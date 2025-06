Vì sao nghệ sĩ Hàn Quốc không được bày tỏ quan điểm chính trị?

TPO - Đối với giới nghệ sĩ Hàn Quốc, bầu cử tổng thống là giai đoạn đặc biệt nhạy cảm. Họ không những không được tự do thể hiện khuynh hướng chính trị, mà còn dễ dàng trở thành đối tượng công kích của xã hội nếu để xảy ra sơ suất.

Phải xin lỗi vì mặc áo đỏ

Ngày 3/6, diễn viên kiêm dẫn chương trình Hong Jin Kyung đăng thư viết tay lên trang cá nhân, với nội dung xin lỗi về tranh cãi liên quan đến trang phục của cô.

“Tôi thường nghĩ thật không may khi những người nổi tiếng hành động theo cách có thể bị hiểu lầm trong thời gian bầu cử. Thật vô lý khi tôi lại mắc phải một sai lầm ngu ngốc như vậy trong thời điểm nhạy cảm này. Bản thân tôi thực sự không thể tin được điều đó. Tôi chia sẻ hình ảnh vì tôi nghĩ thiết kế của nó thú vị, nhưng không nghĩ đến màu sắc của chiếc áo tôi đang mặc lúc đó. Bất kể lý do là gì, đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi không có lý do gì để bào chữa. Tôi thành thật xin lỗi một lần nữa vì gây ra sự nhầm lẫn trong thời điểm nhạy cảm như vậy”, Hong Jin Kyung bày tỏ.

Ngôi sao Huyền thoại biển xanh trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi đăng loạt ảnh mặc áo đỏ trong chuyến công tác Stockholm (Thụy Điển) lên trang cá nhân vào ngày 2/6. Thời điểm cập nhật trang cá nhân của Hong là một ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc. Do đó, cô bị cư dân mạng cáo buộc ủng hộ đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Theo Koreaboo, những bức ảnh của MC Địa ngục độc thân nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn trực tuyến, thu hút hơn 77.000 lượt xem và hơn một nghìn bình luận.

Cư dân mạng xứ kim chi không tiếc lời chỉ trích Hong Jin Kyung vì có động thái thể hiện quan điểm chính trị, thậm chí kêu gọi tẩy chay cô.

Trước áp lực dư luận, Hong Jin Kyung xóa bài đăng và gửi lời xin lỗi công khai.

Trước Hong, Karina của nhóm nhạc aespa cũng trở thành mục tiêu công kích của dư luận vì một chiếc áo.

Ngày 27/5, Karina chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh mặc áo khoác đen - đỏ, kèm theo hình số 2 được in ở phía bên trái. Cô không có chú thích gì về bức ảnh ngoài biểu tượng hình hoa hồng.

Tuy nhiên, với những chi tiết trên, cư dân mạng khẳng định nữ thần tượng công khai thể hiện sự ủng hộ đối với ứng cử viên Kim Moon Soo của đảng PPP (màu đại diện là màu đỏ, và số bầu cử của ông Kim là 2).

Ảnh của Karina ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng. Bài đăng trên diễn đàn TheQoo thu hút hơn 45.000 lượt xem và hơn 1.000 bình luận trong vòng chưa đầy một giờ. Đa số ý kiến cho thấy sự phẫn nộ và phản đối Karina.

Cư dân mạng viết: “Bộ đồ đó giống như cô ta đang tham gia chiến dịch chính trị vậy. Cảm giác như cố ý vậy. Không biết gì là tội ác vào lúc này”, “Hãy giải thích ý đồ của cô đi”, “Dù không viết gì, tất cả dấu hiệu đó không phải thay cho lời xác nhận sao?”, “Mặc đồ đỏ có số 2 vào thời điểm như thế này. Thất vọng quá”…

Giống như Hong Jin Kyung, Karina nhanh chóng xóa ảnh và giải thích: "Tôi xin lỗi vì đã làm các bạn lo lắng. Tôi hoàn toàn không có ý đó. Nhưng sự hiểu lầm đã nổ ra lớn như vậy, tôi nghĩ rằng nên đích thân giải quyết vì người hâm mộ lo lắng về điều đó. Trong tương lai, tôi sẽ chú ý hơn đến hành động của mình. Một lần nữa, tôi xin lỗi vì làm các bạn lo lắng".

Công ty quản lý của aespa, SM Entertainment, cũng ra thông báo xin lỗi ngay sau khi tranh cãi nổ ra, cam kết thận trọng hơn trong tương lai.

Somi, cựu thành viên I.O.I, cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Ngày 3/6, nữ ca sĩ đăng loạt ảnh về hậu trường buổi chụp ảnh thời trang lên trang cá nhân. Lý do khiến cô bị chỉ trích là cư dân mạng phát hiện tất quần của cô màu đỏ.

Vì sao nghệ sĩ Hàn Quốc không được bày tỏ quan điểm chính trị?

