Khoa Pug phá sản

TPO - YouTuber Khoa Pug bất ngờ tuyên bố phá sản, trắng tay sau thời gian dài đầu tư thua lỗ. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi trước đó anh gắn liền với hình ảnh giàu có và phong cách sống xa xỉ.

‘Tôi thất bại rồi, phá sản rồi’

Trong video đăng tải tối 10/2, Khoa Pug cho biết anh rơi vào tình trạng phá sản sau thời gian dài đầu tư thua lỗ.

“Mình thất bại rồi các bạn ơi. Trong video này, mình chỉ muốn thông báo cho các bạn biết là mình phá sản rồi. Thời gian vừa qua mình liên tiếp đầu tư thua lỗ thất bại. Mình trắng tay rồi”, Khoa Pug nói.

Nam YouTuber cho biết anh không làm video để kêu gọi sự giúp đỡ về tài chính, mà muốn gửi lời nhắn nhủ tới các bạn trẻ về tầm quan trọng của việc quản lý tiền bạc, tiết kiệm và chuẩn bị cho những rủi ro bất ngờ. Anh thừa nhận bản thân bồng bột trong các quyết định đầu tư, dẫn đến hệ quả hiện tại.

Trong phần bình luận dưới video, Khoa Pug cho hay cuộc sống hiện tại của anh chủ yếu dựa vào công việc làm YouTube. Tuy nhiên nguồn thu từ nền tảng này không ổn định và tình trạng sức khỏe không còn tốt như trước.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn video đã nhận được lượng tương tác lớn với nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả bày tỏ sự bất ngờ, trong khi số khác cho rằng đây là hệ quả của những quyết định đầu tư mạo hiểm trước đó, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính và tiền mã hóa.

Ngày 8/2, Khoa Pug cũng đăng video trên kênh TikTok cảnh báo tình trạng giả mạo danh tính. Anh cho biết xuất hiện nhiều tài khoản sử dụng tên và hình ảnh của mình, đăng tải nội dung cắt ghép, giật tiêu đề gây hiểu lầm. Nam YouTuber khẳng định không đồng tình với việc mua lại các tài khoản giả mạo để tận dụng lượng người theo dõi, đồng thời cảnh báo nguy cơ tiếp tay cho hành vi lừa đảo.

Anh cũng phản ánh việc nhiều nội dung tích cực liên quan đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực trong các video bị cắt bỏ, trong khi các chi tiết dễ gây tranh cãi lại bị khai thác mạnh, khiến hình ảnh cá nhân bị hiểu sai lệch.

Từ ‘YouTuber giàu nhất Việt Nam’ đến… trắng tay

Khoa Pug (tên thật Nguyễn Anh Khoa, sinh năm 1992, quê Nha Trang) được biết đến từ giai đoạn 2018-2019 với loạt vlog du lịch, trải nghiệm dịch vụ cao cấp trong và ngoài nước. Anh từng được cộng đồng mạng gọi với biệt danh “YouTuber giàu nhất Việt Nam” nhờ phong cách tiêu tiền mạnh tay và các nội dung trải nghiệm xa xỉ.

Hình ảnh của Khoa Pug gắn liền với những video nghỉ dưỡng tại resort sang trọng, sử dụng dịch vụ hạng nhất trên các chuyến bay quốc tế hay “đập hộp” các sản phẩm đắt đỏ. Tháng 10/2025, anh gây chú ý về việc chi 300 triệu đồng để mua phiên bản iPhone 17 đắt tiền.

Khoa Pug chi hàng tỷ đồng cho hai lần phẫu thuật kéo dài chân ở nước ngoài, nhằm tăng chiều cao từ khoảng 1,65 m lên gần 1,8 m. Quyết định này từng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Ngoài hoạt động sáng tạo nội dung, Khoa Pug từng chia sẻ về việc tham gia lập trình, phát triển ứng dụng và đầu tư tài chính, đặc biệt là tiền mã hóa.

Theo các trang phân tích độc lập như Social Blade, doanh thu ước tính từ kênh YouTube hơn 4,7 triệu người đăng ký của Khoa Pug dao động từ hàng chục nghìn đến hơn một triệu USD mỗi năm, tùy theo lượt xem và quảng cáo.

Tuy nhiên Khoa Pug cho rằng thu nhập từ YouTube không phải lúc nào cũng ổn định, nhiều video đạt triệu view nhưng doanh thu không tương xứng với kỳ vọng.

Khoa Pug cũng từng thử sức kinh doanh nhà hàng lẩu tại Mỹ. Dự án này thu hút sự chú ý lớn khi công bố, song chỉ hoạt động trong thời gian ngắn trước khi đóng cửa.

Suốt nhiều năm hoạt động, Khoa Pug luôn là nhân vật gây tranh cãi. Một bộ phận khán giả đánh giá cao tinh thần dám trải nghiệm, dám đầu tư và sẵn sàng công khai câu chuyện cá nhân. Ngược lại, không ít ý kiến hoài nghi về phong cách tiêu tiền, tính xác thực của nội dung cũng như các phát ngôn liên quan đến đầu tư tài chính của anh.