của tôi có thể khá bốc đồng". Trong ồn ào tình tay ba, cô là người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Không chỉ hình ảnh bị xấu đi trong mắt công chúng, cô còn trở thành "con ghẻ" của các nhãn hàng khi liên tục mất các hợp đồng quảng cáo. Truyền thông Hàn Quốc đánh giá Han So Hee chính là người bấm nút tự hủy sự nghiệp vì có những hành động thiếu khôn ngoan trong xử lý khủng hoảng.

Ngoài ra, Han So Hee còn có người mẹ chuyên lừa đảo khiến nữ diễn viên phải lên tiếng sẽ không trả nợ thay mẹ. Tính cách bốc đồng, thiếu khôn ngoan và gia cảnh phức tạp khiến Han So Hee trở thành ngôi sao không phù hợp để kết hôn.

Ngoài ra, nữ MC Park Na Rae cũng bị công chúng tẩy chay vì vướng nhiều scandal như trốn thuế. Cô còn bị hai cựu quản lý cáo buộc có nhiều hành vi vi phạm pháp luật như gây thương tích nghiêm trọng, bắt nạt nơi làm việc, quấy rối tình dục, kê đơn thuốc thay người khác, chậm thanh toán chi phí cá nhân... Hiện Park Na Rae tạm ngừng hoạt động.