Nhìn lại bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, sự tham gia của giới nghệ sĩ vào quá trình tranh cử diễn ra sôi nổi. Hollywood thậm chí bị chia rẽ vì một phe ủng hộ ông Donald Trump (Amber Rose, Kid Rock, Zachary Levi...), phe còn lại theo bà Kamala Harris (Taylor Swift, Beyoncé, Cardi B...).

Người nổi tiếng không chỉ công khai lựa chọn bỏ phiếu của mình trên mạng xã hội mà còn kêu gọi người hâm mộ hưởng ứng. Họ còn có mặt tại các buổi vận động tranh cử của ứng cử viên yêu thích.

Khác với xứ cờ hoa, showbiz Hàn Quốc tỏ ra im ắng trong giai đoạn bầu cử, ngoại trừ một số ít nghệ sĩ đăng ảnh tại điểm bỏ phiếu như Hongjoong và Seonghwa (ATEEZ), nữ diễn viên Hoàng cung Yoon Eun Hye...

Những nghệ sĩ như Hong Jin Kyung và Karina có động thái nhỏ gây liên tưởng đến thể hiện khuynh hướng chính trị ngay lập tức bị vùi dập không thương tiếc.

Khán giả quốc tế nhìn vào có thể thấy kỳ lạ, nhưng tình trạng này không hề mới ở Hàn Quốc, mà tồn tại nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ qua.

Vào 6 năm trước, diễn đàn Quora xuất hiện câu hỏi: "Sao Hàn Quốc có được phép đưa ra tuyên bố chính trị không?". Hầu hết câu trả lời là "Không", với nhiều lý do được đưa ra.

Mọi người đều đồng ý xã hội Hàn Quốc rất nhạy cảm với chính trị, có sự phân cực mạnh giữa đảng phái cánh tả và cánh hữu. Việc nghệ sĩ thể hiện quan điểm chính trị có thể bị diễn giải theo nhiều chiều hướng, gây hiểu nhầm hoặc kích động tranh cãi.

Các công ty quản lý thường yêu cầu nghệ sĩ tránh phát ngôn hoặc hành động liên quan đến chính trị để duy trì hình ảnh trung lập. Công ty ưu tiên lợi ích thương mại và hướng đến mục tiêu thu hút nhiều đối tượng khán giả. Chỉ cần một phát ngôn sai, nghệ sĩ có thể phải gánh hậu quả nghiêm trọng như tẩy chay, yêu cầu gỡ quảng cáo, hủy hợp đồng…

Bên cạnh công ty quản lý, nghệ sĩ cũng chịu áp lực từ các nhãn hàng và nhà tài trợ. Doanh nghiệp không muốn gương mặt đại diện cho họ vướng vào bất kỳ vấn đề gây tranh cãi nào. Người nổi tiếng phải giữ hình ảnh sạch sẽ và trung lập để không gây rủi ro cho thương hiệu.

Văn hóa đại chúng Hàn Quốc coi nghệ sĩ là “hình mẫu công chúng”. Nghệ sĩ được xây dựng như con người lý tưởng và không làm mất lòng ai. Việc thể hiện quan điểm chính trị bị xem là phá vỡ hình tượng, gây chia rẽ trong cộng đồng người hâm mộ.

Hơn thế, khán giả Hàn Quốc nổi tiếng là cực đoan và khó lường. Một bài đăng, câu nói hoặc bức ảnh bị hiểu sai cũng có thể dẫn đến làn sóng tẩy chay dữ dội, buộc nghệ sĩ phải xin lỗi, đính chính, “ở ẩn” hoặc thậm chí tan tành sự nghiệp.

Không chỉ trong giai đoạn bầu cử, ngay cả trong hoàn cảnh bình thường, bất kỳ động thái liên quan đến chính trị đều có thể thành lý do để nghệ sĩ điêu đứng.

Năm 2023, "quốc bảo nhan sắc" Lee Young Ae trở thành chủ đề nóng sau khi rộ tin cô tài trợ cho chiến dịch gây quỹ để xây đài tưởng niệm cho Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên, ông Syngman Rhee (1875-1965). Người đẹp U60 bị tấn công vì ông Syngman Rhee gắn liền với loạt cáo buộc gian lận bầu cử, tham nhũng và chủ nghĩa độc tài..., dẫn đến bị buộc phải từ chức vào ngày 27/4/1960.

Vào cùng năm, danh tiếng của ngôi sao Nàng Dae Jang Geum bị tổn hại nghiêm trọng do một YouTube lan truyền thông tin cô chơi thân với cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee. Ồn ào kéo theo vụ kiện tụng kéo dài gần 2 năm.

Cuối năm 2024, IU cùng loạt nghệ sĩ như NewJeans, Lee Dong Wook, Lee Seung Hwan, Yuri... bị kêu gọi tẩy chay, còn dọa báo cáo với CIA (Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ) vì hỗ trợ thực phẩm, hàng hóa cho người hâm mộ tham gia biểu tình luận tội cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.