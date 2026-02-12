Cơ sở giết mổ tập trung ở Quảng Trị vượt 3 lần công suất, xã muốn ‘buông’, sở yêu cầu ‘siết’

TPO - Một cơ sở giết mổ tập trung ở Quảng Trị được cấp phép 30 con/ngày nhưng thực tế giết mổ gấp 3,6 lần. Chính quyền xã đề xuất cho duy trì hoạt động, còn sở chuyên ngành yêu cầu chấn chỉnh, siết chặt quản lý. Sự bất nhất này đang tạo ra khoảng trống trách nhiệm, nơi rủi ro có nguy cơ đổ dồn lên đầu người tiêu dùng.

Giết mổ vượt phép kéo dài, không còn là “sai sót”

Theo hồ sơ pháp lý, cơ sở giết mổ gia súc tập trung của ông Phan Bá Tứ và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền tại thôn Lương Yến, xã Quảng Ninh (Quảng Trị) chỉ được phép giết mổ 30 con lợn/ngày. Tuy nhiên, số liệu của Trạm Chăn nuôi và Thú y số 4 cho thấy, năm 2025 cơ sở này đã giết mổ tới 39.848 con lợn, tương đương 109 con/ngày, vượt công suất cho phép hơn 3,6 lần.

Cơ sở giết mổ của ông Phan Bá Tứ vượt công suất 3,6 trong năm 2025.

Đáng chú ý, tình trạng vượt công suất không phải diễn ra trong thời gian ngắn, mà kéo dài suốt cả năm, tiếp tục tái diễn trong tháng 1/2026 – thời điểm cao điểm tiêu thụ thực phẩm dịp Tết.

Với mức vượt phép lớn và liên tục như vậy, đây không còn là câu chuyện “phát sinh nhu cầu” hay “đột biến thời vụ”, mà đã trở thành một trạng thái hoạt động thường xuyên, đặt ra câu hỏi: công tác quản lý ở đâu trong suốt thời gian dài này?

Theo báo cáo chính thức của UBND xã Quảng Ninh, khoảng 90% sản lượng thịt sau giết mổ được vận chuyển và tiêu thụ tại các phường thuộc TP. Đồng Hới (cũ), chỉ khoảng 10% tiêu thụ trong địa bàn xã.

Điều này đồng nghĩa với việc phần lớn thịt lợn từ cơ sở giết mổ vượt công suất này đang trực tiếp đi vào thị trường đô thị, nơi có mật độ tiêu dùng cao. Trong khi đó, báo cáo cũng thừa nhận: kết quả phân tích, đánh giá môi trường đối với nước thải của cơ sở hiện vẫn chưa có.

Một nghịch lý đặt ra: thịt đã ra thị trường, người dân đã ăn, nhưng các chỉ số môi trường và rủi ro liên quan vẫn đang “chờ kết quả”.

Nếu xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm, dịch bệnh hay ô nhiễm, trách nhiệm sẽ thuộc về ai? Chính quyền xã nơi đặt cơ sở giết mổ, hay địa phương nơi tiêu thụ sản phẩm? Hay cuối cùng, người tiêu dùng lại là bên tự gánh rủi ro?

Xã xin “tạm duy trì”, sở yêu cầu “kiểm soát nghiêm”

Trước thực trạng vượt công suất rõ ràng, UBND xã Quảng Ninh đã báo cáo và đề nghị cho phép cơ sở tạm thời duy trì hoạt động với sản lượng thực tế phát sinh, chờ kết quả phân tích môi trường. Lý do được đưa ra là nhằm bảo đảm nguồn cung thực phẩm, nhất là trong cao điểm Tết Nguyên đán, đồng thời hạn chế giết mổ nhỏ lẻ.

Hơn 90% thịt lợn bán ra thị trường Quảng Bình (cũ) không được kiểm soát, rủi ro đổ lên đầu người tiêu dùng.

Tuy nhiên, quan điểm này không đồng nhất với chỉ đạo của cơ quan quản lý chuyên ngành. Tại Công văn số 1083/SNNMT-CNTY ngày 9/2/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: cơ sở vẫn đang hoạt động vượt công suất được cấp phép, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm và gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước.

Sở yêu cầu UBND xã Quảng Ninh tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ, buộc cơ sở chấp hành đúng công suất cho phép, không để xảy ra tình trạng giết mổ vượt phép; trường hợp không chấp hành hoặc vượt thẩm quyền, phải báo cáo để xử lý theo quy định pháp luật.

UBND xã Quảng Ninh cho biết lực lượng thú y cấp xã chỉ có 1 cán bộ bán chuyên trách, trong khi địa bàn rộng, sản lượng giết mổ lớn. Đây là thực tế khó khăn, nhưng không thể là lý do để hợp thức hóa vi phạm kéo dài.

Nguy hiểm hơn, trong câu chuyện này, người tiêu dùng hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ mình. Họ mua thịt ngoài chợ, trong siêu thị, nhưng không thể biết miếng thịt ấy được giết mổ trong điều kiện nào, có vượt công suất hay không, hệ thống xử lý chất thải có bị quá tải hay không.

Quản lý an toàn thực phẩm không thể dựa trên sự thỏa hiệp. Hoặc là cơ sở tuân thủ đúng quy định, hoặc phải bị xử lý theo pháp luật. Mọi giải pháp “tạm thời cho vượt phép” đều tiềm ẩn rủi ro và đẩy hệ quả về phía cộng đồng.

Như Tiền Phong đã thông tin, bình quân mỗi ngày tỉnh Quảng Trị tiêu thụ trên 1.000 con lợn, riêng thị trường Quảng Bình (cũ) khoảng 600 con, trong lúc đó cơ quan thú y chỉ đóng dấu 55 con, số còn lại “tuỳ nghi di tản”, đồng nghĩa với việc hơn 90% thịt lợn bán ra thị trường không được kiểm soát.