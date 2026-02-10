Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam nhận Huân chương lao động hạng ba

TPO - Năm 2025, Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng 4 vở mới, 4 kịch ngắn và tổ chức 151 buổi biểu diễn. Tổng doanh thu đạt khoảng 2,2 tỷ đồng, phục vụ gần 111.000 lượt khán giả. NSƯT Trịnh Mai Nguyên - Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng ba.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Nhà hát Kịch Việt Nam có nhiều nội dung quan trọng.

Tại sự kiện, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông (VHTTDL) trao Huân chương lao động hạng ba cho NSƯT Trịnh Mai Nguyên - Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao Huân chương lao động hạng ba cho NSƯT Trịnh Mai Nguyên - Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

Chia sẻ về cảm xúc khi vừa đảm nhận trọng trách mới, lại được nhận tặng huân chương, NSƯT Trịnh Mai Nguyên cho biết đây không chỉ là phần thưởng cao quý mà còn là sự ghi nhận, đánh giá của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của nghệ sĩ.

“Không có niềm vui nào lớn hơn việc những cống hiến của mình được ghi nhận. Đó là động lực để tôi tiếp tục sáng tạo, cống hiến nhiều hơn nữa qua từng vai diễn, từng vở diễn”, NSƯT Trịnh Mai Nguyên chia sẻ.

NSƯT Kiều Minh Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - nêu những thành tựu của đơn vị trong năm 2025.

Nhà hát Kịch Việt Nam cũng đạt nhiều thành tựu quan trọng trong năm 2025. Theo báo cáo tổng kết, năm 2025, nhà hát dàn dựng 4 vở mới, 4 kịch ngắn và tổ chức 151 buổi biểu diễn. Tổng doanh thu đạt khoảng 2,2 tỷ đồng, phục vụ gần 111.000 lượt khán giả.

Nhà hát cũng tổ chức thành công nhiều chương trình nghệ thuật lớn phục vụ nhiệm vụ chính trị.

NSƯT Kiều Minh Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - cho biết bên cạnh chú trọng nâng cao chất lượng nghệ thuật, nhà hát cũng đẩy mạnh các hoạt động phục vụ chính trị, biểu diễn lưu động và hợp tác giao lưu với các địa phương, cơ quan, đơn vị. Điều này góp phần lan tỏa giá trị nghệ thuật sân khấu, khẳng định vai trò của Nhà hát Kịch Việt Nam với tư cách là đơn vị nghệ thuật hàng đầu của cả nước.

Nghệ sĩ được vinh danh chiến sĩ thi đua cơ sở, lao động tiên tiến.

Với những kết quả đó, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đề nghị năm 2026, Nhà hát Kịch Việt Nam cần nghiên cứu kỹ nội dung, triển khai một cách triệt để, nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước trong quá trình hoạt động.

Là một trong những đơn vị có tổ chức tương đối ổn định, Nhà hát Kịch Việt Nam càng phải phát huy hơn nữa sức mạnh tập thể, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài.