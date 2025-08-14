Đột xuất kiểm tra cơ sở giết mổ lợn trong đêm ở Đắk Lắk

TPO - Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ để ngăn ngừa dịch bệnh và bảo vệ an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Vào đêm 12, rạng sáng 13/8, Đoàn liên ngành của Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kiểm tra đột xuất tại một cơ sở giết mổ lợn ở thôn Tân Hiệp, phường Tân An.

Ngay khi xe chở lợn cập bến, cán bộ thú y lập tức kiểm tra giấy tờ và sức khỏe từng con lợn. Những con khỏe mạnh được đưa vào khu chờ, lợn có dấu hiệu bất thường sẽ bị cách ly và xét nghiệm.

Đoàn liên ngành của Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra đột xuất tại một cơ sở giết mổ.

Ông Hoàng Anh Dũng, Trạm trưởng Trạm Thú y Buôn Ma Thuột cho biết, trên địa bàn có 5 cơ sở giết mổ. Thông thường mỗi ngày giết mổ 400 con nhưng nay do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, sức tiêu thụ giảm nên số lượng giết mổ còn 300 con.

Theo ông Dũng, quy trình kiểm soát tại lò mổ luôn được duy trì với 2 nhân viên thay ca nhau. Nhân viên trạm sẽ kiểm tra sức khỏe gia súc khi nhập vào lò (thường vào lúc 12h đêm). Sau khi giết mổ, thú y kiểm tra thân thịt và phụ tạng; chỉ khi đạt yêu cầu mới được đóng dấu kiểm soát và cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Tại khu vực giết mổ, nhân viên được trang bị đầy đủ bảo hộ và dụng cụ được khử trùng thường xuyên. Chất thải được xử lý sạch sẽ, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường.

Ông Phạm Quốc Thương, chủ cơ sở giết mổ cho biết, cơ sở hoạt động được 5 năm. Trung bình mỗi ngày, cơ sở giết mổ 30-40 con. Tuy nhiên từ khi dịch tả châu Phi bùng phát, số lượng giảm một nửa.

"Hiện tại, số lượng heo giết mổ có xu hướng tăng nhẹ khi dịch bệnh được kiểm soát. Tất cả heo nhập vào cơ sở đều có chứng từ rõ ràng và được kiểm soát chặt chẽ của cán bộ thú y", ông Thương nói.

Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, trước diễn biến của dịch tả lợn châu Phi, ngành nông nghiệp đã gia tăng các biện pháp phòng chống. Đặc biệt, công tác khoanh vùng, dập dịch rất quan trọng nhằm ngăn chặn lây lan. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp cũng kiểm soát chặt chẽ các cơ sở giết mổ, đảm bảo sức khoẻ cho người tiêu dùng cũng như hoạt động chăn nuôi của người dân.

Thịt lợn đảm bảo điều kiện để đưa ra thị trường.

Đắk Lắk là một trong những địa phương có quy mô đàn lợn rất lớn, lên tới 1,3 triệu con. Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk, đến thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 28/102 xã, phường. Số lượng lợn tiêu hủy hơn 1.080 con của 89 hộ chăn nuôi; đứng thứ 25/34 tỉnh, thành của cả nước. Hiện vẫn còn 20 xã, phường chưa qua 21 ngày kể từ khi phát hiện dịch.